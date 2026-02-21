Itt a valódi Skynet? Elszabadult az AI, súlyos leállást okozott a világ egyik legnagyobb cégénél

Decemberben legalább két alkalommal is leállt az Amazon felhőszolgáltatása, az AWS. A Financial Times bennfentes forrásai szerint a hibákat a vállalat saját, mesterséges intelligenciával működő eszközei okozták - számolt be róla a Reuters.

Értesülések szerint december közepén tizenhárom órás szolgáltatáskiesés érintette az Amazon Web Services egyik ügyfélrendszerét. A problémát az váltotta ki, hogy a mérnökök engedélyezték a vállalat Kiro nevű, MI-alapú kódolóeszközének, hogy önállóan hajtson végre módosításokat a rendszeren.

Az eset rávilágít azokra a kockázatokra, amelyekkel a technológiai cégeknek kell szembenézniük, amikor saját AI-eszközeiket integrálják az éles infrastruktúra üzemeltetésébe.

Mivel az AWS a világ egyik legnagyobb felhőszolgáltatója, az ilyen leállások számos vállalati ügyfelet érinthetnek globálisan.