Jövőre megkezdődik a Debrecen és Nagykereki közötti 106-os vasútvonal újjáépítése, hogy a szakaszon minél hamarabb újraindulhasson a személyszállítás. A korábban egy akkumulátorgyár terjeszkedése miatt bezárt vonalat nemcsak helyreállítják, hanem egy több milliárd forintos beruházással modernizálják is a gyorsabb és versenyképesebb közlekedés érdekében.

A vonalon tavaly szűnt meg a forgalom Lázár János döntése nyomán, mivel a pálya útjában állt a CATL akkumulátorgyár bővítésének. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az előző kormány ezzel a lépéssel egy kínai vállalat érdekeit részesítette előnyben a hazai utazóközönséggel szemben.

A helyzet idén tavasszal, a Tisza-kormány megalakulása után változott meg. Májusban leállították a vasúti terület kisajátítási eljárását, a kormányzat képviselői, Tárkányi Zsolt és Kapitány István pedig már a CATL-lel folytatott első tárgyaláson egyértelművé tették, hogy a szakaszt újra fogják nyitni. Ennek előkészítése már meg is kezdődött.

A 106-os vonal a bezárása előtt az ország második legforgalmasabb regionális vasúti mellékvonalának számított. Fejlesztésére 2015-ig tizenhárom érintett önkormányzat mintegy félmilliárd forint uniós támogatást fordított, az átszállásokat ráhordó buszjáratok segítették, a MÁV pedig ütemes menetrendet üzemeltetett.

A 2027-ben induló munkálatok során a pályát teljesen újratervezik és átépítik. A cél nem csupán a korábbi állapot visszaállítása, ugyanis az átfogó felújítás során felszámolják a lassújeleket is, így az utasok a jövőben jelentősen rövidebb menetidővel számolhatnak.