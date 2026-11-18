Egyre több utas tölti szívesen az idejét a repülőtereken egy friss iparági jelentés szerint.
Gyökeres fordulat a magyar turizmusban: alaposan megváltozik a támogatási rendszer
A vendégszám növelése mellett a vállalkozások jövedelmezőségére, a magasabb vendégköltésre, a lakosság elégedettségére és a fenntarthatóságra is építene az új turizmusfejlesztési stratégia. A támogatásoknál hitellel kombinált, mérhető eredményekhez kötött konstrukciókat terveznek, a 2027-es belgrádi világkiállításra pedig kisebb költségkerettel, Magyarország innovatív oldalát bemutató pavilonnal készülnek – hangzott el a november 18-i közös sajtóháttér-beszélgetésen.
A „Közösen látjuk vendégül a jövőt” elnevezésű turizmusfejlesztési stratégia egyelőre munkaverzió, sem a szakmai, sem a kormányzati egyeztetése nem zárult le – hangsúlyozta Csendes Olivér, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnök-vezérigazgatója a szerda délutáni hátérbeszélgetésen. A cél egy stabil alapelvekre épülő, ugyanakkor a gazdasági és geopolitikai változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó keretrendszer kialakítása.
Az előkészítés során az NTAK-on keresztül több mint négyezer szolgáltatói véleményt gyűjtöttek, 82 szakmai szervezettel egyeztettek, és 14 szakmai workshopot tartottak. A beérkezett felvetésekből 126 konkrét szakmai javaslatot fogalmaztak meg.
A GDP-hozzájárulás mellett öt további szempont alapján értékelnék az ágazat teljesítményét: a vállalkozások értékteremtési hatékonysága, az egy vendégéjszakára jutó reálköltés, a vendégforgalom időbeli és területi kiegyensúlyozottsága, a turizmus lakossági megítélése, valamint a környezeti terhelés alapján. Utóbbihoz az egy vendégéjszakára jutó üvegházhatásúgáz-kibocsátást is mérnék, a lakosság véleményét pedig új elégedettségi indexszel követnék.
A tervezett változtatások egyik legfontosabb eleme a desztinációmenedzsment megerősítése. Olyan, piaci és önkormányzati szereplők együttműködésére épülő térségi szervezetek létrejöttét segítenék, amelyek összekapcsolják a helyi szolgáltatókat, fejlesztik a kínálatot, és hozzájárulnak a tartózkodási idő növeléséhez. Ehhez az eszközök és a finanszírozási feltételek megteremtésére is szükség van.
A másik két fő irány a finanszírozási és szabályozási környezet megújítása, illetve az országmárka és a térségi márkák fejlesztése. Felülvizsgálják az elavult vagy indokolatlan adminisztratív előírásokat is.
Összesen 13 beavatkozási területet jelöltek ki, és 32 akcióterv kidolgozását kezdték meg. Ezek között szerepel a digitalizáció és a mesterséges intelligencia alkalmazása, a szálláshelyminősítés felülvizsgálata, az üzleti turizmus erősítése, Budapest fejlesztése, a közlekedési elérhetőség javítása, valamint a munkaerő-utánpótlás és a képzés megújítása. A következő lépés az intézkedések szakmai egyeztetése és rangsorolása.
A kiosztott pénz helyett annak hatását mérnék
"Nem az lesz az elsődleges kérdés, mennyi támogatást helyeznek ki, hanem az, hogy az elköltött közpénz milyen mérhető turisztikai és nemzetgazdasági értéket teremt" – mondta Róna Andrea, a Kisfaludy Turisztikai Támogató Zrt. vezérigazgatója a sajtóeseményen.
A támogatáskezelő portfóliószemléletre tér át: a fejlesztéseket nemcsak finanszírozná, hanem életútjuk során követné és értékelné is. A megtérülést nem közvetlen pénzügyi bevételként, hanem a gazdaságban jelentkező többletértékként vizsgálnák.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az új rendszer alapelvei között szerepel a magántőke és a hitelforrások mozgósítása, az arányosság, a mérhető hatás, az átláthatóság, a valós keresleti igényekhez igazodás, az integritás és az addicionalitás.
Utóbbi azt jelenti, hogy olyan fejlesztéseket támogatnának, amelyek új értéket teremtenek, de támogatás nélkül nem valósulnának meg. Nyilvános jogosultsági és pontozási szempontokat, dokumentált döntéseket, valamint éves hatásjelentést terveznek. Az első ilyen jelentés 2028 első negyedévében mutatná be a 2027-es tevékenység eredményeit.
Az egyik tervezett finanszírozási konstrukcióban a beruházás értékének 25 százalékát támogatás, 75 százalékát hitel fedezné. Emellett teljesítményalapú hitelen is dolgoznak: előre meghatározott vállalások teljesítése esetén a hitel egy része vissza nem térítendő támogatássá alakulhatna. Ennek jogi és intézményi részletei még kidolgozás alatt vannak. A négyszintű támogatási rendszerben a források jelentős részét a kis- és középvállalkozások fejlesztéseire szánják.
Az innovációra épül a belgrádi magyar megjelenés
Magyarország a hagyományos országképet kiegészítve a kreativitását, tudományos eredményeit és innovációs képességét mutatja meg a 2027. május 15. és augusztus 15. közötti belgrádi tematikus világkiállításon – ismertette Tóth Andrea, az EXPO 2027 Kiállítás Nonprofit Kft. ügyvezetője. A rendezvény középpontjában a játék, a sport és a zene közösségteremtő szerepe áll; a szervezők 140 ország részvételével számolnak.
A magyar részvétel koncepciója a nyáron jelentősen módosult. Az eredetileg tervezett L méretű pavilon helyett M méretű készül, a korábbi 17 milliárd forintos költségkeretet pedig legfeljebb 7 milliárd forintra csökkentették. Tóth Andrea hangsúlyozta: ez felső keret, a tényleges költségvetés összeállítása még zajlik.
A 700 négyzetméteres, tízméteres belmagasságú területen kétszintes pavilont alakítanak ki, benne mintegy 500 négyzetméteres kiállítótérrel, harmincfős étteremmel és ugyancsak harmincfős konferenciateremmel. A magyar borok és kézműves termékek bemutatása mellett vállalkozásoknak, köztük startupoknak is megjelenési lehetőséget biztosítanának. Magyarország nemzeti napja június 19-én lesz.
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