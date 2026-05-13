gyárak, létszámleépítés, recesszió, munkaerőpiac
Kongatják a vészharangot a hazai iparóriások: emiatt kerülnek behozhatatlan hátrányba a magyar termékek

2026. május 13. 16:44

Bár Magyarország és az Európai Unió ismételt közeledése javítja az üzleti bizalmat, a túl erős forintárfolyam és a kiugróan magas energiaárak súlyosan veszélyeztetik a hazai exportcégek versenyképességét és jövőbeli beruházásait. Ebben a kérdésben teljes volt az egyetértés a vállalatvezetők között a Videoton Holding székesfehérvári üzleti fórumán - tudósított a Portfolio.

A hazai nagyvállalatok képviselőinek részvételével zajló eseményen Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója rámutatott egy fontos problémára. Kifejtette, hogy az exportra termelő cégek számára a jelenlegi euróárfolyam fenntarthatatlan. A magyar gazdaság szempontjából a 390-395 forintos szint lenne az ideális. Kiemelte továbbá, hogy az erős forint és az üzleti környezet kiszámíthatatlansága miatt a vállalatnál idén biztosan nem lesz növekedés. Vezérigazgató-társa, Lakatos Péter ugyanakkor némileg árnyalta a képet. Szerinte az elmúlt évek bősége sokakat elkényelmesített. A mostani, szigorúbb gazdasági környezet így kiváló alkalom arra, hogy a cégek élesben is bizonyítsák valós versenyképességüket.

Az árfolyam mellett az energiaköltségek jelentik a legnagyobb kockázatot a hazai ipar számára. Frank Iepema, a Hydro Extrusion Hungary Kft. ügyvezető igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi árak mellett sok magyar cég már nem tud talpon maradni. Kifejtette, hogy a hazai földgáz és villamos energia jóval drágább, mint más európai országokban.

Ennek oka részben a megújuló energiaforrások hiánya, részben pedig a meredeken emelkedő rendszerhasználati díjak. A vevők nem hajlandóak megfizetni ezt az árkülönbséget. Emiatt a magyar termékek jelentős hátrányba kerülnek a spanyol vagy német versenytársakkal szemben. Ez a tendencia már most kézzelfogható veszteségeket, csökkenő rendelésállományt és leállított beruházásokat eredményez.

A gazdasági és politikai változások az önkormányzatokat is új helyzet elé állítják. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere elmondta: a megyei jogú városok jelenleg összesítik a kormánynak szánt javaslataikat. Emellett már készülnek a lehetséges új intézményfenntartói feladatokra is. A polgármester az energiaválság kapcsán hangsúlyozta a helyi ellátórendszerek, például a távfűtés átalakításának sürgető szükségességét. A gázfüggőség csökkentése és a villamos energiára való átállás azonban elengedhetetlenül megköveteli a villamos hálózatok átfogó fejlesztését. Erről már meg is indultak az egyeztetések az energiaszolgáltatókkal.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #gazdaság #export #világ #földgáz #megújuló energia #villamosenergia #versenyképesség #forintárfolyam #euróárfolyam #energiaárak

