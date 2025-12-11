2025. december 11. csütörtök Árpád
Megváltoztatta a kormány az Otthon Start Programot: egy apró módosítás tízezreket érint

Pénzcentrum
2025. december 11. 08:05

2026. január 1-jétől a külterületi lakóingatlanokra is kiterjed az Otthon Start Program, miután megjelent az ezt lehetővé tevő rendeletmódosítás. A kérdés most az, hogy a bankok közül melyek és milyen feltételekkel fogják biztosítani ezt a lehetőséget saját kockázatvállalási politikájuk alapján.  

Egyetlen szó, a "belterületi" kifejezés törlése elegendő volt az Otthon Start-rendeletből ahhoz, hogy a kamattámogatott hitel a külterületi lakóingatlanokra is elérhetővé váljon. A módosítás értelmében hatályát veszti a program keretében biztosított FIX 3%-os lakáshitelről szóló kormányrendelet vonatkozó bekezdésében szereplő területi korlátozás - írta a Portfolio.

A Lechner Tudásközpont adatai alapján Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amelyből 29 ezer zártkerti besorolású. A Panyi Miklós által korábban már előrevetített változtatás ezekre az ingatlanokra is kiterjeszti a kedvezményes hitel igénybevételének lehetőségét, amennyiben az adott ingatlan lakhatási célokat szolgál.

"A külterületi és zártkerti ingatlanok hitelezése iránt nem tapasztaltunk tömeges érdeklődést eddig, bár időről időre felmerül az ilyen típusú hitelfelvétel iránti igény az ügyfelek körében. Ezt a tervezett változás felerősítheti, de az új szabályozás alkalmazása a bankok részéről körültekintést fog igényelni, hiszen a fedezetek pontos értékelése kulcsfontosságú." – nyilatkozta az akkor még csak tervezett változtatásról a Portfolio-nak Ginzer Ildikó, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.

A pénzintézetek várhatóan egyedi elbírálás alapján döntenek majd arról, hogy mely külterületi ingatlanokat fogadják el fedezetként, figyelembe véve saját kockázatvállalási hajlandóságukat és az ingatlanok értékállóságát.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #lakáshitel #kamattámogatás #ingatlan #bankok #zártkert #kormányrendelet #MBH Bank #otthon start

