Az árrésstop veszélyezteti a magyar termékek piaci pozícióját az üzletláncokban.
Te is vettél ilyen DANONE terméket mostanában? Óvatosan vele, most hívták vissza!
A DANONE Magyarország Kft. elővigyázatossági intézkedésként, önkéntesen kezdeményezte 2026. február 5-én anyatej-helyettesítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőség (cereulid toxin) került kimutatásra - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
A Danone Magyarország Kft. hatósági felhívásra ennek a korábban bejelentett folyamatnak a részeként elővigyázatossági intézkedésként kiegészíti a célzott visszahívást a Milumil 3 Junior terméknek bizonyos tételeire is.
Az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb, 2026. február 2-án közzétett tudományos állásfoglalásához, amelyben a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációjának meghatározására került sor. Az EFSA iránymutatása alapján a lenti termékek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket.
A DANONE Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 500g
- Kiszerelés: 500g
- Minőségmegőrzési idők: 26.07.2026; 26.12.2026
Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 1500g
- Kiszerelés: 1500g
- Minőségmegőrzési idők: 26.07.2026; 26.12.2026
Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 1000g
- Kiszerelés: 1000g
- Minőségmegőrzési idők: 07.10.2026; 02.01.2027
Magyar forgalmazó: DANONE Magyarország Kft. A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek! Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
"Amennyiben a fenti gyártási tételek valamelyikét megvásárolta, kérjük, vigye vissza a vásárlás helyére (gyógyszertárba vagy üzletbe). A termék bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik." - hívták fel a figyelmet.
A januári uborkaár új csúcsra ért, a spanyol termelési gondok egész Európában felborították a piacot.
Egy új kutatás szerint Magyarországon elsősorban a 35 év feletti, közepes vagy szerényebb anyagi helyzetű fogyasztók költekeznek a legmegfontoltabban.
Óriási bejelentést tett az Auchan: rengeteg új üzlettel tarolnának Magyarországon, brutális hálózatot építenek
A stratégia középpontjában a meglévő hipermarketek megújítása, kisebb kényelmi boltok indítása, valamint digitális és működési fejlesztések állnak.
A hazai bolthálózat arról tájékoztatta vásárlóit, hogy a ROSSMANN Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 2026.03.01. napjával módosulnak.
A komrányzati döntések miatti szabályozási bizonytalanság miatt kiszoruló nyugati láncok helyére keletről jöhetnek új szereplők. Egy azonban biztos: a fogyasztó a lábával szavaz!
Az Aldi és a Lidl látogatottsága az átlagosnál dinamikusabban nő, amit a vállalatok nagyszabású boltnyitási programokkal igyekeznek kihasználni.
2026-ban is országos ellenőrzéseket tart a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a hagyományos üzletekben.
Az uniós vizsgálat középpontjában az illegális termékek forgalmazása, a platform függőséget okozó kialakítása és az ajánlórendszerek átláthatatlansága áll.
A gyártók állítása szerint az indukciós főzőlapok gyorsak, biztonságosak és kevés energiát fogyasztanak, mely ígéretek méltán teszik népszerűvé ezt a típust.
Hűségkártyalázban égnek a magyar vásárlók? Most végre kiderül, tényleg csak így éri meg vásárolni a boltokban
Újabb közös kutatást indít a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem, ezúttal a hűségkártyák világát vesszük górcső alá.
Az Uber 2026-ban jelentős európai terjeszkedést tervez ételkiszállítási üzletágában, hét új országban jelenik meg.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/7. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a majd 2,5 milliárd forintot.
Steffi Graf újra kilép a nyilvánosság elé. A Lidl reklámarca lesz, a sportmárkát fogja vinni.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén