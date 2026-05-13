Jó barátok egy kiránduláson egy nagy öreg autóban
Szórakozás

Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok

Jeki Gabriella
2026. május 13. 19:00

A zenehallgatás az elmúlt másfél évtizedben alapjaiban változott meg. A CD-k és letöltések kora után ma már a streaming szolgáltatások uralják a piacot, és ez nemcsak a felhasználói szokásokat, hanem a teljes iparág működését is átalakította. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában ezt a látványos átalakulást mutatjuk be számokkal, statisztikákkal és chartok segítségével.

A zenehallgatási szokásaink teljesen megváltoztak, és a növekedés egészen döbbenetes. Míg 2010-ben világszerte alig 8 millióan fizettek zenei streaming előfizetésért, addig 2025-re ez a szám 837 millióra nőtt. Vagyis alig másfél évtized alatt több mint százszorosára emelkedett a fizető felhasználók száma. A CHART by Pénzcentrum adatai alapján a fordulópont valahol a 2010-es évek közepén érkezett el, majd 2016-ban átlépte a piac a 100 milliós határt, majd néhány év alatt tovább gyorsult a növekedés. 2018-ban már 250 millió, 2021-ben pedig több mint 500 millió előfizetőt regisztráltak. Azóta is évről évre több tízmillió új felhasználó jelenik meg, csak 2025-ben 85 millióval bővült a tábor.

Ez a robbanásszerű növekedés a bevételekben is megmutatkozik: 2025-re a globális zenei ipar bevételeinek közel 70 százaléka már streamingből származott, ami több mint 22 milliárd dollárt jelent. Ezen belül ráadásul a fizetős előfizetések adják a legnagyobb részt. De kikhez kerül ez a pénz? A válasz viszonylag egyértelmű: a piacot globálisan a Spotify uralja. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja szerint több országban is toronymagasan vezet, több mint 750 millió havi felhasználóval rendelkezik, ebből közel 300 millió fizető előfizető, ami óriási előnyt jelent a versenytársakkal szemben. Még akkor is, ha az Amazon Music és az Apple Music több piacon is komoly kihívót jelentenek.

CHART by Pénzcentrum: számok és statisztikák, amelyek mögött a mindennapi szokásaink állnak – heti 3-szor a YouTube-on!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.

 
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #zene #statisztika #előfizetés #szórakozás #youtube #streaming #zeneipar #streaming szolgáltatás #spotify #CHART by Pénzcentrum

Együttbiztosítás
(coinsurance) a kockázatok két vagy több biztosítóintézet által történő közös vállalása, előre meghatározott arányok szerint. A kötvényt a vezető biztosító állítja ki, és végzi a lebonyolítást is.

