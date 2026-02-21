Nagyarányú vezetőváltás zajlik a Microsoft játéküzletágánál.
Itt a valódi Skynet? Elszabadult az AI, súlyos leállást okozott a világ egyik legnagyobb cégénél
Decemberben legalább két alkalommal is leállt az Amazon felhőszolgáltatása, az AWS. A Financial Times bennfentes forrásai szerint a hibákat a vállalat saját, mesterséges intelligenciával működő eszközei okozták - számolt be róla a Reuters.
Értesülések szerint december közepén tizenhárom órás szolgáltatáskiesés érintette az Amazon Web Services egyik ügyfélrendszerét. A problémát az váltotta ki, hogy a mérnökök engedélyezték a vállalat Kiro nevű, MI-alapú kódolóeszközének, hogy önállóan hajtson végre módosításokat a rendszeren.
Az eset rávilágít azokra a kockázatokra, amelyekkel a technológiai cégeknek kell szembenézniük, amikor saját AI-eszközeiket integrálják az éles infrastruktúra üzemeltetésébe.
Mivel az AWS a világ egyik legnagyobb felhőszolgáltatója, az ilyen leállások számos vállalati ügyfelet érinthetnek globálisan.
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
A legtöbb kibertámadás ma már nem úgy kezdődik, hogy a hackerek egy ritka technikai hibát keresnek egy programban.
A Malibu 2 kódnevű eszköz egészségügyi és AI-funkciókat kaphat, de kemény verseny vár rá.
Bár a DÁP fejlesztői már tavaly áprilisban bejelentették, hogy kijavították a külföldi telefonszámokkal kapcsolatos hibát, a probléma továbbra is fennáll.
A szakember kiemelte, hogy a mai nyelvtanulók komolyabban veszik a tanulást, mint a korábbi generációk.
A Nobel-díjas kutató a 169. helyen végzett, Jeff Bezos és Bill Gates társaságában szerepel a rangsorban.
Elképesztő újdonságok az Apple-től: olyan eszközök jönnek, amelyek megváltoztathatják a mindennapjainkat
Az Apple is AI-forradalmat indít: új AirPods és okosszemüveg is érkezik majd az iPhone felhasználóknak.
A felhasználókat már most figyelmeztető üzenet fogadja a belépéskor, amely szerint a webes felület a megadott dátum után nem lesz elérhető.
A gyanú szerint a szóban forgó platformok mesterséges intelligenciával generált, gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló anyagokat terjesztenek.
Ez az elrendezés ellentmond a galaxisunkban és saját naprendszerünkben is megfigyelhető mintának.
Egyetlen kiszivárgott jelszó ma már nem csak egy fiókot veszélyeztet – akár az összes többihez is hozzáférést biztosíthat a támadóknak
A miniszterelnök emellett felgyorsítaná a gyermekek közösségi média használatára vonatkozó új korlátozások bevezetését is.
Mielőtt új telefon vásárlásán gondolkodna, érdemes ellenőrizni az akkumulátor állapotát a Beállítások menüben.
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén
"Nehéz megválaszolni, hogyan tudunk hosszú távon úgy együttműködni egy géppel, hogy közben megőrizzük a saját értékeinket" - állítja Rab Árpád jövőkutató, aki összességében mégis rendkívül...
Kína leghatalmasabb cégei éppen olyat csinálnak, amire mindenki felkapja a fejét: ha ezt tető alá hozzák, az nagyon kemény lesz
Kínai technológiai óriások új mesterséges intelligencia modelljei elég keményen odacsapnak a nyugatiaknak.
Akár a globális éves árbevétel 6 százalékáig terjedő bírságot is kiszabhatnak, ha nem változtat a platform.
Stratégiai együttműködés keretében a Yettel az év második felétől vezetékes internetszolgáltatást indít a 4iG tulajdonában lévő 2Connect nagykereskedelmi hálózatán.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
Magyarország helyzetét az európai digitális átállásban vegyes kép jellemzi.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
