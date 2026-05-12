Nem az a fő baj, hogy kivonulnak időnként cégek a rájuk vonatkozó krolátozások miatt, hanem az, hogy sokan meg sem érkeznek Magyarországra.
Itt vannak a friss Telekom-eredmények: így megy neki a következő éveknek a gigacég
Kis mértékben visszaestek ugyan a távközlési cég bevételei, az ügyfélbázis nőni tudott.
A Magyar Telekom 2026 első negyedévében tovább növelte ügyfélbázisát és javította jövedelmezőségét. Bár a bevételek kismértékben visszaestek, a bruttó eredmény, az EBITDA és a nettó profit egyaránt emelkedett az egy évvel korábbi szinthez képest. Az átlagos havi mobiladat-felhasználás megközelítette a 16 gigabájtot, míg a gigabitképes vezetékes hálózat lefedettsége elérte a 86 százalékot.
Az előfizetők adatigénye töretlen ütemben növekszik: az átlagos havi mobiladat-forgalom 15,9 gigabájtra emelkedett, ami éves összevetésben közel 20 százalékos bővülést jelent. Ezzel párhuzamosan az ügyfélbázis is gyarapodott. A mobil SIM-kártyák száma 1,8 százalékkal 6,6 millióra, az optikai vezetékes internetelőfizetések száma pedig 10,6 százalékkal 1,1 millióra nőtt. Az IPTV-előfizetők tábora szintén bővült, 2,4 százalékos növekedéssel elérte az 1,4 milliót.
A társaság a vizsgált negyedévben több mint 70 ezerrel növelte gigabitképes hozzáférési pontjainak számát, így a vezetékes hálózatának már 86 százaléka gigabitképes. A mobilhálózat esetében a lakosságarányos kültéri 5G-lefedettség szintén 86 százalékon áll, az infrastruktúra pedig készen áll a független, önálló (5G Standalone) hálózat bekapcsolására.
A vállalat emellett 2042-ig meghosszabbította a 2100 megahertzes sávra vonatkozó frekvenciahasználati jogosultságát. Ez a lépés hosszú távon garantálja a 4G- és 5G-szolgáltatások stabilitását.
A pénzügyi eredmények vegyes, de összességében kedvező képet mutatnak. A teljes bevétel 1,5 százalékkal, 238,1 milliárd forintra csökkent. Ez elsősorban a rendszerintegrációs és informatikai, valamint a készülékértékesítési bevételek visszaesésének tulajdonítható. A jövedelmezőségi mutatók azonban javultak. A közvetlen költségek 9,7 százalékkal mérséklődtek, ami jelentősen hozzájárult a bruttó eredmény 3,5 százalékos növekedéséhez, amely így elérte a 155,3 milliárd forintot.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A csoportszintű, lízingköltségekkel korrigált EBITDA (EBITDA AL) 4 százalékkal, 101,4 milliárd forintra nőtt. Ezzel az EBITDA AL marzs 42,6 százalékot ért el. A korrigált nettó eredmény 7,5 százalékkal, 58,7 milliárd forintra emelkedett. A vizsgált időszak adózott eredménye 8,6 százalékos javulással 60,4 milliárd forintot tett ki. A közvetett költségek 2,9 százalékkal nőttek, ami elsősorban a magasabb személyi jellegű ráfordításokkal magyarázható.
A bevételi szegmenseket vizsgálva a mobilbevételek lényegében stagnáltak, 140,5 milliárd forintot tettek ki. A mobiladat-forgalomból származó bevételek növekedését ugyanis ellensúlyozta a készülékértékesítések visszaesése. A vezetékes szolgáltatások bevételei kismértékben, 78,3 milliárd forintra emelkedtek, köszönhetően a szélessávú hálózatok iránti stabil keresletnek. A rendszerintegrációs és informatikai (RI/IT) szegmens 16 százalékos csökkenést mutatott. Ezt a hazai projektek egyenetlen éven belüli eloszlása, valamint a bázisidőszakban még meglévő, nagy értékű megbízások kiesése okozta.
A tevékenység mostantól szigorú hatósági engedélyhez, legalább 150 millió forintos jegyzett tőkéhez és fizikai üzlethelyiséghez kötött.
Ilyet még nem láttál! Körözi a rendőrség a kiskunhalasi Mikulást – ki nem találod, mit követett el a 72 éves férfi
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a keresett férfi tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat.
Felújíthatják Budapest egyik leghíresebb épületét: már csak Magyar Péter áldására vár az üzemeltető cég
A vállalat tavasszal újra benyújtotta az igényt, most az új kormány felállására, valamint a főváros költségvetési helyzetének tisztázódására várnak.
A vállalat részvényárfolyama csütörtökön 7,3 százalékkal erősödött. Ennek ellenére a papírok értéke az év eleji szinthez képest még mindig 44,4 százalékos visszaesést mutat-
Csillagászati összeget fizettek Bajnai Gordon cégéért: ez a leggazdagabb magyarnak se lenne aprópénz
A vállalat a tőzsdén kívüli, alternatív intézményi befektetések piacának egyik legfontosabb szereplője.
Két fontos határidőre kell figyelniük a vállalkozóknak a következő hetekben Magyarországon.
Egy konferencián ígérte meg a Richter vezetője, hogy elhalasztják az oasztalékfizetést, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök egyeztetett a hazai tőzsde vezető vállalataival.
A Temu európai üzemeltetője legalább 882 millió forint kompenzációt fizet a magyar vásárlóknak.
Hatalmas razzia indult a legnépszerűbb hazai nyaralóhelyeken: erre vadásznak most a titkos ellenőrök
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a nyár végéig tartó, átfogó ellenőrzéssorozatot indított a legnépszerűbb hazai turisztikai célpontokon.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
A magyar vásárlók még mindig az árat nézik elsőként, de közben már simán kifizetnek 600–700 forintot a gyors szállításért.
Gasztroforradalom a Népszínház utcában: Palacsintás Roby szuperolcsó kínálatával újraírta a piaci szabályokat - Ezt akarja most mindenki megkóstolni
Nagy bátorság kell, hogy egy ilyen vállalkozásba bele tudjon vágni az ember.
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még április végén és májusban
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a még tavasszal 2026-ban.
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
A Tisza-program részeként az ígéretek között helyt kapott a kata adózás elérhetővé tétele ismét széles körben.
Hatalmas botrány van kibontakozóban a magyar főváros határában: kiderült, mit titkolt eddig a gigaberuházó a lakosság elől
Komoly aggodalmat váltott ki a lakosság és a budapesti XXII. kerületi önkormányzat körében a Budapest és Érd határában épülő CTP logisztikai bázis.
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
Egy egyszerű fűnyírás is meglepően drága lehet 2026-ban, mutatjuk, mennyibe kerül ma a kertünk rendben tartása, ha kiszerveznénk a munkát.
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi...
Rengeteg magyar kap fontos üzenetet az adóhivataltól: kiderül, kinek kell fizetnie és ki kaphat vissza pénzt
Április 20-ától kezdi kiküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adószámla-értesítőket a gazdálkodóknak.
Mekkora tartozás felett lehet opció a magáncsőd? Ismerd meg a magáncsőd feltételeit és a csődeljárás menetét.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n