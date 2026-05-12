Drezda, Németország - 2013. október 24: A Deutsche Telekom AG (angolul: German Telecom) egy német távközlési vállalat, amelynek székhelye Bonnban van, és amely Európa egyik legnagyobbja. a vállalat műszaki hálózatokkal (ISDN, DSL, Sate
Vállalkozás

Itt vannak a friss Telekom-eredmények: így megy neki a következő éveknek a gigacég

Pénzcentrum
2026. május 12. 18:30

Kis mértékben visszaestek ugyan a távközlési cég bevételei, az ügyfélbázis nőni tudott.

A Magyar Telekom 2026 első negyedévében tovább növelte ügyfélbázisát és javította jövedelmezőségét. Bár a bevételek kismértékben visszaestek, a bruttó eredmény, az EBITDA és a nettó profit egyaránt emelkedett az egy évvel korábbi szinthez képest. Az átlagos havi mobiladat-felhasználás megközelítette a 16 gigabájtot, míg a gigabitképes vezetékes hálózat lefedettsége elérte a 86 százalékot.

Az előfizetők adatigénye töretlen ütemben növekszik: az átlagos havi mobiladat-forgalom 15,9 gigabájtra emelkedett, ami éves összevetésben közel 20 százalékos bővülést jelent. Ezzel párhuzamosan az ügyfélbázis is gyarapodott. A mobil SIM-kártyák száma 1,8 százalékkal 6,6 millióra, az optikai vezetékes internetelőfizetések száma pedig 10,6 százalékkal 1,1 millióra nőtt. Az IPTV-előfizetők tábora szintén bővült, 2,4 százalékos növekedéssel elérte az 1,4 milliót.

A társaság a vizsgált negyedévben több mint 70 ezerrel növelte gigabitképes hozzáférési pontjainak számát, így a vezetékes hálózatának már 86 százaléka gigabitképes. A mobilhálózat esetében a lakosságarányos kültéri 5G-lefedettség szintén 86 százalékon áll, az infrastruktúra pedig készen áll a független, önálló (5G Standalone) hálózat bekapcsolására.

A vállalat emellett 2042-ig meghosszabbította a 2100 megahertzes sávra vonatkozó frekvenciahasználati jogosultságát. Ez a lépés hosszú távon garantálja a 4G- és 5G-szolgáltatások stabilitását.

A pénzügyi eredmények vegyes, de összességében kedvező képet mutatnak. A teljes bevétel 1,5 százalékkal, 238,1 milliárd forintra csökkent. Ez elsősorban a rendszerintegrációs és informatikai, valamint a készülékértékesítési bevételek visszaesésének tulajdonítható. A jövedelmezőségi mutatók azonban javultak. A közvetlen költségek 9,7 százalékkal mérséklődtek, ami jelentősen hozzájárult a bruttó eredmény 3,5 százalékos növekedéséhez, amely így elérte a 155,3 milliárd forintot.

A csoportszintű, lízingköltségekkel korrigált EBITDA (EBITDA AL) 4 százalékkal, 101,4 milliárd forintra nőtt. Ezzel az EBITDA AL marzs 42,6 százalékot ért el. A korrigált nettó eredmény 7,5 százalékkal, 58,7 milliárd forintra emelkedett. A vizsgált időszak adózott eredménye 8,6 százalékos javulással 60,4 milliárd forintot tett ki. A közvetett költségek 2,9 százalékkal nőttek, ami elsősorban a magasabb személyi jellegű ráfordításokkal magyarázható.

A bevételi szegmenseket vizsgálva a mobilbevételek lényegében stagnáltak, 140,5 milliárd forintot tettek ki. A mobiladat-forgalomból származó bevételek növekedését ugyanis ellensúlyozta a készülékértékesítések visszaesése. A vezetékes szolgáltatások bevételei kismértékben, 78,3 milliárd forintra emelkedtek, köszönhetően a szélessávú hálózatok iránti stabil keresletnek. A rendszerintegrációs és informatikai (RI/IT) szegmens 16 százalékos csökkenést mutatott. Ezt a hazai projektek egyenetlen éven belüli eloszlása, valamint a bázisidőszakban még meglévő, nagy értékű megbízások kiesése okozta.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #cég #internet #magyar telekom #pénzügy #mobil #bevétel #technológia #nyereség #cégek beszámolói #2026

