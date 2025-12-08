Egy kutatás szerint a magyarok nagyobb része impulzusvásárló, a legjobban az hat, ha valami alaposan le van árazva.
Nincs vége a kemény ellenőrzéseknek: karácsony előtt rengeteg élelmiszert néz át a NÉBIH
Idén is országszerte zajlanak a téli ünnepi időszak népszerű élelmiszereire és az azokat előállító létesítményekre irányuló fokozott hatósági ellenőrzések. A Nébih és a területi élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságok többek között a friss sertéshúsok, a savanyú káposzta, valamint a karácsonyi édességek és a bejgli előállítását vizsgálják. A november 3-án indult ellenőrzés-sorozat első szakasza lezárult, összességében biztató eredményekkel. A folytatásban egyebek mellett kiemelt figyelmet kap az élőhal-árusítás és a rendezvényeken forgalmazott alkoholos italok ellenőrzése is.
Az országos ellenőrzés első szakaszában összesen 101 élelmiszer-előállító létesítmény hatósági ellenőrzése történt a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok és a Nébih szakembereinek közreműködésével. A több mint száz létesítmény vizsgálatakor mindössze 8 esetben indult hatósági eljárás.
Az ellenőrzés-sorozat első időszakában összesen 38 vágóhídon/daraboló üzemben vizsgálták a friss sertéshúsokat. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy az ellenőrzött létesítmények jellemzően jól karbantartottak, a munkafolyamatokat a jó higiéniai gyakorlatnak megfelelően végzik. A termékek nyomonkövethetősége és jelölése, valamint az önellenőrzési tevékenységek elvégzése szintén megfelelt a jogszabályokban előírtaknak.
Néhány esetben azonnal, vagy rövid időn belül javítható, kisebb eltéréseket rögzítettek az ellenőrök, eljárás mindössze 3 létesítmény ellen indult: higiéniai, jelölési vagy önellenőrzési kifogások miatt. A feltárt hibák ellenére a termékek biztonságosnak minősültek, így forgalomból kivonásuk nem volt indokolt. A sertéshúsok előállításának ellenőrzése egészen év végéig folytatódni fog.
A szakemberek 36 karácsonyi édességet és 27 savanyú káposztát előállítónál is helyszíni ellenőrzést tartottak. Ennek során 5 esetben indult hatósági eljárás: 4 édesség- és 1 savanyúkáposzta-előállítónál. Az ellenőrzések során mintavételre is sor került. A laboratóriumi vizsgálatok még folyamatban vannak, az eddigi eredmények alapján kifogás nem merült fel.
Az édesség-, valamint savanyúkáposzta-előállító létesítmények kapcsán is elmondható, hogy megfelelő higiéniai és műszaki állapotban üzemelnek. A gyártási folyamatok során az adott termékekre vonatkozó, a Magyar Élelmiszerkönyvben és a gyártmánylapon szereplő előírásokat jellemzően betartották. A késztermékek jelölése a legtöbb esetben megfelelő volt, egyebek mellett az adalékanyagokra és az allergénekre vonatkozó jelölések is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Néhány üzemben azonban előfordultak többek között karbantartási jellegű, továbbá higiéniai vagy jelölési jogsértések. Esetükben a hatósági eljárások és a hiányosságok kijavítása még folyamatban vannak.
A hatóság minden évben elvégzi a téli ünnepi időszakhoz kapcsolódó, átfogó ellenőrzést, melynek célja változatlanul az ünnepek élelmiszer-biztonságának garantálása. Az idén november elejétől zajló, széleskörű, összehangolt akció egészen év végéig fog tartani. Az eddig vizsgált területek mellett a második szakaszban kiemelt figyelmet kap decemberben a bejgli, a vadhús- és halfeldolgozó üzemek ellenőrzése. A karácsonyi vásárokon és jégpályák mellett kitelepült vendéglátóknál kínált alkoholos italokat, köztük a forralt bort és a puncsokat is fokozottan ellenőrzik az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelők.
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
Európában ismét erősödik a vita a vasárnapi boltbezárás vagy nyitvatartás körül. Belgiumban több üzletlánc is megtörné a boltzárat, Magyarországon már bő 10 éve elbukott a...
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.
Idén télen is vár Salzburg! Salzburg karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne, nyitvatartása, adventi programok, látnivalók
Salzburg karácsonyi vásár 2025: mikor lesz a karácsonyi vásár Salzburgban, hol van a salzburgi adventi vásár helyszíne? Milyen salzburgi látnivalókat érdemes megnézni?
Zágráb karácsonyi vásár 2025: mikor kezdődik a zágrábi karácsonyi vásár 2025-ben és hol lesz a karácsonyi vásár Zágrábban? Mennyi a Budapest Zágráb távolság autóval?
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
Hiába nőttek évek óta a magyar bérek, a vásárlóerő az alapélelmiszerek többségénél gyakorlatilag a 2019-es szinten ragadt.
Műfenyő vagy igazi? Pont kerülhetett az ősi vita végére: tisztul a kép, minden ebbe az irányba mutat
A karácsonyi időszak közeledtével egyre többen foglalkoznak a karácsonyfa-választás kérdésével.
Óriási árat fizet rengeteg magyar azért, hogy készpénzzel fizethessen: sokan nem is sejtik, mi mellett tesznek hitet
Megosztott a világ a készpénzhasználatban: míg a legszegényebb országok szinte teljesen készpénzalapúak, a leggazdagabb államok már szinte készpénzmentesen működnek.
Berobbant az IKEA karácsonyfa akciója, kígyózik a sor az áruházaknál: ennyiért árulják a fenyőfát 2025-ben
Kígyózik a sor az Örs vezér téri IKEA áruház előtt, mindenki a kedvezményes karácsonyfából szeretne vásárolni. A bútorláncnál idén 9990 forintért lehet fenyőt venni.
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
Mutatjuk, mennyiért vesztegetik idén a prémium, Szamos-minőségű édességet.
A decemberi csomagvolumenre vonatkozó előrejelzéseket figyelembe véve a GLS Hungary időben megkezdte a szezonális felkészülést és a működés optimalizálását.
Magyarországon az egyik legmagasabb az élelmiszerek áfája Európában. Mutatjuk, mennyivel fizetünk többet más országokhoz képest – és miért számít ez a pénztárcánknak.
A Visa Magyarországon közel háromszor annyi, 290%-kal több feltételezett csalást blokkolt a 2025-ös Black Friday során, mint 2024-ben.
Érdemes időben megtervezni az ünnepi könyvvásárlást, ugyanis december 24-én idén is zárva lesznek a Libri Könyvesboltok.
Az állam szerint a minimum három hónapos felfüggesztésre azért van szükség, hogy a Shein bizonyíthassa, tartalmai megfelelnek a törvényi előírásoknak
Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc karácsonyi édességét - Erről is lemondhatunk 2025-ben?
Az idén egyik legdivatosabb íz alapvetően sem számít olcsónak.
Kemény menetre készülhet, aki laptopot, otthoni számítógépet venne: a kivárás most nem játszik, csúnyán pórul járhat, aki halogat
A drágulás elsősorban a memóriamodulokat érinti, és várhatóan kiterjed a laptopokra, konzolokra és okostelefonokra is.
Mostanra megtörtént az Adelskronen sörök regisztrációja, így azokat is beveszik a Mohu automaták.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.