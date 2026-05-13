Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 20. héten, 2026-ban

Pénzcentrum
2026. május 13. 21:05

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/20. heti nyerőszámait, ahol 265 millió forint volt a tét. Mivel ezen a játékhéten senkinek sem volt telitalálata, így a 21. héten 345 millió forint keresi majd gazdáját a skandin.

A Skandináv lottón 35 számból 7-et kell kiválasztani  ezért az Ötöslottó vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottó" néven is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét módszerrel 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik, vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 20. heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben és a nyereményeket is!

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 20. héten:

4; 11; 12; 14; 17; 24; 29.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 20. héten:

8; 12; 13; 17; 18; 32; 33.

Ezen a játékhéten (20.) senkinek sem volt telitalálata, így a 21. héten 345 millió forint keresi majd gazdáját a skandin.

További nyeremények a 20. játékhéten a skandin:

  • 6 találat: egyenként  355 220 Ft
  • 5 találat: egyenkén 7 395 Ft
  • 4 találat: egyenként 2 315  Ft

2026. május 13. szerda
