Luxus karóra a munkaasztalon
Vállalkozás

Ismert luxusmárkák hiányoznak a budapesti utcákról: vajon most végre megváltozik ez?

Pénzcentrum/Portfolio
2026. május 12. 18:20

Nem az a fő baj, hogy kivonulnak időnként cégek a rájuk vonatkozó krolátozások miatt, hanem az, hogy sokan meg sem érkeznek Magyarországra.

Kiszámíthatatlan szabályozási környezete miatt Magyarország régiós szinten jelentősen lemaradt a nemzetközi kiskereskedelmi láncok terjeszkedési célországai között - erről szólt a Portfolio Checklist podcast mai adásának második része.

A bizonytalanság következtében számos meghatározó globális luxusmárka és népszerű vendéglátóipari hálózat kerüli el a hazai piacot. Ezzel szemben a szomszédos országok fővárosaiban ezek a cégek már stabilan jelen vannak.

Nagy Bálint, a Pénzcentrum főszerkesztője rámutatott egy fontos összefüggésre: a fő problémát nem feltétlenül a korlátozó intézkedések miatt kivonuló vállalatok jelentik. A nagyobb gond az, hogy a jelentős gazdasági hozzáadott értéket képviselő világmárkák meg sem érkeznek Magyarországra. A hazai szabályozás bizonytalansága óvatosabb terjeszkedésre, kisebb üzletméretek kialakítására és lassabb piacra lépésre készteti a szereplőket. Sok esetben pedig teljesen eltántorítja a cégeket a hazai piacra lépéstől.

Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
Sephora, Christian Dior, Five Guys nagyon hiányzik a magyar plázákból: ezt mondják az ingatlantanácsadók a felzárkózás esélyeiről.

Budapestről olyan ismert nevek hiányoznak, mint a Sephora, vagy a luxusmárkák közül a Dior, a Prada, a Chanel és a Bulgari. Ezek a cégek Bécsben, Prágában és Varsóban már régóta jelen vannak, nálunk azonban továbbra sem nyitnak üzletet

- fogalmazott Nagy Bálint.

Hasonló a helyzet a fiatalok körében is rendkívül népszerű vendéglátóipari szektorban is. A környező országokban több olyan meghatározó nemzetközi gyorsétteremlánc és kávézó működik, amelyek az elmúlt években meg sem próbálták megvetni a lábukat a magyar piacon. Ugyanakkor jól látható, hogy sokan kifejezetten ezek miatt a hálózatok miatt utaznak egészen Bécsig.
Kezesi biztosítás
biztosítási szerződés, amelyet a hitelfelvevő köt arra az esetre, ha fizetőképtelenség esetén nem tudna teljesíteni (törleszteni) a hitelezőnek.

