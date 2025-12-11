2025. december 11. csütörtök Árpád
5 °C Budapest
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 11.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 11.)

Pénzcentrum
2025. december 11. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. december 11.

Névnap

Árpád

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.91 Ft
CHF: 409.67 Ft
GBP: 437.81 Ft
USD: 327.65 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 10.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 50. héten emelkedő számsorrendben a következők:
3, 4, 8, 10, 19, 25, 28

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 39 db
5-ös találat: 2447 db
4-es találat: 34622 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 33700 Ft
MOL: 2926 Ft
RICHTER: 9745 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.12: Nagyrészt borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, átmeneti vékonyodás, szakadozás csak kevés helyen lehet. Legfeljebb szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.

2025.12.13: Továbbra is döntően borult, párás, ködös idő várható. Legfeljebb szitálás lehet. A légmozgás gyenge marad. Hajnalban 0, +6, délután 2, 7 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.12.11)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
2025. december 11.
Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
2025. december 10.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
2025. december 10.
Nesze neked gyermekvédelem: döbbenet, mennyire sok csecsemő nem éli meg az egy éves kort itthon
2025. december 10.
Megtalálták a boldogság tuti receptjét: csak pár órát t kell rászánni, bárkinél működik
2025. december 10.
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
1
2 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
3 hete
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
3
1 hete
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
4
2 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
5
3 hete
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
Pénzcentrum  |  2025. december 11. 06:30
Potom árra akciózta a karácsonyi időszak legendás slágerjátékát a Lidl: ezért áll majd sorba rengeteg magyar vásárló
Pénzcentrum  |  2025. december 11. 05:34
Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
Agrárszektor  |  2025. december 11. 07:03
Olyan megállapodás született az EU-ban, ami a mi életünkre is hatással lesz