Kivágott felvétel egy fiatal nőről, aki élelmiszerboltban vásárol, felvesz egy üveg organikus mézet a termékfolyosóról, és elolvassa a tápanyagcímkét az üvegen. Rutin bevásárlás. Egészséges táplálkozási életmód
Vásárlás

Kiderült a magyar boltok sötét tiktka: így húzzák le észrevétlenül a vásárlókat, de ezzel nem számoltak

Pénzcentrum
2025. augusztus 17. 15:05

A kiskereskedelmi láncok évtizedek óta finomítják azokat a pszichológiai és marketingfogásokat, amelyekkel a vásárlókat nagyobb költésre ösztönzik – gyakran úgy, hogy maguk sem veszik észre. Az árak végződésétől a polcok elrendezésén, a zene és illatok megválasztásán át a pénztár előtti impulzusvásárlási csapdákig számos apró trükk épül be a vásárlói élménybe. Aki ismeri ezeket a módszereket, és tudatosan védekezik ellenük, jelentős összegeket spórolhat meg a mindennapi bevásárlásai során. Mutatjuk is a boltok trükkjeit, de azt is, miként védekezhetsz a legkönnyebben ellenük.

A legtöbb vásárló úgy érzi, hogy ő irányít a boltban: listával érkezik, tudja, mire van szüksége, és mennyit szán rá. A valóságban azonban a kiskereskedelem egyik legnagyobb erőssége éppen az, hogy észrevétlenül befolyásolja a döntéseinket. Nem véletlen, hogy a boltok belső elrendezése, illatai, hangjai és akciói precízen megtervezett pszichológiai eszközök, amelyek célja egyértelmű: minél több pénzt hagyjunk ott.

Érdemes tehát figyelni ezekre a trükkökre, főleg úgy, hogy tudjuk, 2025 első negyedévében újra Magyarországon volt legbrutálisabb az infláció az Európai Unióban. Egészen pontosa a fogyasztói árak az első negyedévben, az előző év azonos időszakához képest 5,4 százalékkal voltak magasabbak. Úgy hogy közben az EU-s átlag 2,7 százalék, míg az euró-zóna átlaga csupán 2,3 százalékos volt.

Így vesznek rá a boltok, hogy többet költs

Út a pénztárig

A stratégiai üzletelrendezés az egyik legrégebbi trükk: az alapvető termékeket – például a tejet vagy a kenyeret – szinte mindig a bolt legtávolabbi pontján találjuk. Így a vásárlónak végig kell mennie a sorok között, útközben pedig elkerülhetetlenül találkozik „csábító” termékekkel. Ezt erősítik a sorvégi akciók is: a látványos, színes helyeken elhelyezett áruk gyakran nem is annyira jó vételek, de a helyszín és a design miatt mégis több fogy belőlük. Ugyenez igaz közvetlenül a pénztár környékére, egy kis csokika, rágógumi, könnyen bekerülhet a kosárba.

Kísértés akciókkal

A „Csak ma!” vagy „Amíg a készlet tart” típusú feliratok egy dolgot céloznak: felébreszteni a vásárlókban a félelmet, hogy lemaradunk valamiről. Ez a mesterséges sürgetés sokakat rávesz az impulzusvásárlásra – akkor is, ha egyébként nem repült volna a kosarunkban az adott termék.

Érzékek ostroma

A boltok tudatosan játszanak az érzékszerveinkkel. Ahol van zene, ott a tempója például nem véletlen: lassabb dallamoknál tovább időzünk, több terméket nézünk meg, és többet is költünk. A kellemes illatok, például a frissen sütött pékáruké pedig nem csak hangulatot teremtenek, de fokozzák az étvágyat is, ami növeli az impulzusvásárlások esélyét.

A polcok nyelve

A termékek elhelyezése szintén stratégia. A szemmagasságban lévő polcok a legértékesebb terület: itt gyakran a drágább vagy magasabb haszonkulcsú árucikkek kapnak helyet, míg az olcsóbb alternatívák lejjebb, a nehezebben elérhető részekre kerülnek. A saját márkás termékek is gyakran itt kapnak kiemelt pozíciót, mert így nagyobb eséllyel kerülnek a kosárba. Sok lánc egyébként külön polcrendező brigáddal is rendelkezik, mutatva, hogy tényleg mennyire fontos befolyásolással bír egy tökéletesen megkomponált polckép.

Kosár, ár és hűség

A bevásárlókosár és -kocsi mérete nem véletlenül nőtt meg az évek során: a nagyobb tér azt sugallja, hogy még „van hely” – ez pedig vásárlásra ösztönöz. Az árak végződése is klasszikus pszichológiai trükk: a 999 forintos terméket agyunk hajlamos 900 forintosnak érzékelni, nem pedig ezernek. Ennek elképesztően sokan, még a bolti furfangokkal általában tisztában lévő vásárlók is simán bedőlnek. A hűségprogramok pedig pontokkal, kedvezményekkel „jutalmazzák” a költést, ezzel finoman arra ösztönözve, hogy legközelebb is ugyanarra a helyre térjünk vissza.

Óvakodj a kóstoltatástól

A kóstoltatás elsőre ártatlan gesztusnak tűnik, de valójában erős pszichológiai hatása van: a vásárló gyakran úgy érzi, illene viszonozni a „szívességet” azzal, hogy megveszi a terméket. Ez az apró társas kötelezettségérzet komoly eladási számokat hozhat.

Vásárlói túlélőkalauz - hogyan védekezzünk a túlköltés ellen?

Az eddigiekben sorra vettünk néhány, de nagyon jól bevált bolti praktikát arra nézve, hogyan vesznek rá az üzletláncok arra, hogy többet költs az egyésgeikben. Most azonban mutatunk néhány praktikár arra nézve, hogyan tudod elkerülni a láncok csábítását.

Vásároljunk listával – és tartsuk is magunkat hozzá

Mielőtt elindulunk, írjuk össze pontosan, mire van szükség, és lehetőleg ne térjünk el ettől. A lista nemcsak időt spórol, de segít ellenállni az impulzusvásárlásoknak.

Ne vásároljunk éhesen

Ez a legegyszerűbb, mégis legfontosabb szabály. Éhesen minden finomnak tűnik, és hajlamosak vagyunk többet, drágábbat venni – főleg, ha a boltban friss kenyér illata vagy kávé aromája csábít.

Figyeljünk az egységárra, ne csak a végösszegre

A színes árkiírások és a „akció” felirat gyakran megtévesztő. Az egységár (például Ft/kg vagy Ft/l) összehasonlítása segít kiszűrni a valóban kedvező ajánlatokat a látszatakciókból.

Kerüljük a nagy kosarat, ha nem szükséges

Ha csak pár dologért megyünk, használjunk kis kosarat. A nagy kocsi üresen „szomorúnak” tűnik, ezért ösztönösen többet pakolunk bele.

Pénztár előtti önkontroll

A kasszánál tudatosan ne vegyünk semmit, amit ott látunk meg először. A boltok pontosan erre a pillanatnyi gyengeségre bazíroznak, ami akkor éri a vásárlókat, amikor unalmasan sorbanállnak.

Összegzés

A boltok trükkjei nem feltétlenül ördögtől valók – ezek egyszerűen az értékesítés természetes részei. A gond ott kezdődik, amikor észrevétlenül túlköltekezünk, és olyan dolgokat viszünk haza, amikre valójában nem is volt szükségünk.

Ha tisztában vagyunk a pszichológiai fogásokkal, és tudatosan alkalmazzuk a vásárlói túlélőkalauz tanácsait, akkor nem a marketingosztály irányít minket, hanem mi döntjük el, mire költünk. A pénztárcánk – és a józan eszünk – pedig hálás lesz érte.
Címlapkép: Getty Images
