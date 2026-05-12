Business people wearing face masks working in office. People back to work post pandemic lockdown, wearing face masks and maintaining social distance at workplace.
Vállalkozás

Elképesztő lépcsőt ugrott meg rengeteg magyar KKV: hamarosan minden megváltozhat?

Pénzcentrum
2026. május 12. 21:00

A magyar vállalatok mindössze 7,4 százaléka használ mesterséges intelligenciát (AI) - ez alig harmada a 19,95 százalékos uniós átlagnak. Az elmúlt hetekben mégis több mint 500 magyar kis- és középvállalkozás (kkv) jelentkezett a 12 hónapos, 500 cégnek helyet kínáló ingyenes AI Start500 programra.

Az AI Start500 program március végén indult azzal a szándékkal, hogy segítse a hazai kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat) a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásában. A jelentkezők április közepén zárult regisztráció során leadott pályázati anyagaiból megmutatkozik, hogy a magyar kkv-k egyértelműen nyitottak a mesterséges intelligencia használatára, de egyedül vannak a fejlesztések megvalósításban.

Hol tartanak a magyar vállalkozások az AI bevezetésében?

Az elmúlt tizenkét hónapban minden nagyvállalati piacelemzés és kormányzati stratégia egyetértett abban, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása a következő évtized elsődleges versenyképességi tényezője lesz. Ennek ellenére 2025-ben a magyar vállalatok mindössze 7,4 százaléka használt AI-technológiát - ezzel az adattal hazánk Európa legelmaradottabb országai közé tartozik, Romániával (5,21%), Lengyelországgal (8,36%) és Bulgáriával (8,55%) egy csoportban. A magyar felnőtt lakosság AI-használata ugyanakkor az EU-átlag közelében jár, és az iparági beszélgetésekben folyamatos a jelzés, hogy a kkv-k érdeklődnek a technológia iránt.

A program résztvevői körében végzett kutatás reprezentatív képet ad a magyar kkv-k AI-érettségéről: 16 iparág, minden régió, és a mikrótól a középvállalatig terjedő cégméretek lefedésével. Az elemzés részben ennek a mintának a statisztikai értékelése, részben a jelentkezők szabadszavas válaszainak szövegelemzésére alapján készült - tehát a magyar kkv-szektor saját értékelését adja vissza.

Kiderültek a mesterséges intelligencia titkos kockázatai: ezzel a magyar dolgozók nagy része túlságosan későn szembesül
A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a mesterséges intelligenciához való viszonyulás erősen ambivalens.

Globális verseny, szakadék az EU-n belül, magyar paradoxon

Globálisan a mesterséges intelligencia használata alapján három csoport különíthető el. Az USA és Kína technológia-fejlesztő dominanciája adott, és a lakossági generatív AI-használat globálisan 3 év alatt érte el az 53 százalékot. Ez gyorsabb, mint a PC vagy az internet terjedése volt. Itt az AI már nem érkező technológia, hanem megérkezett.

EU-szinten viszont differenciált a kép. 2025-ben a vállalatok 19,95 százaléka használt AI-t, ami az előző évhez képest 6,47 százalékpontos növekedés. Ez a legnagyobb egy évenm belüli emelkedés az Eurostat mérésének kezdete óta. A vezető Dánia 42 százalékon áll, mögötte Finnország 38, Svédország 35 százalékon.

A szakadék nem a világgal, hanem EU-n belül keletkezett: a közép-kelet-európai régió tartósan lemaradó. A gátak az Eurostat szerint elsősorban a szakértelem hiánya (az AI-t nem használók aránya 70,9 százalék), a jogi bizonytalanság (52,5%) és az adatvédelmi aggályok (48,8%). Mindössze 20,7 százalék mondja azt, hogy „nem lenne hasznos a cégünknek" a technológia. A kereslet tehát megvan, kapacitás nincs.

Magyarországon a kép ebbe a trendbe illeszkedik, de egy rejtett paradoxonnal. A KSH-NMHH üzleti felmérése szerint 2024-ben csak az 5-249 fős vállalatok 5 százaléka alkalmazott AI-t üzleti döntéshozatalhoz. Eközben a felnőtt lakosság 69 százaléka már használ ChatGPT-t vagy hasonló eszközt egyéni szinten. Az elterjedtség egyéni használat tehát az európai átlag közelében jár, de a szervezeti bevezetés nem. A magyar lemaradás nem a tudatosság, hanem az integráció hiánya.

