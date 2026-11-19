Borult, csapadékos és szeles idő várható csütörtökön. A déli óráktól délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna éri el az országot, amely sokfelé hoz tartós esőt, estére pedig a déli és délkeleti tájakon viharossá fokozódik a szél.

Bár a látási viszonyok javulnak, a kezdetben még napos területeken is fokozatosan beborul az ég. A nap első felében csak elszórtan fordulhat elő csapadék, déltől azonban egyre többfelé kell kiadós esőzésre készülni, a déli vármegyékben pedig akár zivatarok is kialakulhatnak.

A szél már napközben is nagy területen megélénkül, késő délutántól pedig tovább romlik az időjárás. Elsősorban a déli és a délkeleti országrészben északnyugatira fordul a szélirány, a légmozgás pedig viharossá fokozódik, amit helyenként kifejezetten erős széllökések kísérhetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul, míg késő este 5 és 14 fok közötti értékeket mérhetünk. A legenyhébb idő délkeleten várható - írja a met.hu.