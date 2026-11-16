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Vége lehet a bosszantó késéseknek: most közölte Vitézy Dávid, teljes újjáépítés vár erre a vasútvonalra
Elindul a Budapest és Pécs közötti vasúti fővonal átfogó fejlesztésének előkészítése a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében, miután jóváhagyták a Pusztaszabolcs–Dombóvár–Pécs-szakasz megújításához szükséges döntés-előkészítő és megvalósíthatósági tanulmányok megrendelését – közölte Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
A 40-es számú vasútvonalon a leromlott pályaállapot és a sebességkorlátozások miatt jelenleg teljesen kiszámíthatatlan az utazási idő. Bár a MÁV a nyári hőség okozta pályahibákat követően ősszel is végez karbantartási munkákat, a jelenlegi alépítmény mellett a folyamatos állapotromlás csak a pálya teljes újjáépítésével állítható meg.
"A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a most bemutatott új menetrendben már több perccel növelni kellett az itt közlekedő járatok menetidejét, mert a késések itt már nem a kivételt jelentették, hanem a szabályt" – mutatott rá a tárcavezető.
A munkát szinte a nulláról kell elkezdeni, mivel Lázár János minisztersége idején a romló állapotok ellenére még az előkészítés és a tervezés sem indult el. Első lépésként azt mérik fel, hogy a pályának pontosan mely szakaszain van szükség beavatkozásra. Az már most biztos, hogy a legnagyobb fejlesztésekre Sárbogárd térségében és Pécs elővárosi szakaszán lesz szükség, hiszen előbbit a Budapest és Szekszárd, utóbbit pedig a Pécs és Szombathely között közlekedő vonatok is használják.
"A célunk az, hogy a felújítás után elegendő kapacitás álljon rendelkezésre ahhoz, hogy óránként indulhassanak új, korszerű InterCity-vonatok Pécsre, és jelentősen csökkenjen a menetidő" – emelte ki Vitézy.
A projekt részeként korszerűsítik és akadálymentesítik a vonal menti állomásokat, valamint megvizsgálják a pécsi főpályaudvar környékének megújítását és a vasútüzemi célokat már nem szolgáló, szomszédos területek hasznosítási lehetőségeit is.
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A beruházás előkészítése többéves folyamat, amelynek során a tervezőt közbeszerzési eljárás keretében választják ki, amit egy jelentős környezetvédelmi és vasúti tervezési munka, végül pedig az engedélyezési eljárás követ. A minisztérium célja, hogy 2029-re kész tervekkel és indítható beruházással rendelkezzen, amelyet a 2028 és 2034 közötti európai uniós költségvetési ciklus forrásaiból vagy hazai keretből valósíthatnak meg.
Fotó: Kacsúr Tamás, MTI/MTVA
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