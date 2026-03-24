2026. március 24. kedd
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Előtérben a Széchenyi Lánchíd. Balra középen a Parlament épülete.
Gazdaság

Brutálisan lehúzta az idei kilátásokat az MNB: megint lenullázódhat a magyar gazdaság, ha ez így megy tovább

Pénzcentrum
2026. március 24. 16:27

A közel-keleti háború és az emiatt elszálló energiaárak következtében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelentősen lefelé módosította a magyar gazdaságra vonatkozó kilátásokat. A friss előrejelzések szerint a GDP-növekedés a korábban vártnál jóval alacsonyabb lesz, az infláció pedig érezhetően felgyorsul.

A jegybank legújabb kamatdöntését követően közzétett adatok mutatják be először hivatalosan a közel-keleti konfliktus hazai gazdasági hatásait. Az MNB várakozásai szerint a fogyasztói árak emelkedése 2026-ban átlagosan eléri a 3,8 százalékot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez komoly ugrást jelent a korábban becsült 3,2 százalékhoz képest. Ezt a prognózist azonban jelentős bizonytalanság övezi. Egyrészt egyelőre megjósolhatatlan az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárásának időtartama. Másrészt a kiskereskedelmi árstop május végi kivezetése is érdemben módosíthatja a számokat.

Kapcsolódó cikkeink:

A dráguló energia okozta nyomás tartósnak ígérkezik. A jegybanki szakemberek úgy látják, hogy az infláció még 2027-ben is magas, 3,7 százalék körüli marad. Az áremelkedés üteme várhatóan csak annak az évnek a második felében térhet vissza az MNB inflációs célsávjába. 

A magasabb energiaárak és a visszaeső külpiaci kereslet a gazdasági teljesítményt is érdemben lassítja. Az MNB emiatt erőteljesen lefelé módosította a növekedési előrejelzéseit. A jegybank 2026-ra a korábban várt 2,4 százalék helyett mindössze 1,7 százalékos, míg 2027-re 3 százalékos, 2028-ra pedig 2,9 százalékos gazdasági bővüléssel számol.

Mit mondanak az elemzők?

A döntés nem okozott meglepetést, megfelelt a széles körű elemzői konszenzusnak. Hangsúlyozták, hogy a kommunikáció kiemelt figyelmet szentelt a pozitív reálkamat jelentőségének. Ugyanakkor a negyedik hete tartó közel-keleti konfliktus időbeli kiterjedtsége, elhúzódása minden gazdasággal foglalkozó szereplő számára bizonytalan, a jegybankokra is. Magyarország esetében egyéves időhorizonton jelenleg nagyjából 125 bázispont szigorítás látható a határidős kamatmegállapodásokban. A jegybanki döntéshozatal ezzel együtt egyelőre a kivárásra és kilátások tisztulásán alapul. A közép-kelet-európai központi bankok számára irányadó elsősorban az EKB kamatpályája lesz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár a forint árfolyama érdemben nem reagált a prezentáción elhangzottakra, az elemzők kitértek a forint volatilitására is. Az euró-forint árfolyama Trump tegnapi, állítólagos iráni tárgyalásokkal kapcsolatos üzenetére visszaerősödött, de nem tudta letörni a 387,40-es támaszt. A tegnapi korrekciót követően ma ismét emelkedés indult, és a 200 napos mozgóátlag fölé került a jegyzés, mely 389,05-nél húzódik jelenleg, így erre a következő napokban is érdemes figyelni.

Az olaj és gázárak emelkedése miatt várhatóan az inflációs pálya is feljebb kerül majd a következő hónapokban és minél hosszabb ideig tart a konfliktus, annál negatívabb hatásokkal lehet számolni. A legtöbben az év végére 6 százalékos alapkamatot várnak, tehát azt gondolják, hogy kamatcsökkentésbe lehet kezdeni, ha az olajpiaci helyzet stabilizálódni tud.
Címlapkép: Getty Images
#infláció #gazdaság #gdp #magyar nemzeti bank #gdp-növekedés #gazdasági hatás #infláció mértéke #mnb kamatdöntés #Közel-Kelet #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:57
17:45
17:41
17:33
17:16
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 24. kedd
Gábor, Karina
13. hét
Március 24.
A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási esemény
a szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatás jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
