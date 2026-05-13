2026. május 13. szerda Szervác, Imola
18 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Férfiak egészségügyi betegsége, prosztatarák vagy mentális betegség koncepciója férfi beteggel, aki konzultál orvosával vagy pszichiáterével, aki diagnosztikai vizsgálatot végez orvosi klinikán vagy kórházban.
Egészség

Önként veri be a szeget a koporsójába temérdek magyar: már nem csak az idősekre, de a fiatalokra is vadászik a gyilkos kór

Pénzcentrum
2026. május 13. 13:04

A vastag- és végbélrák a leggyakoribb daganatos megbetegedések közé tartoznak, és egyre több fiatalt is érintenek, pedig egyszerű szűrővizsgálatokkal a kockázat jelentősen csökkenthető lenne. Ennek ellenére nagy különbségek figyelhetők meg az országok és népességcsoportok között a szűrési hajlandóságban, ami késleltetett diagnózisokhoz, sürgősségi esetekhez és jelentős egészségügyi többletköltségekhez vezet. Magyarország ráadásul a lista végén kullog a szűrések számában, amit leginkább az okoz, hogy sokan még mindig kellemetlennek, kínosnak vagy tabunak tartják a vizsgálatot – annak ellenére, hogy életet menthet.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb adatai szerint a vastagbélrák továbbra is az első három leggyakoribb daganatos megbetegedés között szerepel a tagországokban, pedig ez az egyik legjobban megelőzhető daganatos betegség. Az esetszámok az elmúlt évtizedekben folyamatosan emelkedtek, részben a népesség elöregedése miatt: 2000 óta a férfiaknál 21 százalékkal, a nőknél 15 százalékkal nőtt a diagnosztizált esetek száma, ami tartós nyomást helyez az egészségügyi rendszerekre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Különösen aggasztó statisztika, hogy a betegség már nemcsak az idősebb korosztályt érinti. Az adatok szerint a fiatalok körében a vastagbélrákos diagnózisok száma csaknem 25 százalékkal emelkedett az elmúlt évtizedekben. Bár az abszolút esetszám továbbra is alacsonyabb, mint az idősebb korcsoportokban, a 15–49 évesek körében egyértelműen emelkedő tendencia figyelhető meg. A nők esetében 2000 és 2022 között a 34 OECD-ország közül 30-ban nőtt az előfordulás aránya. Ausztráliában, Koreában, Új-Zélandon, Törökországban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban 100 ezer nőre vetítve már 3,5 vagy annál több esetet regisztráltak.

A fiatal férfiaknál szintén romló tendencia látszik: 28 országban nőtt az előfordulás, átlagosan 23 százalékkal. A legmeredekebb emelkedést Finnországban, Új-Zélandon, Norvégiában, Svédországban és az Egyesült Államokban figyelték meg. A szakértők szerint ebben az életmódbeli tényezők, például az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása, az elhízás, a mozgásszegény életmód és az alkoholfogyasztás mellett az is szerepet játszhat, hogy a fiatalabbaknál sokszor később merül fel a daganat gyanúja.

A szűrési hajlandóság Magyarországon a legrosszabb

Bár az életkorral standardizált halálozási arányok csökkennek, ami a szűrőprogramok és a kezelések fejlődését mutatja, a részvételi arány továbbra is sok országban meglepően alacsony. Az OECD adatai szerint 2023-ban a jogosultak kevesebb mint fele, mindössze 48 százaléka vett részt vastagbélrákszűrésen. Az országok között ráadásul óriási különbségek láthatók.

A 34 OECD-ország közül Magyarországon volt a legalacsonyabb a részvételi arány, mindössze 9 százalék, miközben Finnországban a jogosultak 74 százaléka vett részt a szűréseken. Az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Hollandiában is a lakosság több mint kétharmada elmegy a vizsgálatokra. A jelentés szerint azokban az országokban működnek a legeredményesebben a programok, ahol a szűrés szervezetten, automatikus behívással történik, és ahol nagy hangsúlyt fektetnek a lakossági tájékoztatásra is.

A nemek közötti különbségek is látványosak az adatokban. Koreát kivéve minden olyan országban, ahol rendelkezésre álltak nemek szerinti adatok, a nők nagyobb arányban vettek részt a szűrővizsgálatokon, mint a férfiak. Az OECD-országokban átlagosan 6 százalékpontos különbséget mértek a nemek között, míg Észtországban, Norvégiában és Szlovéniában a különbség meghaladta a 10 százalékpontot is.

