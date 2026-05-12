Komoly gyárbővítés indul Kecskeméten: 5 milliárdot szán a külföldi vállalat a gigaberuházásra
Komoly gyárbővítés indul Kecskeméten: 5 milliárdot szán a külföldi vállalat a gigaberuházásra

2026. május 12. 19:32

Az ABB 5 milliárd forintos (több mint 15 millió amerikai dolláros) beruházással bővíti kecskeméti telephelyének gyártási kapacitását az európai közműszolgáltatók és megújulóenergia-szolgáltatók kiszolgálása érdekében - közölte a vállalat a sajtóval kedden.

Az ABB több mint 5 milliárd forintos (több mint 15 millió amerikai dolláros) befektetéssel bővíti a kecskeméti gyártóegységében a középfeszültségű kábelszerelvények gyártási kapacitását. A beruházás felgyorsítja a villamosenergia-elosztásban alkalmazott korszerű földkábelezési megoldásokra való átállást, valamint fejleszti a beszállítói készleteket azon közműszolgáltatók és megújulóenergia-ügyfelek számára, amelyek Európa-szerte modernizálják villamosenergia-infrastruktúrájukat.

A magyarországi beruházás egy több európai országra kiterjedő, 200 millió dolláros programnak része, amelynek célja a gyártási képességek bővítése a kritikus fontosságú középfeszültségű kábel-tartozékok, a hálózati infrastruktúra és az automatizálási technológiák területén.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) előrejelzése szerint a villamos energia részesedése a teljes energiafogyasztáson belül növekszik, ez pedig jelentős új igényt támaszt a hálózati kapacitás és a hálózatok korszerűsítése iránt.

Az IEA becslései szerint a közüzemi szolgáltatóknak 2040-ig világszerte több mint 80 millió kilométer hálózatot kell felújítaniuk vagy kiépíteniük – ez a teljes meglévő globális hálózat újjáépítésének felel meg. Európa jelenleg globális szinten is élen jár a közüzemi hálózatok föld alá helyezésében – ez a tendencia várhatóan folytatódik, mivel Magyarország és a régió célja a hálózatok védelme a szélsőséges időjárási körülményekkel szemben, a karbantartási igény csökkentése, a megújuló energiaforrások integrálása, valamint az elektromos infrastruktúra korszerűsítése és optimalizálása.

Sebestyén István, a cég ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: „A következő öt évben több mint 200 millió amerikai dollárt fektet be Európa-szerte, a kecskeméti, 5 milliárd forintos beruházásunk bővíteni fogja az ABB középfeszültségű kábelszerelvény-gyártási kapacitását a régióban. Ez megerősít minket abban, hogy világszerte kiszolgáljuk a villamosenergia-infrastruktúrájukat modernizáló ügyfeleinket, miközben Magyarországot Európa és más régiók számára is meghatározó gyártási központként pozicionáljuk.”

„A kecskeméti telephelyünkön és más gyártóegységeinkben megvalósuló beruházás erősíti az ABB gyártási, kutatási-fejlesztési és technológiai képességeit, támogatva ügyfeleinket a növekvő villamosenergia-igények és a hálózat átalakulása közepette” – mondta Paolo Baroncelli, az ABB Installation Products divíziójának EMEA és Ázsia régióvezetője.

Az energiarendszerekre egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy megbízhatóbb, hatékonyabb és fenntarthatóbb működést biztosítsanak, miközben világszerte gyorsul az adatközpontok bővülése, a villamosítás és az intelligens hálózatok integrációja.

A közműszolgáltatóknak, a közlekedési hálózatoknak és az ipari szereplőknek olyan megoldásokra van szükségük, amelyek minimalizálják az állásidőt, csökkentik a karbantartási igényt, és zökkenőmentesen illeszkednek a korszerű hálózati technológiákhoz. A termelés bővítésével javítjuk termékeink elérhetőségét, rövidítjük az átfutási időket, támogatjuk ügyfeleink földkábelezési és hálózatfejlesztési projektjeit, amelyek otthonok, vállalkozások és közösségek energiaellátását biztosítják a régióban.

A beruházás az 1999-ben alapított kecskeméti gyártóegység bővítését jelenti. A fejlesztés új gépeket és fröccsöntő berendezéseket, robotikai megoldásokat, valamint több gyártósort foglal magában. 
Okmányos inkasszó
Olyan beszedési megbízás, mely során a megbízó a fizetési okmányok mellé a kereskedelmi okmányokat is mellékeli illetve, ha a kereskedelmi okmányokat a fizetési okmányok nélkül küldi meg.