A 16 iparágat és minden régiót lefedő, a jelentkezői körre reprezentatív mintán a jelentkezők 98 százaléka nyitott vagy bevezetésre kész állapotban van, 82 százalék már személyesen használt AI-t, mégis a résztvevők 59 százalékának nincs dedikált belső IT-erőforrása (nincs IT-felelős, vagy csak külsős). A magyar kkv-szektor tehát nem fél a technológiától, csak egyedül van a technológiai fejlesztések megvalósításában. 

Az AI Start500 záró riportjának legfontosabb megállapításai:

A vidéki kkv-k dominálnak

A minta bő négyötöde, 79 százaléka vidéki székhelyű vállalkozás. Észak-Alföld a második legaktívabb régió a főváros után. Az AI-érdeklődés nem nagyvárosi jelenség, és az iparági szórás is a vidéken szélesebb. A fővárosi minta szolgáltatás- és IT-domináns, a vidéki jobban tükrözi a teljes magyar gazdaság szerkezetét.

Az adminisztráció a legnagyobb ellenfél

A vállalkozások 63 százaléka jelölte meg a papírmunkát és dokumentumkezelést fő kihívásként. Ez messze megelőzi az értékesítést (50%), az ügyféladatok rendszerezését (38%) és az ügyfélszolgálatot (29%). A szabadszavas válaszokban az "adminisztráció" a leggyakoribb érdemi szó. Közepes vállalatoknál ez az arány 77 százalék: méretfüggetlen, strukturális probléma.

Több ChatGPT, mint CRM

A jelentkezők szoftverhasználati adatai aránytalanságot mutatnak: miközben 69 százalékuk használ ChatGPT-t vagy AI chatbotot, csak 23 százalékuk CRM-et, és 12 százalék ERP-t. A generatív AI tehát háromszor olyan elterjedt a magyar kkv-szegmensben, mint a strukturált ügyfélkezelés. Ez üzemeltetési és architekturális kihívást is jelent: sok vállalkozás előbb találkozott az AI-val, mint rendezett ügyféladatokkal.

Szinte hiányoznak a szkeptikusok

A mintában 98 százalék nyitott vagy bevezetésre kész szinten áll, mindössze 2 százalék minősül kezdőnek. A csapatok 59 százalékánál a munkatársak lelkesen fogadják vagy aktívan keresik az új technológiákat, az ellenállás elenyésző. Az AI-vel szembeni félelem, a költségekhez kapcsolódó aggályok, a munkaerő-kiváltás rémképe a szabadszavas válaszokban szinte soha nem jelenik meg. Ez az egyetlen feltűnő csend a teljes mintában.

„Belső tudásbázis": a kifejezés, amit senki nem tanított

A szabadszavas válaszok 17 százalékában explicit megjelenik a „belső tudásbázis" kifejezés. Ügyvédi irodák, építőipari tervezők, oktatási cégek, egészségügyi szolgáltatók, gyártók, tanácsadók egyaránt arról írnak, hogy a céges tudás szétszórt - papírokon, mappákban, egy-egy kulcsember fejében -, és elérhetetlen. A RAG-jellegű (retrieval-augmented generation) megoldások iránti implicit kereslet tehát már kkv-szinten is megfogalmazódik, csak nem ezzel a kifejezéssel.

Mi történik most?

Az április közepén zárult programban kiválasztott közel 500 vállalkozás 12 hónapos ingyenes hozzáférést kap az EchoAI platformhoz, 5 AI-ügynökkel, amelyek az ügyfélmegkeresések kezelésétől a sales-támogatáson át a belső tudásbázis építéséig fedik le a napi működést. Azok a jelentkezők is, akik nem kerültek be ebbe a körbe azonnali AI-érettségi felmérést és ingyenes felkészítési csomagot kaptak, gyakorlati sablonokkal és letölthető anyagokkal.

Magyarország a Digitális Évtized 2030-as célja szerint 24 százalékos AI-használati arány elérésére kötelezte el magát. Ez a jelenlegi szint mintegy háromszorozását jelenti öt év alatt, amit eddig egyetlen közép-európai gazdaság sem tudott felmutatni.
Címlapkép: Getty Images
