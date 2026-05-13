A Skandináv lottó nyerőszámai a 20. héten, 2026-ban
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/20. heti nyerőszámait, ahol 265 millió forint volt a tét. Mivel ezen a játékhéten senkinek sem volt telitalálata, így a 21. héten 345 millió forint keresi majd gazdáját a skandin.
A Skandináv lottón 35 számból 7-et kell kiválasztani ezért az Ötöslottó vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottó" néven is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét módszerrel 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik, vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 20. heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben és a nyereményeket is!
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 20. héten:
4; 11; 12; 14; 17; 24; 29.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 20. héten:
8; 12; 13; 17; 18; 32; 33.
Ezen a játékhéten (20.) senkinek sem volt telitalálata, így a 21. héten 345 millió forint keresi majd gazdáját a skandin.
További nyeremények a 20. játékhéten a skandin:
- 6 találat: egyenként 355 220 Ft
- 5 találat: egyenkén 7 395 Ft
- 4 találat: egyenként 2 315 Ft
