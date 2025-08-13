Megszólalt a Spar a kisújszállási boltbezárás után: ez vár a magyar hálózatra és a vásárlókra

Augusztus végén bezár a kisújszállási Spar, miután a vállalat idei eredményességi felülvizsgálata szerint az üzlet hosszú távon sem működtethető nyereségesen. A döntést múlt héten a város polgármestere, Szűcs Tamás jelentette be. Most a Spar kommunikációs vezetője, a Pénzcentrumnak hangsúlyozta: a lépés nem része egy országos boltbezárási hullámnak, a cég idén is már több új üzletet nyitott, és a következő években is folytatja beruházási programját Magyarországon.

2025. augusztus 7-én Szűcs Tamás, Kisújszállás polgármestere saját Facebook-oldalán közölte: bezár a város központjában lévő Spar üzlet. A polgármester szerint a döntés végleges, az utolsó nyitvatartási nap 2025. augusztus 24. lesz.

A hír, és mert a Spar 3 éve folyamatosan igencsak veszteséges, felvetette a kérdést, vajon egyedi esetről, vagy egy esetleg nagyobb bezárási hullám előjeléről van-e szó.

Mekkora hullámot vet a boltbezárás?

A Spar Magyarország kommunikációs vezetője, Maczelka Márk, az üggyel kapcsolatban a Pénzcentrumnak elmondta: egy üzlet bezárása sem a hazai, sem a nemzetközi kiskereskedelemben nem számít rendkívülinek. A vállalat minden évben felülvizsgálja áruházai eredményességét, és ha szükséges, meghozza a megfelelő üzleti döntést.

Az idei felülvizsgálat sajnos azt mutatta, hogy kisújszállási üzletünk a jövőben sem működtethető eredményesen, ezért ezen üzletegységünk augusztus 24-én lesz utoljára nyitva

- mondta el kérdésünkre Maczelka Márk. A kommunikációs vezető azt is hozzátette, hogy ilyen esetekben mindig törekszenek arra, hogy a dolgozóknak a környező üzletekben találjanak helyet.

Fontos megjegyezni, hogy alig volt még olyan évünk, amikor ne zártunk volna be üzletet, de ezzel párhuzamosan mindig nyitottunk is újakat, rendszerint többet, mint amennyit bezártunk

- tette hozzá a vezető.

A Spar hangsúlyozta: jelenleg nem tervez tömeges üzletbezárást. Sőt, 2025-ben eddig három új saját üzemeltetésű áruházat nyitottak – Kecskeméten, Szentendrén és Szombathelyen –, nyolcat pedig modernizáltak. Emellett a franchise-hálózatuk is bővült nyolc új üzlettel az idei évben.

Arra a kérdésünkre, hogy terveznek-e bármilyen változást a beruházásaik kapcsán, azt a választ kaptuk, hogy a Spar folytatja beruházási programját: új áruházak nyitását, a meglévők felújítását és a franchise-rendszer további bővítését tervezik. Emellett jelentős összegeket fordítanak a saját élelmiszer-termelési üzletág fejlesztésére is.

Egy esetleges, Magyarországról való kivonulás lehetőségéről a vállalat határozott választ adott:

A „teljes kivonulás” kérdéskörére a válasz: NEM!

Amit tehát tudunk

A kisújszállási üzletbezárás ugyan nem egy átfogó leépítési folyamat része, a vállalat pénzügyi háttere mégis árnyalja a képet. A cég az elmúlt három üzleti évben összesen több mint 56 milliárd forintos mínuszt termelt adózott eredmény szinten, ami jól jelzi, hogy a magyarországi működés jelentős kihívásokkal szembesül.

Bár a hálózat folyamatosan bővül, és a vállalat a fejlesztéseket sem állította le, a tartós veszteséges működés arra kényszeríti a céget, hogy minden egyes áruház eredményességét szigorúan vizsgálja. A kérdés hosszabb távon az, hogy a beruházások és a hálózatoptimalizálás elegendőek lesznek-e a nyereségesség visszaszerzéséhez.