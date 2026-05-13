Változatos napja volt a forintnak: így változott a magyar fizetőeszköz helyzete

Vegyesen alakult, kevéssé változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót délután hat órakor 357,72 forinton jegyezték, a reggel hét órai 357,76 forintos állással szinte megegyező szinten. A dollár jegyzése 305,36 forintra ment fel 304,86 forintról, a svájci franké pedig 390,40 forintra csökkent 390,81-ről.

A forint hónap eleje óta 1,8 százalék erősödést ért el az euróval és a svájci frankkal szemben, és 1,7 százalékosat a dollár ellenében.