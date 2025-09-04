A KSH legfrissebb, szeptember 3-án közzétett adatai szerint 2025 júliusában a turisztikai szektor látszólag ellentmondásos képet mutat.
Egyre inkább fogy a magyarok pénze: jelentősen csökkentek a bolti kiadásaink a nyáron
2025. júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 1,7%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,9%-kal bővült, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,4%-kal mérséklődött az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.
A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5%-kal maradt el az előző havitól. 2025. január–júliusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,9%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
2025. júliusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 1,7%-kal nőtt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3%-kal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,4%-kal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 1,2%-kal csökkent.
A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 2,9%-kal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,4, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,6, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 0,9%-kal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,9, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 1,2, a használtcikk-üzletekben 1,6%-kal csökkent.
Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,1%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 6,8%-kal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 2,4%-kal csökkent. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 17%-kal nőtt.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
2025. júliusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1739 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 50%-a az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 35%-a a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15%-a az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.
2025. január–júliusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9%-kal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,5%-kal nőtt az értékesítés volumene.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei súlyos élelmiszerbiztonsági problémákat tártak fel egy budapesti raktárban.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) összesen 72 termék tesztjét végezte el a mosóporok, mosószerek és mosókapszulák között.
1000 forint értékű ALDI-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel.
Hamarosan érkezik a nyugdíjasoknak postán a beígért 30 ezer forintos élelmiszer utalvány, melyet hideg élelmiszer vásárlásra lehet fordítani. Mutatjuk, mi a hideg élelmiszer fogalma.
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől
Az Egyesült Államok augusztusban eltörölte a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét, ami jelentős változásokat hoz a globális e-kereskedelemben.
Infláció Magyarországon 1990-től, infláció mértéke 2025-ben: mennyi volt az éves infláció 2024-ben és mennyi az infláció Magyarországon 2025-ben a KSH infláció adatai szerint?
Az éttermi költések emelkedését mutatják a bankkártya-használati adatok: kiderült, mennyi az idei Pizza index.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a plázastop kiterjesztéséről szóló rendelet több sebből vérzik.
A márka a közleményben kiemelte: egy valaha spontán ötletből született álom valósult meg a ruháikban.
A vizek ízét elsősorban az ásványianyag-tartalmuk határozza meg, amit a teljes oldott szilárdanyag-tartalommal (TDS) mérnek.
Ezek a legjobb vezeték nélküli porszívók 2025-ben: csak a legdrágább, márkás darabokat érdemes megveni?
108 vezeték nélküli állóporszívót tesztelt a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
Világhírű sztártermék érkezik a Lidl kínálatába: csak pár napig lesz akciós, roham indulhat a boltokba
Szeptember elején különleges, TikTok-trendek által inspirált édességekkel és újdonságokkal bővül a Lidl kínálata.
A folyamatos növekedés és terjeszkedés stratégiai fontosságú a JYSK kiskereskedelmi hálózatának működésében.
Bezárt az eMAG utolsó magyarországi üzlete is. Az Etele Plázában működő, korábban „flagship” egységként emlegetett bolt augusztus 22-én húzta le a rolót.
A szezonban átfogó ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a görögdinnyék minőségének, jelölésének és nyomonkövethetőségének vizsgálatára.
Hivatalos: a kormány november végéig meghosszabbította az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!