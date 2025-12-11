A könyv a jelenlegi piaci helyzetben különösen aktuális kérdésekre is választ ad.
Megváltoztatta a kormány az Otthon Start Programot: egy apró módosítás tízezreket érint
2026. január 1-jétől a külterületi lakóingatlanokra is kiterjed az Otthon Start Program, miután megjelent az ezt lehetővé tevő rendeletmódosítás. A kérdés most az, hogy a bankok közül melyek és milyen feltételekkel fogják biztosítani ezt a lehetőséget saját kockázatvállalási politikájuk alapján.
Egyetlen szó, a "belterületi" kifejezés törlése elegendő volt az Otthon Start-rendeletből ahhoz, hogy a kamattámogatott hitel a külterületi lakóingatlanokra is elérhetővé váljon. A módosítás értelmében hatályát veszti a program keretében biztosított FIX 3%-os lakáshitelről szóló kormányrendelet vonatkozó bekezdésében szereplő területi korlátozás - írta a Portfolio.
A Lechner Tudásközpont adatai alapján Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amelyből 29 ezer zártkerti besorolású. A Panyi Miklós által korábban már előrevetített változtatás ezekre az ingatlanokra is kiterjeszti a kedvezményes hitel igénybevételének lehetőségét, amennyiben az adott ingatlan lakhatási célokat szolgál.
"A külterületi és zártkerti ingatlanok hitelezése iránt nem tapasztaltunk tömeges érdeklődést eddig, bár időről időre felmerül az ilyen típusú hitelfelvétel iránti igény az ügyfelek körében. Ezt a tervezett változás felerősítheti, de az új szabályozás alkalmazása a bankok részéről körültekintést fog igényelni, hiszen a fedezetek pontos értékelése kulcsfontosságú." – nyilatkozta az akkor még csak tervezett változtatásról a Portfolio-nak Ginzer Ildikó, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.
A pénzintézetek várhatóan egyedi elbírálás alapján döntenek majd arról, hogy mely külterületi ingatlanokat fogadják el fedezetként, figyelembe véve saját kockázatvállalási hajlandóságukat és az ingatlanok értékállóságát.
Egyre többen használják tudatosabban a kártyájukat, és nő a kamatmentesen visszafizetett összegek aránya.
Tömegével rohanják meg a zacikat a magyarok karácsony előtt: meglepő, milyen értékeket adnak be, vesznek ki
Azt is megtudtuk, bár jellemzően aranyékszereket adnak zálogba a magyarok, de az aranytömbök és elektronikai eszközök, műtárgyak is egyre gyakrabban jelennek meg fedezetként.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
A 0 százalékos THM az idei ünnepi szezonban is az egyik legkeresettebb finanszírozási forma a hazai webáruházakban. Sokan nincsenek tisztában a hátulütőkkel.
A januári nagy érdeklődés után a fiatalok elfordultak a kamatmentes Munkáshiteltől, a bankok pedig már visszavonták a kedvező ajánlatokat.
A Revolut magyar forintszámlája hamarosan valós idejű utalásokkal érkezik, a belföldi átutalások másodpercek alatt teljesülhetnek.
Az otthonteremtéshez kapcsolódó új banki konstrukció a megtakarításokat a lakáshitelhez köti, így a félretett pénz közvetlenül csökkenti a kamatterheket.
Októberben 257,57 milliárd forint összegben kötöttek a magyarok lakáshitel-szerződést: ekkora még sosem volt a volumen, egyetlen hónapban sem.
Őrületes Otthon Start akciót hirdetett a magyar bank: bőven 3% alatt a kamat, indulhat a roham a fiókokba
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe.
Az MNB statisztikái alapján az idei évben folyósított személyi kölcsönök közel felét egy meglévő hitel lecserélésére, azaz kiváltására fordítják a magyarok.
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak.
A jegybank a bennfentes kereskedelem, illetve a bennfentes információ jogosulatlan közzétételének gyanúja miatti megtette feljelentéseket.
A felmérés arra is rávilágított, hogy sok 18–29 éves számára a külföldre történő fizetés vagy pénzátutalás már a mindennapi élet része.
A bankrendszer sajáttőkearányos nyeresége 2025 harmadik negyedévében 18% körül alakult.
Újabb devizahiteles nyert a bank ellen a bíróságon: érvénytelen a szerződés, milliókat kap vissza az ügyfél
Újabb devizahiteles per zárult az adós javára a Budapest Környéki Törvényszéken.
A külföldi eszközök iránti kereslet 2022-ben érte el a nominális csúcsát.
Az ingatlanvásárlást tervezők 30%-a kifejezetten az Otthon Start miatt döntött úgy, hogy lakást, házat vásárol.
Az előző negyedév enyhe növekedése után ismét csökkenő szakaszba került a fizetőképességi index.
A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt - ezt ők írták friss közleményükben.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.