Kedd délelőtt több hullámban orosz dróntámadás érte Kárpátalját, köztük Munkács és Ungvár térségét. A csapások miatt Magyarország szerdáig felfüggesztette a vasúti közlekedést Ukrajna felé, a magyar vezetés pedig a kárpátaljai magyarok melletti határozott kiállást sürgeti - közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Orbán Anita külügyminiszter tájékoztatása szerint délelőtt tíz óra körül három hullámban támadtak orosz Gerany-2-es drónok a régióban. Bár az ukrán légvédelem több eszközt is megsemmisített, néhány drón becsapódott, a kárfelmérés jelenleg is zajlik. Az egyik eszköz egy munkácsi gyártelep udvarán zuhant le, mindössze 300 méterre a helyi vasútállomástól. A támadásnak a jelenlegi információk szerint nincsenek áldozatai. A kárpátaljai légiriadó röviddel 11 óra után ért véget, a lakosok ekkor hagyhatták el az óvóhelyeket.

A munkácsi incidens közvetlen következményeként a Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét leszállították a szerelvényről. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy keddre és szerdára teljesen leállítják a magyar–ukrán vasúti közlekedést.

A politikus az Országgyűlés keddi ülésén is reagált a történtekre. Arra kérte a képviselőket, hogy fejezzék be az uszítást, és szavak helyett tettekkel álljanak ki a kárpátaljai magyarok mellett. A támadások kapcsán a külügyminiszter is együttérzését fejezte ki a kárpátaljai magyarságnak és az ukrán népnek.