A napi gyengülés ellenére a magyar fizetőeszköz hosszabb távon, az év eleje óta vizsgálva továbbra is jelentős erősödést mutat.
Ismert luxusmárkák hiányoznak a budapesti utcákról: vajon most végre megváltozik ez?
Nem az a fő baj, hogy kivonulnak időnként cégek a rájuk vonatkozó krolátozások miatt, hanem az, hogy sokan meg sem érkeznek Magyarországra.
Kiszámíthatatlan szabályozási környezete miatt Magyarország régiós szinten jelentősen lemaradt a nemzetközi kiskereskedelmi láncok terjeszkedési célországai között - erről szólt a Portfolio Checklist podcast mai adásának második része.
A bizonytalanság következtében számos meghatározó globális luxusmárka és népszerű vendéglátóipari hálózat kerüli el a hazai piacot. Ezzel szemben a szomszédos országok fővárosaiban ezek a cégek már stabilan jelen vannak.
Nagy Bálint, a Pénzcentrum főszerkesztője rámutatott egy fontos összefüggésre: a fő problémát nem feltétlenül a korlátozó intézkedések miatt kivonuló vállalatok jelentik. A nagyobb gond az, hogy a jelentős gazdasági hozzáadott értéket képviselő világmárkák meg sem érkeznek Magyarországra. A hazai szabályozás bizonytalansága óvatosabb terjeszkedésre, kisebb üzletméretek kialakítására és lassabb piacra lépésre készteti a szereplőket. Sok esetben pedig teljesen eltántorítja a cégeket a hazai piacra lépéstől.
Budapestről olyan ismert nevek hiányoznak, mint a Sephora, vagy a luxusmárkák közül a Dior, a Prada, a Chanel és a Bulgari. Ezek a cégek Bécsben, Prágában és Varsóban már régóta jelen vannak, nálunk azonban továbbra sem nyitnak üzletet
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- fogalmazott Nagy Bálint.
Hasonló a helyzet a fiatalok körében is rendkívül népszerű vendéglátóipari szektorban is. A környező országokban több olyan meghatározó nemzetközi gyorsétteremlánc és kávézó működik, amelyek az elmúlt években meg sem próbálták megvetni a lábukat a magyar piacon. Ugyanakkor jól látható, hogy sokan kifejezetten ezek miatt a hálózatok miatt utaznak egészen Bécsig.
Kis mértékben visszaestek ugyan a távközlési cég bevételei, az ügyfélbázis nőni tudott.
A tevékenység mostantól szigorú hatósági engedélyhez, legalább 150 millió forintos jegyzett tőkéhez és fizikai üzlethelyiséghez kötött.
Ilyet még nem láttál! Körözi a rendőrség a kiskunhalasi Mikulást – ki nem találod, mit követett el a 72 éves férfi
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a keresett férfi tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat.
Felújíthatják Budapest egyik leghíresebb épületét: már csak Magyar Péter áldására vár az üzemeltető cég
A vállalat tavasszal újra benyújtotta az igényt, most az új kormány felállására, valamint a főváros költségvetési helyzetének tisztázódására várnak.
A vállalat részvényárfolyama csütörtökön 7,3 százalékkal erősödött. Ennek ellenére a papírok értéke az év eleji szinthez képest még mindig 44,4 százalékos visszaesést mutat-
Csillagászati összeget fizettek Bajnai Gordon cégéért: ez a leggazdagabb magyarnak se lenne aprópénz
A vállalat a tőzsdén kívüli, alternatív intézményi befektetések piacának egyik legfontosabb szereplője.
Két fontos határidőre kell figyelniük a vállalkozóknak a következő hetekben Magyarországon.
Egy konferencián ígérte meg a Richter vezetője, hogy elhalasztják az oasztalékfizetést, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök egyeztetett a hazai tőzsde vezető vállalataival.
A Temu európai üzemeltetője legalább 882 millió forint kompenzációt fizet a magyar vásárlóknak.
Hatalmas razzia indult a legnépszerűbb hazai nyaralóhelyeken: erre vadásznak most a titkos ellenőrök
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a nyár végéig tartó, átfogó ellenőrzéssorozatot indított a legnépszerűbb hazai turisztikai célpontokon.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
A magyar vásárlók még mindig az árat nézik elsőként, de közben már simán kifizetnek 600–700 forintot a gyors szállításért.
Gasztroforradalom a Népszínház utcában: Palacsintás Roby szuperolcsó kínálatával újraírta a piaci szabályokat - Ezt akarja most mindenki megkóstolni
Nagy bátorság kell, hogy egy ilyen vállalkozásba bele tudjon vágni az ember.
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még április végén és májusban
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a még tavasszal 2026-ban.
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
A Tisza-program részeként az ígéretek között helyt kapott a kata adózás elérhetővé tétele ismét széles körben.
Hatalmas botrány van kibontakozóban a magyar főváros határában: kiderült, mit titkolt eddig a gigaberuházó a lakosság elől
Komoly aggodalmat váltott ki a lakosság és a budapesti XXII. kerületi önkormányzat körében a Budapest és Érd határában épülő CTP logisztikai bázis.
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
Egy egyszerű fűnyírás is meglepően drága lehet 2026-ban, mutatjuk, mennyibe kerül ma a kertünk rendben tartása, ha kiszerveznénk a munkát.
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi...
Rengeteg magyar kap fontos üzenetet az adóhivataltól: kiderül, kinek kell fizetnie és ki kaphat vissza pénzt
Április 20-ától kezdi kiküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adószámla-értesítőket a gazdálkodóknak.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n