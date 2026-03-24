2026. március 24. kedd
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. február 11.Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke beszédet mond a Johannita Rend új központjának átadóünnepségén Budapesten 2026. február 11-én.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Varga Mihály: kulcsfontosságú a stabil forintárfolyam, nincs akkora bajban Magyarország, mint 2022-ben volt

Pénzcentrum
2026. március 24. 15:31

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a keddi ülésén nem változtatott az alapkamaton, így az továbbra is 6,25 százalékon maradt. A kamatfolyosó szélei sem módosultak, a döntés megfelelt a piaci várakozásoknak.

A mostani kivárás egy februári kamatcsökkentést követ, amikor a jegybank 25 bázisponttal mérsékelte az alapkamatot. Akkor a kedvező inflációs folyamatok és a pénzügyi stabilitás indokolta az óvatos lazítást. Varga Mihály szerint a globális környezet továbbra is bizonytalan. A geopolitikai feszültségek, az energiaárak és a nemzetközi gazdasági folyamatok egyaránt kockázatot jelentenek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezzel együtt a jegybankelnök azt hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság stabilabb állapotban van, mint 2022-ben. Az infláció jelentősen csökkent, a pénzügyi rendszer stabil, a külső egyensúly pedig javult. A devizatartalékok magas szinten állnak, ami erősíti a gazdaság ellenálló képességét.

A gazdasági folyamatok vegyes képet mutatnak. A fogyasztás élénkül, amit a béremelkedés és a magas foglalkoztatottság támogat. Ugyanakkor a beruházások visszaestek, ami fékezi a növekedést. A jegybank ezért továbbra is adatvezérelt megközelítést alkalmaz. Nem indított kamatcsökkentési ciklust, hanem ülésről ülésre dönt a kamatszintről a beérkező adatok alapján.

A mostani kamattartás azt jelzi, hogy a jegybank kivár. A cél a pénzügyi stabilitás megőrzése és az infláció kontroll alatt tartása. A következő lépések nagyban függnek a nemzetközi környezettől és az infláció alakulásától. Ha a kedvező folyamatok fennmaradnak, később újra megnyílhat a tér az óvatos kamatcsökkentések előtt, de gyors lazításra egyelőre nem lehet számítani.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#beruházás #infláció #gazdaság #jegybanki alapkamat #varga mihály #kamatcsökkentés #magyar nemzeti bank #monetáris politika #forint árfolyam #mnb kamatdöntés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
16:27
16:12
16:01
15:46
15:31
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 24. kedd
Gábor, Karina
13. hét
Március 24.
A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi piac
Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
