Több mint 200 milliót emeltek le a Magyarországon forgató amerikai színész kártyájáról: így bukott le a tolvaj
Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár bankkártyaadatait egy jordán férfi, aki a gyanú szerint éveken át használta a színész számláját. A csaló több száz tranzakciót hajtott végre, miközben az színésznek hosszú ideig fel sem tűnt a visszaélés. Az ügyben az FBI is bekapcsolódott a nyomozásba, számolt be az M1 híradó.
Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár bankkártyaadatait egy 27 éves jordán férfi. A gyanú szerint a csaló ezt követően több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról.
A férfi összesen több mint 300 tranzakciót hajtott végre. Vásárlásokat fizetett ki, valamint különböző szállásfoglalásokat intézett a megszerzett banki adatok segítségével.
A beszámoló szerint a hollywoodi színésznek két évig fel sem tűnt, hogy valaki más is használja a bankkártyáját.
A Nemzeti Nyomozó Iroda végül elfogta a feltételezett elkövetőt, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.
A nyomozás adatai alapján a csaló 2024 januárjában juthatott hozzá a bankkártyaadatokhoz, amikor a Nürnberg című amerikai filmet forgatták Budapesten.
Az amerikai bank idén januárban tett feljelentést az ügyben. Mivel a nyomozás során több szál is Magyarországra vezetett, az FBI a magyar hatóságok segítségét kérte az ügy felderítésében.
