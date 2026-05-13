Vége lehet egy korszaknak: eladhatják a magyar repteret, már folynak az egyeztetések

Bizonytalanná vált a Győr-Pér repülőtér jövője a folyamatosan csökkenő utasforgalom miatt. A tulajdonosok jelenleg zárt körű egyeztetéseket folytatnak arról, hogyan lehetne fenntarthatóbbá tenni az üzemeltetést, de az esetleges értékesítés lehetősége is felmerült. A repülőtér értéke a becslések szerint meghaladhatja a tízmillió eurót, írja a Kisalföld.

A huszonhárom éve megnyitott repülőtér 2012-ben érte el csúcsteljesítményét, amikor évente mintegy 33 ezer utast fogadott. Akkoriban az vezetése még komoly versenyelőnyként tekintett a gyors megközelítést biztosító létesítményre. Az utasforgalom azonban azóta jelentősen visszaesett. A koronavírus-járvány idején mindössze 2300 utast regisztráltak, és bár 2023-ra javult a helyzet, a forgalom még mindig jóval elmarad a korábbi rekordévektől.

A repülőtér állami tulajdonban van, az üzemeltető társaságban azonban a győri önkormányzat mellett a Széchenyi István Egyetem és az Audi Hungaria is tulajdonrésszel rendelkezik.

A győri Városstratégiai Bizottság döntése alapján Pintér Bence polgármester és Hajtó Péter független képviselő tárgyal a partnerekkel a reptér jövőjéről. Az egyeztetések jelenleg zárt ajtók mögött zajlanak.

Hajtó Péter szerint a városvezetés stratégiai jelentőségű ügyként kezeli a kérdést, és olyan hosszú távon fenntartható megoldást keresnek, amely Győr számára a legkedvezőbb lehet. Azt is jelezte, hogy a repülőteret üzemeltető társaság jelentős értéket képvisel, amely akár a tízmillió eurót is meghaladhatja.

Egyelőre nem dőlt el, hogy a városvezetés a működés hatékonyabbá tételében látja-e a megoldást, vagy megválik a tulajdonrészétől. A további részletekről később várható hivatalos tájékoztatás.