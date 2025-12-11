Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 11.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. december 11.

Névnap

Árpád

Deviza árfolyam

EUR: 382.91 Ft

CHF: 409.67 Ft

GBP: 437.81 Ft

USD: 327.65 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 10.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 50. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 4, 8, 10, 19, 25, 28



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 39 db

5-ös találat: 2447 db

4-es találat: 34622 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 33700 Ft

MOL: 2926 Ft

RICHTER: 9745 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.12: Nagyrészt borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, átmeneti vékonyodás, szakadozás csak kevés helyen lehet. Legfeljebb szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.

2025.12.13: Továbbra is döntően borult, párás, ködös idő várható. Legfeljebb szitálás lehet. A légmozgás gyenge marad. Hajnalban 0, +6, délután 2, 7 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.12.11)

Akciók

