A befektetők folyamatosan leépítik a pozícióikat, miközben az erősödő dollár és az emelkedő amerikai államkötvényhozamok egyaránt csökkentik az arany vonzerejét.
Varga Mihály: kulcsfontosságú a stabil forintárfolyam, nincs akkora bajban Magyarország, mint 2022-ben volt
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a keddi ülésén nem változtatott az alapkamaton, így az továbbra is 6,25 százalékon maradt. A kamatfolyosó szélei sem módosultak, a döntés megfelelt a piaci várakozásoknak.
A mostani kivárás egy februári kamatcsökkentést követ, amikor a jegybank 25 bázisponttal mérsékelte az alapkamatot. Akkor a kedvező inflációs folyamatok és a pénzügyi stabilitás indokolta az óvatos lazítást. Varga Mihály szerint a globális környezet továbbra is bizonytalan. A geopolitikai feszültségek, az energiaárak és a nemzetközi gazdasági folyamatok egyaránt kockázatot jelentenek.
Ezzel együtt a jegybankelnök azt hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság stabilabb állapotban van, mint 2022-ben. Az infláció jelentősen csökkent, a pénzügyi rendszer stabil, a külső egyensúly pedig javult. A devizatartalékok magas szinten állnak, ami erősíti a gazdaság ellenálló képességét.
A gazdasági folyamatok vegyes képet mutatnak. A fogyasztás élénkül, amit a béremelkedés és a magas foglalkoztatottság támogat. Ugyanakkor a beruházások visszaestek, ami fékezi a növekedést. A jegybank ezért továbbra is adatvezérelt megközelítést alkalmaz. Nem indított kamatcsökkentési ciklust, hanem ülésről ülésre dönt a kamatszintről a beérkező adatok alapján.
A mostani kamattartás azt jelzi, hogy a jegybank kivár. A cél a pénzügyi stabilitás megőrzése és az infláció kontroll alatt tartása. A következő lépések nagyban függnek a nemzetközi környezettől és az infláció alakulásától. Ha a kedvező folyamatok fennmaradnak, később újra megnyílhat a tér az óvatos kamatcsökkentések előtt, de gyors lazításra egyelőre nem lehet számítani.
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
A hazai építőipar aktuális helyzete – beszámoló a Portfolio Építőipar 2026 konferenciáról.
Súlyos árat fizetünk az elhúzódó háborúért: életbe lépett a rémálom forgatókönyv, durva drágulás fenyeget
Az elhúzódó válság magasabb inflációt és lassuló növekedést hozhat, ami nagyon fog fájni.
Több tízezer magyarhoz nem jutott el a fontos választási levél: azonnal lépned kell, ha a tiéd is hiányzik
Több mint 78 ezer választási értesítő érkezett vissza kézbesíthetetlenül a Nemzeti Választási Irodához.
Elképesztő fordulat a háttérben: Trump leállította az amerikai támadást, de egy európai nagyhatalom már a legrosszabbra készül
Sir Keir Starmer miniszterelnök a kormány rendelkezésére álló összes eszközt bevetné a megélhetési költségek mérséklésére.
Feszült várakozás előzi meg a keddi kamatdöntést: kiderült, mi történhet a pénzünkkel a háborús veszély árnyékában
Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, a piaci várakozások szerint nem változik az alapkamat.
Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Súlyos árat fizetünk a fegyveres konfliktus miatt: behúzták a kéziféket a gigabankok, durva drágulás jöhet
A döntéshozók egyelőre kivárnak, hiszen a gazdasági kilátásokat most elsősorban az határozza meg, meddig maradnak tartósan magasak az energiaárak, és mennyire húzódik el a térség...
Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon
Mennyibe kerül a szántóföld ma Európában? Hol a legdrágább és hol a legolcsóbb a termőföld, és hogyan alakultak a földbérleti díjak? Mutatjuk!
Itt a figyelmeztetés: kegyetlen áremelkedés jön az építőiparban, tömegével húzzák le a rolót a magyar cégek
Az év eleji adatok szerint az építőipar már nem növekszik: a teljesítmény visszaesett.
Bár az állam bevételei összességében nőttek, a kiadások drasztikus megugrása miatt az elmúlt 25 év második legnagyobb havi hiányát hozta a február.
A Goldman Sachs a nyersolajpiac történetének eddigi legnagyobb ellátási sokkjaként értékeli a szoroson áthaladó szállítások leállását.
Ukrajna az Odessza–Brodi vezetéket kínálja alternatív olajszállítási útvonalként az Európai Uniónak a megsérült Barátság kőolajvezeték kiváltására.
Felfoghatatlan mennyiségű kőolaj tűnt el a piacról a háború miatt: soha nem látott lépéssel próbálják menteni a menthetőt
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történelmi léptékű olajtartalék-felszabadítással próbálja fékezni a globális drágulást, és újabb piaci beavatkozásokat is mérlegel.
A pénzügyi versenyképesség megőrzése érdekében az Európai Unió és az Egyesült Államok is a banki tőkekövetelmények enyhítésére készül.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A heti forgalom 109,9 milliárd forint volt az előző héten elért 159,6 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
Heti összefoglaló a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeiből: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat.
A Copernicus rendszer 100 méteres felbontásban, tíznaponta követi a tavak vízminőségét, így a Balaton állapota is részletesen látható.
