Te is vettél ilyen DANONE terméket mostanában? Óvatosan vele, most hívták vissza!

A DANONE Magyarország Kft. elővigyázatossági intézkedésként, önkéntesen kezdeményezte 2026. február 5-én anyatej-helyettesítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőség (cereulid toxin) került kimutatásra - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Danone Magyarország Kft. hatósági felhívásra ennek a korábban bejelentett folyamatnak a részeként elővigyázatossági intézkedésként kiegészíti a célzott visszahívást a Milumil 3 Junior terméknek bizonyos tételeire is.

Az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb, 2026. február 2-án közzétett tudományos állásfoglalásához, amelyben a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációjának meghatározására került sor. Az EFSA iránymutatása alapján a lenti termékek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket.

A DANONE Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 500g

Kiszerelés: 500g

Minőségmegőrzési idők: 26.07.2026; 26.12.2026

Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 1500g

Kiszerelés: 1500g

Minőségmegőrzési idők: 26.07.2026; 26.12.2026

Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 1000g

Kiszerelés: 1000g

Minőségmegőrzési idők: 07.10.2026; 02.01.2027

Magyar forgalmazó: DANONE Magyarország Kft. A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek! Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

"Amennyiben a fenti gyártási tételek valamelyikét megvásárolta, kérjük, vigye vissza a vásárlás helyére (gyógyszertárba vagy üzletbe). A termék bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik." - hívták fel a figyelmet.