A jelentés arra is felhívta a figyelmet, hogy az iskolai végzettség szintén erősen befolyásolja a szűrési hajlandóságot. Az alacsonyabb végzettségűek körében átlagosan 9 százalékponttal kisebb a részvételi arány, mint a diplomásoknál. Egyes országokban, például Dániában ez a különbség meghaladja a 20 százalékpontot is. Az OECD szerint ebben szerepet játszik a daganatos betegségek kockázatának alacsonyabb szintű ismerete, a hozzáférési nehézségek, valamint az egészségügyi rendszerben való nehezebb eligazodás is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Egy korábbi cikkünkben magánklinikák is megerősítették: a nők jóval tudatosabban járnak szűrővizsgálatokra, míg a férfiak sokszor csak akkor kérnek időpontot, ha már konkrét panaszaik vannak – vagy ha partnerük foglal nekik vizsgálatot. Azok a szűrések szorulnak leginkább háttérbe, amelyekkel kapcsolatban sok a tévhit, illetve amelyeket a páciensek kellemetlennek vagy fájdalmasnak gondolnak. Ilyen lehet például a gyomor- és béltükrözés, valamint a nőgyógyászati és urológiai vizsgálatok is. Pedig a szakemberek szerint minden időben felfedezett, majd tudatosan kezelt és követett elváltozás drámaian javítja a túlélési esélyeket, és jelentősen növeli az egészségben eltöltött életévek számát is.

Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
EZ IS ÉRDEKELHET
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
A Hetifókuszban ezen a héten az egészségmegőrzés, a rendszeres szűrővizsgálatok és a magyarok szűrési szokásainak témáját járjuk körül.

A sürgősségi diagnózis sokszor már túl késő: életet menthet a szűrés

Az OECD szerint éppen ezért a korai felismerés kulcsfontosságú lenne, hiszen a vastagbélrákot ideális esetben szűrővizsgálatokkal vagy a korai tünetek felismerésével diagnosztizálják. Sok beteg azonban csak akkor fordul orvoshoz, amikor már erős fájdalmak, vérzés vagy bélelzáródás jelentkezik, ami sürgősségi ellátást tesz szükségessé. A sürgősségi esetek aránya országonként jelentősen eltér: Luxemburgban 13 százalék, Belgiumban már 38 százalék azoknak a betegeknek az aránya, akik csak súlyos állapotban kerülnek kórházba.

Kitértek arra is, hogy a tagországokban a betegeknek átlagosan csak 52 százaléka kap kezelést a diagnózist követő 30 napon belül. A jelentés szerint a COVID–19-járvány több országban is rontotta az ellátás gyorsaságát, és visszavetette a szűrések számát is.

A műtéti statisztikák szintén figyelmeztetőek. A sürgősségi beavatkozások jóval kockázatosabbak: a 30 napon belüli halálozási arány akár ötször magasabb lehet, mint a tervezett műtétek esetében. Egyes országokban a sürgősségi műtéteken áteső betegek több mint tizede meghal a beavatkozást követő egy hónapon belül. A szakértők szerint mindez jól mutatja, hogy a rendszeres szűrés és a korai diagnózis nemcsak a túlélési esélyeket javítja, hanem sok esetben a súlyos, életveszélyes állapotok kialakulását is megelőzheti.
Címlapkép: Getty Images
#elhízás #egészség #egészségügy #magyarország #rák #oecd #szűrővizsgálat #alkoholfogyasztás #covid-19 #kórházi ellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:11
13:04
12:42
12:32
12:12
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 13.
Egyetlen influenszer-kampány sem ért annyit, mint Hegedűs Zsolt tánca: bűn lenne, ha Budapest kihagyná ezt a ziccert
2026. május 12.
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
2026. május 12.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 13. szerda
Szervác, Imola
20. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
2
2 hete
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
3
2 hónapja
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
4
3 hete
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
5
1 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Derivatív
Határidős ügyletet, piacot jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 11:31
Eladó a legendás magyar zenekar frontemberének vidéki luxusvillája: megtaláltuk a hirdetést, less be az álomotthonba
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 10:31
Megszólalt Bóna Szabolcs agrárminiszter: ezek lesznek az első intézkedései, leszámolnak az üres ígéretekkel
Agrárszektor  |  2026. május 13. 12:28
Szóhoz jutnak a fiatal gazdák? Sokat vár a szakma az új minisztertől
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm