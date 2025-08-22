2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
Tusnádfürdő, 2025. július 26.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban tartott politikai fórumon az erdélyi Tusnádfürdőn 2025
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: marad az árrésstop a boltokban

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 11:56

Orbán Viktor hivatalos csatornák helyett Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban jelentette be először azt a fontos kormányzati lépést, hogy meghosszabbítják az árrésstopot.

Orbán Viktor hivatalos csatornák helyett Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban jelentette be először azt a fontos kormányzati lépést, hogy meghosszabbítják az árrésstopot. A részletek egyelőre nem ismertek, vélhetően néhány napon belül érkezik hivatalos bejelentés is.

Nem tudni például, hogy augusztus 31. után meddig terjeszti ki az intézkedést a kormány. A döntés vélhetően az összes árrésstopra érvényes, vagyis nem csak az élelmiszerboltok, hanem a drogériák esetében is fennmarad az intézkedés.

 Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel

– írta a tagoknak küldött napi üzenetben.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA 
