az apa a fiát viszi a boltba a bevásárlókocsiban
Egyre inkább fogy a magyarok pénze: jelentősen csökkentek a bolti kiadásaink a nyáron

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 08:30

2025. júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 1,7%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,9%-kal bővült, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,4%-kal mérséklődött az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5%-kal maradt el az előző havitól. 2025. január–júliusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,9%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

2025. júliusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 1,7%-kal nőtt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3%-kal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,4%-kal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 1,2%-kal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 2,9%-kal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,4, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,6, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 0,9%-kal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,9, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 1,2, a használtcikk-üzletekben 1,6%-kal csökkent.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,1%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 6,8%-kal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 2,4%-kal csökkent. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 17%-kal nőtt.

2025. júliusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1739 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 50%-a az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 35%-a a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15%-a az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

2025. január–júliusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9%-kal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,5%-kal nőtt az értékesítés volumene.
