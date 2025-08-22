Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: marad az árrésstop a boltokban

Orbán Viktor hivatalos csatornák helyett Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban jelentette be először azt a fontos kormányzati lépést, hogy meghosszabbítják az árrésstopot.

Nem tudni például, hogy augusztus 31. után meddig terjeszti ki az intézkedést a kormány. A döntés vélhetően az összes árrésstopra érvényes, vagyis nem csak az élelmiszerboltok, hanem a drogériák esetében is fennmarad az intézkedés.

Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel

– írta a tagoknak küldött napi üzenetben.

