Nincs vége a kemény ellenőrzéseknek: karácsony előtt rengeteg élelmiszert néz át a NÉBIH

Idén is országszerte zajlanak a téli ünnepi időszak népszerű élelmiszereire és az azokat előállító létesítményekre irányuló fokozott hatósági ellenőrzések. A Nébih és a területi élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságok többek között a friss sertéshúsok, a savanyú káposzta, valamint a karácsonyi édességek és a bejgli előállítását vizsgálják. A november 3-án indult ellenőrzés-sorozat első szakasza lezárult, összességében biztató eredményekkel. A folytatásban egyebek mellett kiemelt figyelmet kap az élőhal-árusítás és a rendezvényeken forgalmazott alkoholos italok ellenőrzése is.

Az országos ellenőrzés első szakaszában összesen 101 élelmiszer-előállító létesítmény hatósági ellenőrzése történt a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok és a Nébih szakembereinek közreműködésével. A több mint száz létesítmény vizsgálatakor mindössze 8 esetben indult hatósági eljárás.

Az ellenőrzés-sorozat első időszakában összesen 38 vágóhídon/daraboló üzemben vizsgálták a friss sertéshúsokat. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy az ellenőrzött létesítmények jellemzően jól karbantartottak, a munkafolyamatokat a jó higiéniai gyakorlatnak megfelelően végzik. A termékek nyomonkövethetősége és jelölése, valamint az önellenőrzési tevékenységek elvégzése szintén megfelelt a jogszabályokban előírtaknak.

Néhány esetben azonnal, vagy rövid időn belül javítható, kisebb eltéréseket rögzítettek az ellenőrök, eljárás mindössze 3 létesítmény ellen indult: higiéniai, jelölési vagy önellenőrzési kifogások miatt. A feltárt hibák ellenére a termékek biztonságosnak minősültek, így forgalomból kivonásuk nem volt indokolt. A sertéshúsok előállításának ellenőrzése egészen év végéig folytatódni fog.

A szakemberek 36 karácsonyi édességet és 27 savanyú káposztát előállítónál is helyszíni ellenőrzést tartottak. Ennek során 5 esetben indult hatósági eljárás: 4 édesség- és 1 savanyúkáposzta-előállítónál. Az ellenőrzések során mintavételre is sor került. A laboratóriumi vizsgálatok még folyamatban vannak, az eddigi eredmények alapján kifogás nem merült fel.

Az édesség-, valamint savanyúkáposzta-előállító létesítmények kapcsán is elmondható, hogy megfelelő higiéniai és műszaki állapotban üzemelnek. A gyártási folyamatok során az adott termékekre vonatkozó, a Magyar Élelmiszerkönyvben és a gyártmánylapon szereplő előírásokat jellemzően betartották. A késztermékek jelölése a legtöbb esetben megfelelő volt, egyebek mellett az adalékanyagokra és az allergénekre vonatkozó jelölések is.

Néhány üzemben azonban előfordultak többek között karbantartási jellegű, továbbá higiéniai vagy jelölési jogsértések. Esetükben a hatósági eljárások és a hiányosságok kijavítása még folyamatban vannak.

A hatóság minden évben elvégzi a téli ünnepi időszakhoz kapcsolódó, átfogó ellenőrzést, melynek célja változatlanul az ünnepek élelmiszer-biztonságának garantálása. Az idén november elejétől zajló, széleskörű, összehangolt akció egészen év végéig fog tartani. Az eddig vizsgált területek mellett a második szakaszban kiemelt figyelmet kap decemberben a bejgli, a vadhús- és halfeldolgozó üzemek ellenőrzése. A karácsonyi vásárokon és jégpályák mellett kitelepült vendéglátóknál kínált alkoholos italokat, köztük a forralt bort és a puncsokat is fokozottan ellenőrzik az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelők.