Jövő év végén, 2027 utolsó negyedévében nyitja meg negyedik magyarországi szakáruházát a Bauhaus Budaörsön.
Újraépítik a kínai akkumulátorgyár miatt bezárt magyar vasútvonalat: milliárdos fejlesztés jön
Jövőre megkezdődik a Debrecen és Nagykereki közötti 106-os vasútvonal újjáépítése, hogy a szakaszon minél hamarabb újraindulhasson a személyszállítás. A korábban egy akkumulátorgyár terjeszkedése miatt bezárt vonalat nemcsak helyreállítják, hanem egy több milliárd forintos beruházással modernizálják is a gyorsabb és versenyképesebb közlekedés érdekében.
A vonalon tavaly szűnt meg a forgalom Lázár János döntése nyomán, mivel a pálya útjában állt a CATL akkumulátorgyár bővítésének. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az előző kormány ezzel a lépéssel egy kínai vállalat érdekeit részesítette előnyben a hazai utazóközönséggel szemben.
A helyzet idén tavasszal, a Tisza-kormány megalakulása után változott meg. Májusban leállították a vasúti terület kisajátítási eljárását, a kormányzat képviselői, Tárkányi Zsolt és Kapitány István pedig már a CATL-lel folytatott első tárgyaláson egyértelművé tették, hogy a szakaszt újra fogják nyitni. Ennek előkészítése már meg is kezdődött.
A 106-os vonal a bezárása előtt az ország második legforgalmasabb regionális vasúti mellékvonalának számított. Fejlesztésére 2015-ig tizenhárom érintett önkormányzat mintegy félmilliárd forint uniós támogatást fordított, az átszállásokat ráhordó buszjáratok segítették, a MÁV pedig ütemes menetrendet üzemeltetett.
A 2027-ben induló munkálatok során a pályát teljesen újratervezik és átépítik. A cél nem csupán a korábbi állapot visszaállítása, ugyanis az átfogó felújítás során felszámolják a lassújeleket is, így az utasok a jövőben jelentősen rövidebb menetidővel számolhatnak.
A Pénzcentrum 2026. november 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csütörtökön egy gyorsan kimélyülő és mozgó ciklon alakítja Magyarország időjárását, amely kiadós esőzést és viharos szelet hoz magával.
Vitézy Dávid bejelentette: megújul az egyik legfontosabb magyar elővárosi vasútvonal, új szerelvények is érkeznek
Európai uniós forrásokból újul meg a ráckevei (H6-os) HÉV vonala a Dunaharaszti és Tököl közötti szakaszon.
A vendégszám növelése mellett a vállalkozások jövedelmezőségére és a fenntarthatóságra is építene az új turizmusfejlesztési stratégia.
Egyre több utas tölti szívesen az idejét a repülőtereken egy friss iparági jelentés szerint.
A Pénzcentrum 2026. november 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem ússzuk meg szárazon a napot: többfelé jöhetnek zivatarok, a szél pedig viharossá is fokozódhat.
Újabb fontos lépés történt a budapesti kisföldalatti felújításában és meghosszabbításában.
A Mars, a Jupiter és az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a Regulus szabad szemmel is jól látható háromszöget formáz majd az égbolton.
Elég lehet néhány mondat egy személyre szabott repülős utazás megtervezéséhez, késés vagy járattörlés esetén pedig a mesterséges intelligencia gyorsíthatja fel az ügyintézést.
Tragikus baleset történt Szerbiában, ahol kedden reggel lezuhant a hadsereg egyik MiG–29-es vadászgépe.
Súlyos vasúti baleset történt kedden reggel Prágában, ahol két személyvonat frontálisan összeütközött a főpályaudvar közelében.
Milliárdok folynak el a fővárosi parkolásban: óriási átalakítás közeleg, ez már nem mehet így tovább
A kerületi polgármesterek élesen kritizálják a központosítást, elsősorban a forráskieséstől tartva.
A Pénzcentrum 2026. november 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden borult, szeles időre kell készülni Magyarországon, a délutáni és esti óráktól pedig egyre többfelé ered el az eső.
Vége lehet a bosszantó késéseknek: most közölte Vitézy Dávid, teljes újjáépítés vár erre a vasútvonalra
Első lépésként azt mérik fel, hogy a pályának pontosan mely szakaszain van szükség beavatkozásra.
Történelmi esély előtt Magyarország: ez lehet a vidék nagy kitörési potenciálja a következő 5-10 évben
Egy friss európai turisztikai térkép szerint a kontinens vendégéjszakáinak fele mindössze 102 régióban koncentrálódik: de mit jelent mindez Magyarország számára?
Bejelentette Vitézy Dávid: végleg eltűnhetnek a "mikuláscsomagok" a magyar autókról – ez jöhet helyettük
A tervezet másik kiemelt célkitűzése a fővárosi és az agglomerációs közösségi közlekedés integrációja.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.