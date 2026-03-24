Brutálisat zuhant a befektetők kedvenc menedékeszköze: több mint egy évtizede nem láttak ilyet a piacon

Az arany árfolyama kedden továbbra is csökkenő pályán mozgott. A befektetők folyamatosan leépítik a pozícióikat, miközben az erősödő dollár és az emelkedő amerikai államkötvényhozamok egyaránt csökkentik a nemesfém vonzerejét - írta meg a Cnbc.

Az arany árfolyama a nap folyamán 2 százalékot esett, később a veszteség nagy részét ledolgozta, és unciánkénti 4404,79 dollár közelében stabilizálódott. A nemesfém a januári csúcsához képest már több mint 21 százalékot veszített az értékéből, akkor ugyanis unciánként 5594,82 dolláros rekordszintet ért el. A múlt héten csaknem 10 százalékos esést szenvedett el, ami 2011 szeptembere óta a legrosszabb heti teljesítménynek számít.

A dollárindex kedden 0,5 százalékot erősödött. Ez a folyamat drágábbá teszi a dollárban jegyzett aranyat a más devizát használó befektetők számára. Az index az iráni konfliktus kitörése óta mintegy 3 százalékot emelkedett. Az erősödő dollár mellett az amerikai tízéves államkötvények hozama is nőtt, és kedden 4,384 százalékon állt. A magasabb hozamok tovább rontják a kamatot nem fizető arany vonzerejét.

A piaci elemzők szerint az áresés a makrogazdasági és pozíciókezelési tényezők együttes hatásának tudható be. Rajat Bhattacharya, a Standard Chartered vezető befektetési stratégája rámutatott egy fontos összefüggésre. Bár a konfliktus kitörésekor a menedékeszközök iránti kereslet felhajtotta az arany árát, a mostani visszaesés tipikus jelenség a piaci stresszhelyzetekben. Ilyenkor ugyanis a befektetők készpénzt vonnak ki a pótfedezeti felhívások teljesítésére, vagy egyszerűen csak nyereséget realizálnak.

A piacok az amerikai monetáris politikával kapcsolatos várakozásaikat is újraértékelik. A tartósan magas infláció miatt csökkentek az agresszív Fed-kamatcsökkentésre vonatkozó remények. Az arany tavalyi, 64 százalékot meghaladó emelkedése után az elemzők egy része természetes korrekciónak tartja a mostani áresést. Zavier Wong, az eToro piaci elemzője kiemelte, hogy az arany korábbi rekordméretű ralija nem elsősorban az inflációhoz kötődött. Sokkal inkább a bizalom szélesebb körű megrendülésének, a költségvetési hiányoknak, a geopolitikai töredezettségnek és a jegybankok csendes dollártartalék-diverzifikációjának volt köszönhető.

Az aranypiaci szakértők többsége a jelenlegi medvepiaci hangulat ellenére hosszú távon továbbra is pozitív kilátásokat fogalmaz meg. Érvelésük szerint a strukturális tényezők változatlanul alátámasztják az arany hosszabb távú drágulását. Ide tartoznak többek között a geopolitikai kockázatok, a fiskális aggodalmak, valamint a folyamatos jegybanki kereslet is.