A szakértők szerint a jelenlegi piaci helyzetben érdemes minél előbb vásárolni, különösen szakértői segítséggel.
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: marad az árrésstop a boltokban
Orbán Viktor hivatalos csatornák helyett Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban jelentette be először azt a fontos kormányzati lépést, hogy meghosszabbítják az árrésstopot.
Orbán Viktor hivatalos csatornák helyett Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban jelentette be először azt a fontos kormányzati lépést, hogy meghosszabbítják az árrésstopot. A részletek egyelőre nem ismertek, vélhetően néhány napon belül érkezik hivatalos bejelentés is.
Nem tudni például, hogy augusztus 31. után meddig terjeszti ki az intézkedést a kormány. A döntés vélhetően az összes árrésstopra érvényes, vagyis nem csak az élelmiszerboltok, hanem a drogériák esetében is fennmarad az intézkedés.
Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel
– írta a tagoknak küldött napi üzenetben.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
Kemény üzenetet küldtek a magyar boltok az árrésstop meghosszabbítása után: súlyos károkat okoz az intézkedés
Az Országos Kereskedelmi Szövetség több alkalommal felhívta a figyelmet az árrésszabályozás gazdaságot erodáló, szétporlasztó hatásáról.
Iparági források szerint a Mol elégedetlen a hulladékkoncessziót 35 évre elnyerő leányvállalat teljesítményével.
Az infláció és a megugró árak miatt világszerte, így Magyarországon is egyre gyakoribbak a bolti lopások, miközben rohamosan terjednek az önkiszolgáló kasszák. Ez pedig rossz...
Idén sem maradt el a Szent István-napi forgatag, ám a résztvevők közül sokakat inkább az árak sokkoltak, mint a programok.
A Labubu babák iránti kereslet világszerte olyan mértékű, hogy a Pop Mart napi 10 milliós eladást jósol.
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén szinte minden nagyobb üzlet zárva tart Magyarországon.
Az elmúlt 12 hónapban a vásárlók több mint 8,5 millió darab kenyeret és péksüteményt rendeltek.
Az idén szerdára eső augusztus 20-ai héten sokan vesznek ki szabadságot, így nemcsak az államalapítást ünnepelhetik, hanem a nyár egyik utolsó nagy pihenési lehetőségével is...
Augusztusban a hagyományok szerint először kerül az új termésből készült kenyér az asztalra
Idén már 43 forintért is vehetünk füzetet, de a trendi iskolatáskák ára akár 20 ezer forintig is felszökhet.
A lengyel ékszerkereskedő, W.Kruk tovább bővíti magyarországi jelenlétét. A vállalat a közelmúltban Szombathelyen nyitott üzletet, és hamarosan a Köki Terminálban is megjelenik.
Jelenleg havonta 300 millió palackot váltanak vissza Magyarországon, ám aránytalan az elosztás.
A PENNY üzletei augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen zárva tartanak, míg az ünnep előtti és utáni napokon a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.
A Temu előretörése az egyik oka annak, hogy a hazai webshopok részesedése jelentősen visszaesett az első negyedévben.
Kiderült a magyar boltok sötét tiktka: így húzzák le észrevétlenül a vásárlókat, de ezzel nem számoltak
A kiskereskedelmi láncok évtizedek óta finomítják azokat a pszichológiai és marketingfogásokat, amelyekkel a vásárlókat nagyobb költésre ösztönzik, de azért lehet tenni ellenük.
Az Ötöslottó 19 hétnyi halmozódás után július végén nagy nyereményt hozott, azóta viszont a Hatoslottó lett a magyar lottópiac sztárja.
Számlát, nyugtát nem kapunk a parkolói árusoktól, ráadásul engedélyük sincs a tevékenységre.
Az üzletlánc egy átfogó akció keretében mintegy 1500, nem élelmiszer jellegű termék árát csökkenti.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.