Velizy-Villacoublay, Franciaország - 2022. május 28.: A Párizs déli részét kiszolgáló Velizy-Villacoublay-i Amazon Logistics kézbesítő ügynökség külső nézete.
Tech

Itt a valódi Skynet? Elszabadult az AI, súlyos leállást okozott a világ egyik legnagyobb cégénél

Pénzcentrum
2026. február 21. 19:03

Decemberben legalább két alkalommal is leállt az Amazon felhőszolgáltatása, az AWS. A Financial Times bennfentes forrásai szerint a hibákat a vállalat saját, mesterséges intelligenciával működő eszközei okozták - számolt be róla a Reuters.

Értesülések szerint december közepén tizenhárom órás szolgáltatáskiesés érintette az Amazon Web Services egyik ügyfélrendszerét. A problémát az váltotta ki, hogy a mérnökök engedélyezték a vállalat Kiro nevű, MI-alapú kódolóeszközének, hogy önállóan hajtson végre módosításokat a rendszeren.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eset rávilágít azokra a kockázatokra, amelyekkel a technológiai cégeknek kell szembenézniük, amikor saját AI-eszközeiket integrálják az éles infrastruktúra üzemeltetésébe.

Eddig csak ízelítőt kaptunk az AI képességeiből: ha elszabadul a tőzsdén, jöhet az igazi fekete leves
EZ IS ÉRDEKELHET
Eddig csak ízelítőt kaptunk az AI képességeiből: ha elszabadul a tőzsdén, jöhet az igazi fekete leves
Fontos lenne az iskolákban is megtanítani azt, hogyan lehet védekezni az álhírek ellen, ezeknek a terjedését ugyanis a mesterséges intelliencia egyre jobban segíti elő.

Mivel az AWS a világ egyik legnagyobb felhőszolgáltatója, az ilyen leállások számos vállalati ügyfelet érinthetnek globálisan.
Címlapkép: Getty Images
#tech #amazon #leállás #hiba #felhő #technológia #szolgáltatás #globális #mesterséges intelligencia #ai

