stock photo forint banknote bankjegy 20 ezer húszezres húszezer
Gazdaság

Változatos napja volt a forintnak: így változott a magyar fizetőeszköz helyzete

2026. május 13. 19:16

Vegyesen alakult, kevéssé változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót délután hat órakor 357,72 forinton jegyezték, a reggel hét órai 357,76 forintos állással szinte megegyező szinten. A dollár jegyzése 305,36 forintra ment fel 304,86 forintról, a svájci franké pedig 390,40 forintra csökkent 390,81-ről.

A forint hónap eleje óta 1,8 százalék erősödést ért el az euróval és a svájci frankkal szemben, és 1,7 százalékosat a dollár ellenében.
Együttbiztosítás
(coinsurance) a kockázatok két vagy több biztosítóintézet által történő közös vállalása, előre meghatározott arányok szerint. A kötvényt a vezető biztosító állítja ki, és végzi a lebonyolítást is.

