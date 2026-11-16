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Bejelentette Vitézy Dávid: végleg eltűnhetnek a "mikuláscsomagok" a magyar autókról – ez jöhet helyettük
Hamarosan végleg eltűnhetnek a szélvédőkön hagyott büntetőcédulák, miután egy új, társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítás lehetővé teszi a rendszámfelismerésen alapuló parkolásellenőrzést. A jogszabálytervezet emellett megteremti a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedést összehangoló regionális közlekedésszervező vállalat alapjait is.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a parkolás ellenőrzése ma már hatékonyan megoldható digitális eszközökkel, pontosan úgy, ahogy az az autópályák díjfizetési rendszerénél is működik.
A megszokott piros mikuláscsomagok felett eljárt az idő, ezért a jövőben a pótdíjazásról szóló értesítéseket elektronikus vagy postai úton kapják meg az autósok. A módosításnak köszönhetően a parkolási rendszert üzemeltető önkormányzatoknak nem kell kizárólag a gyalogos ellenőrökre támaszkodniuk, mivel a jogosultságot kamerával felszerelt autókkal is ellenőrizhetik.
A tervezet másik kiemelt célkitűzése a fővárosi és az agglomerációs közösségi közlekedés integrációja. Az új regionális közlekedésszervező felállításával a budapesti járatok, a HÉV-ek, valamint az elővárosi vonatok és autóbuszok a jövőben nem elszigetelt rendszerekként működnek majd.
A fejlesztés célja, hogy összehangolt menetrenddel, gördülékenyebb csatlakozásokkal és egységes utastájékoztatással szolgálják ki az utazóközönséget. A szervezet elindulását előkészítő hivatalos megállapodást a kormányzat képviseletében a miniszter a közelmúltban írta alá Karácsony Gergely főpolgármesterrel.
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