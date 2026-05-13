Hacker stealing password and identity, computer crime.
Gazdaság

Több mint 200 milliót emeltek le a Magyarországon forgató amerikai színész kártyájáról: így bukott le a tolvaj

Pénzcentrum
2026. május 13. 17:32

Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár bankkártyaadatait egy jordán férfi, aki a gyanú szerint éveken át használta a színész számláját. A csaló több száz tranzakciót hajtott végre, miközben az színésznek hosszú ideig fel sem tűnt a visszaélés. Az ügyben az FBI is bekapcsolódott a nyomozásba, számolt be az M1 híradó.

Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár bankkártyaadatait egy 27 éves jordán férfi. A gyanú szerint a csaló ezt követően több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról.

A férfi összesen több mint 300 tranzakciót hajtott végre. Vásárlásokat fizetett ki, valamint különböző szállásfoglalásokat intézett a megszerzett banki adatok segítségével.

A beszámoló szerint a hollywoodi színésznek két évig fel sem tűnt, hogy valaki más is használja a bankkártyáját.

A Nemzeti Nyomozó Iroda végül elfogta a feltételezett elkövetőt, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

A nyomozás adatai alapján a csaló 2024 januárjában juthatott hozzá a bankkártyaadatokhoz, amikor a Nürnberg című amerikai filmet forgatták Budapesten.

Az amerikai bank idén januárban tett feljelentést az ügyben. Mivel a nyomozás során több szál is Magyarországra vezetett, az FBI a magyar hatóságok segítségét kérte az ügy felderítésében.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #csalás #bankkártya #Budapest #rendőrség #bank #gazdaság #bűncselekmény #színész #csalók #bűnügy #letartóztatás

