Temérdek magyar dolgozó bukhatja a béremelést: kiderült, mibe öntik most a pénzüket a vállalatok

A magyar vállalkozások továbbra is óvatosan tekintenek a gazdasági kilátásokra: a cégek 43%-a romló gazdasági környezetre számít, miközben közel kétharmaduk már vizsgálja a mesterséges intelligencia alkalmazását – derül ki a Niveus legfrissebb, közel 600 fős mintán végzett felméréséből. A kutatás eredményei szerint bár a vállalkozások gazdasági várakozásai továbbra is bizonytalanok, a technológiai fejlesztések iránti nyitottság egyértelműen erősödik.

A Niveus immár ötödik alkalommal készítette el a hazai vállalkozások gazdasági várakozásait vizsgáló kutatását. A közel 600 fős mintán végzett felmérés a vállalkozások gazdasági kilátásaira, beruházási és foglalkoztatási terveire, valamint a működésüket leginkább befolyásoló gazdasági tényezőkre kérdezett rá. A kutatás az idei évben külön kitért a vállalatok technológiai fejlesztéseire és a mesterséges intelligencia alkalmazására is.

Bizonytalan gazdasági kilátások

Az ország gazdasági kilátásainak megítélése az elmúlt három évben jelentősen változott. Míg 2024-ben a vállalkozások 47%-a, 2025-ben már 58%-a, addig 2026-ban 43%-a számít arra, hogy a következő egy év gazdasági szempontból kedvezőtlenebb lesz az előzőnél.

A változatlan gazdasági környezetre számítók aránya 2024-ben 37%, 2025-ben 42%, 2026-ban 43% volt. Kedvezőbb kilátásokban 2024-ben még 16% bízott, 2025-ben senki, míg 2026-ban 14% számít javulásra. Az idei adatok tehát a tavalyinál valamivel kevésbé borúlátó, de továbbra is óvatos vállalati hangulatot jeleznek.

A vállalkozások saját működésük kilátásait hagyományosan kedvezőbben ítélik meg, mint az ország gazdasági helyzetét. Míg 2024-ben a cégek 21%-a, 2025-ben már 33%-a, az idei felmérésben pedig szintén 33% számít kedvezőtlenebb évre saját vállalkozását illetően. A stabil működésben bízók aránya 2024-ben 63%, 2025-ben közel kétharmad, míg 2026-ban 48% volt.

Óvatos foglalkoztatási várakozások

A foglalkoztatási kilátások is óvatos optimizmust tükröznek. 2025-ben a vállalkozások háromnegyede, míg 2024-ben 57%-a számított változatlan létszámra. Az idei felmérés szerint a cégek többsége továbbra sem tervez jelentős létszámváltozást, ugyanakkor kisebb arányban növekedésre és csökkenésre is számítanak.

A bérfejlesztési tervek jelentősen visszaestek az elmúlt két évben.

2024-ben a vállalkozások közel 70%-a, míg 2025-ben már csak 42%-a tervezett béremelést. Ez jól tükrözi, hogy az inflációs nyomás mérséklődésével a cégek is óvatosabb bérpolitikát folytatnak.

Erősödő beruházási szándék, kevesebb válságterv

A beruházási hajlandóság ugyanakkor erősödött. 2024-ben a vállalkozások 53%-a, 2025-ben már 67%-a tervezett beruházást a következő egy évben akár pályázati forrás nélkül is.

A támogatások szerepe azonban továbbra is fontos: 2024-ben 21%, 2025-ben 8% jelezte, hogy csak pályázati forrás esetén hajt végre fejlesztést. A beruházást egyáltalán nem tervező cégek aránya 2024-ben 26%, 2025-ben pedig 25% volt.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb változása a válságtervek területén figyelhető meg. Míg 2024-ben a vállalkozások 83%-a rendelkezett válságtervvel, 2025-ben ez az arány 32%-ra, 2026-ben pedig 25%-ra csökkent.

Mesterséges intelligencia: egyre több cég vizsgálja

Az idei felmérés egyik új kérdése a mesterséges intelligencia alkalmazására vonatkozott.

A válaszadó vállalkozások 62%-a vizsgálja az AI vagy automatizációs megoldások bevezetésének lehetőségét, 24% már alkalmaz ilyen technológiát, 10% tervezi a bevezetést, míg 5% egyáltalán nem foglalkozik a kérdéssel.

Kiszámíthatatlan gazdasági környezet

A vállalkozások működését leginkább a szabályozási környezet bizonytalansága nehezíti. 2024-ben közel 60%, 2025-ben 59%, az idei felmérésben pedig 60% jelezte, hogy ez jelenti számukra a legnagyobb problémát.

A válaszadók 25%-a a munkabérek magas adóterheit, 16%-a pedig az inflációt nevezte meg jelentős kihívásként.

„A felmérésből az látszik, hogy a vállalkozások továbbra is bizonytalannak látják a gazdasági környezetet, ugyanakkor egyre inkább a hatékonyságjavító megoldások felé fordulnak. A technológiai fejlesztések, különösen az automatizáció és a mesterséges intelligencia alkalmazása egyre inkább a vállalati stratégia részévé válik” – mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

