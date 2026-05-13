Vegyesen alakult, kevéssé változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Vége lehet egy korszaknak: eladhatják a magyar repteret, már folynak az egyeztetések
Bizonytalanná vált a Győr-Pér repülőtér jövője a folyamatosan csökkenő utasforgalom miatt. A tulajdonosok jelenleg zárt körű egyeztetéseket folytatnak arról, hogyan lehetne fenntarthatóbbá tenni az üzemeltetést, de az esetleges értékesítés lehetősége is felmerült. A repülőtér értéke a becslések szerint meghaladhatja a tízmillió eurót, írja a Kisalföld.
A csökkenő utasforgalom miatt kérdésessé vált a Győr-Pér repülőtér hosszú távú működése. A létesítmény jövőjéről jelenleg is egyeztetéseket folytatnak a tulajdonosok, miközben az esetleges eladás lehetősége is napirendre került.
A huszonhárom éve megnyitott repülőtér 2012-ben érte el csúcsteljesítményét, amikor évente mintegy 33 ezer utast fogadott. Akkoriban az vezetése még komoly versenyelőnyként tekintett a gyors megközelítést biztosító létesítményre. Az utasforgalom azonban azóta jelentősen visszaesett. A koronavírus-járvány idején mindössze 2300 utast regisztráltak, és bár 2023-ra javult a helyzet, a forgalom még mindig jóval elmarad a korábbi rekordévektől.
A repülőtér állami tulajdonban van, az üzemeltető társaságban azonban a győri önkormányzat mellett a Széchenyi István Egyetem és az Audi Hungaria is tulajdonrésszel rendelkezik.
A győri Városstratégiai Bizottság döntése alapján Pintér Bence polgármester és Hajtó Péter független képviselő tárgyal a partnerekkel a reptér jövőjéről. Az egyeztetések jelenleg zárt ajtók mögött zajlanak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Hajtó Péter szerint a városvezetés stratégiai jelentőségű ügyként kezeli a kérdést, és olyan hosszú távon fenntartható megoldást keresnek, amely Győr számára a legkedvezőbb lehet. Azt is jelezte, hogy a repülőteret üzemeltető társaság jelentős értéket képvisel, amely akár a tízmillió eurót is meghaladhatja.
Egyelőre nem dőlt el, hogy a városvezetés a működés hatékonyabbá tételében látja-e a megoldást, vagy megválik a tulajdonrészétől. A további részletekről később várható hivatalos tájékoztatás.
Akár a teljes helyreállítási alap lehívására is esély lehet az uniós forrásoknál.
Hat európai uniós tagállam szigorúbb jogállamisági feltételekhez kötné a közös uniós források, köztük az agrártámogatások kifizetését is.
Mérsékelt gazdasági növekedést, 3 százalék feletti inflációt és továbbra is magas költségvetési hiányt vár Magyarországon a CIB Bank 2026-ban.
A miniszter szerint az erdők nemcsak faanyagot, hanem Magyarország jövőjét is jelentik.
Megszólalt Bóna Szabolcs agrárminiszter: ezek lesznek az első intézkedései, leszámolnak az üres ígéretekkel
Öt százalékra csökkentenék az alapvető élelmiszerek áfáját, a zöldségek és gyümölcsök is érintettek.
Robban a magyarországi eperbotrány: elképesztő mennyiségű veszélyes gyümölcsöt találtak, itt árulták
Penészes szamóca és nyomon követhetetlen áfonya miatt csaptak le az illegális árusokra Soroksáron.
A megbízatás megszűnése egy jogszabályi előírásból fakad, amely az adóhatóság vezetőjének mandátumát a miniszterelnök megbízatásához köti.
Hatalmas fordulat jöhet a magyar tőzsdén: megjött a friss előrejelzés, dörzsölhetik a tenyerüket a befektetők
Tovább esett a BUX kedden, szerdán viszont pozitív korrekcióval indulhat a kereskedés, miután némileg javult a nemzetközi befektetői hangulat.
Kiderült, mire készül Magyar Péter kormánya az első száz napban: rengeteg magyart érintenek a bejelentett változások
Rekordidő alatt megalakult Magyar Péter kormánya. A kimerült államkassza miatt azonban a legnagyobb kihívást a programok finanszírozása jelenti.
Az egy évvel korábbinál 3,9, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
Az előző év azonos időszakához mérten 6,7, az előző hónaphoz képest 3,1%-kal bővült az ipari termelés.
Az eurót 7 órakor 357,76 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 357,85 forintnál.
A napi gyengülés ellenére a magyar fizetőeszköz hosszabb távon, az év eleje óta vizsgálva továbbra is jelentős erősödést mutat.
A választások utáni gazdasági fordulat lehetőségét már hónapok óta árazza a piac, ennek hatására jelentősen csökkentek a magyar állampapírhozamok és erősödött a forint is.
A JP Morgan elemzése szerint az olajárak az év nagy részében hordónként 100 dollár körül maradhatnak, még akkor is, ha a Hormuzi-szoros hamarosan újranyílik.
Augusztus végéig elkészül az idei költségvetés átfogó felülvizsgálata.
Teljes gazdasági irányváltást hirdetett Kármán András: megnevezte legfontosabb emberét a Tisza pénzügyminisztere
Teljes gazdaságpolitikai irányváltást és egy letisztult profilú Pénzügyminisztérium létrehozását ígérte Kármán András pénzügyminiszter-jelölt a parlamenti meghallgatásán.
A bizottsági meghallgatásra Ruff Bálintot Csontos Bence és Bíró-Nagy András államtitkárjelöltek kísérték el.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n