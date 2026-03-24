Varga Mihály: kulcsfontosságú a stabil forintárfolyam, nincs akkora bajban Magyarország, mint 2022-ben volt

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a keddi ülésén nem változtatott az alapkamaton, így az továbbra is 6,25 százalékon maradt. A kamatfolyosó szélei sem módosultak, a döntés megfelelt a piaci várakozásoknak.

A mostani kivárás egy februári kamatcsökkentést követ, amikor a jegybank 25 bázisponttal mérsékelte az alapkamatot. Akkor a kedvező inflációs folyamatok és a pénzügyi stabilitás indokolta az óvatos lazítást. Varga Mihály szerint a globális környezet továbbra is bizonytalan. A geopolitikai feszültségek, az energiaárak és a nemzetközi gazdasági folyamatok egyaránt kockázatot jelentenek.

Ezzel együtt a jegybankelnök azt hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság stabilabb állapotban van, mint 2022-ben. Az infláció jelentősen csökkent, a pénzügyi rendszer stabil, a külső egyensúly pedig javult. A devizatartalékok magas szinten állnak, ami erősíti a gazdaság ellenálló képességét.

A gazdasági folyamatok vegyes képet mutatnak. A fogyasztás élénkül, amit a béremelkedés és a magas foglalkoztatottság támogat. Ugyanakkor a beruházások visszaestek, ami fékezi a növekedést. A jegybank ezért továbbra is adatvezérelt megközelítést alkalmaz. Nem indított kamatcsökkentési ciklust, hanem ülésről ülésre dönt a kamatszintről a beérkező adatok alapján.

A mostani kamattartás azt jelzi, hogy a jegybank kivár. A cél a pénzügyi stabilitás megőrzése és az infláció kontroll alatt tartása. A következő lépések nagyban függnek a nemzetközi környezettől és az infláció alakulásától. Ha a kedvező folyamatok fennmaradnak, később újra megnyílhat a tér az óvatos kamatcsökkentések előtt, de gyors lazításra egyelőre nem lehet számítani.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA