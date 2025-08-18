Szinte már csak itt költik a pénzüket a magyarok: tudhatnak valamit?

A Temu előretörése az egyik oka annak, hogy a hazai webshopok részesedése jelentősen visszaesett az első negyedévben.

Meghaladhatták a külföldi webshopokban, bankkártyával bonyolított vásárlások a hazai webshopoknál történteket, ami leginkább a Temi berobbanásának tudható be - erről az Economx ír.

2023 óta több, mint 50 százalékkal nőtt a külföldi bankkártyás vásárlások száma, és az idei év első három hónapjában 45,2 millió vásárlást bonyolítottak magyar ügyfelek külföldi webshopokban. Igaz, hogy növekedett a hazai webshopokban bonyolított kártyás tranzakciók száma is, de mindössze 17 százalékkal.

Sokkal látványosabb, ha az elköltött pénz arányát nézzük meg: a hazai webshopokban az első negyedévben 20 százalékos ugrást követően 1039 milliárd forintra nőtt, a külföldi webshopokban ez a szám 1013 milliárd - kétharmados növekedést ért el. A hazai webshopok részesedése 62-ről 50 százalék közelébe zsugorodott.