2026. november 13. péntek Szilvia
8 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy kis víztócsa a földes talajon esőzés után. A képen a nedves talaj és a felszíni tükröződés látható, megörökítve a nedvesség egy rövid pillanatát egy vidéki és jellemzően száraz környezetben.
Utazás

Leszakadt az ég Magyarországon: egyetlen nap alatt hullott le a teljes havi esőmennyiség

MTI
2026. november 13. 12:01 1 perc

Kiadós csapadékhoz jutottak a földek: több mérőállomáson egyetlen nap alatt lehullott a teljes novemberi átlagos csapadékmennyiség, Kékestetőn 59,9 milliméter esett - derül ki a HungaroMet Zrt. pénteki Facebook-bejegyzéséből.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Azt írták, novemberben a legtöbb eső az elmúlt 24 órában hullott: nagy területen 30 millimétert meghaladó, északon helyenként pedig 50 milliméter feletti csapadékösszegeket mértek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ennek eredményeként több mérőállomáson mindössze egyetlen nap alatt lehullott a teljes novemberi átlagos csapadékmennyiség, ami 48,6 milliméter.

A bejegyzéshez készített infografika szerint az elmúlt 24 órában Kékestetőn esett a legtöbb eső, 59,9 milliméter, és egyaránt 55,9 millimétert mértek a Gerecsén és Balassagyarmaton.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #mátra #időjárás #eső #ősz #november #meteorológia #csapadék #esőzés #hungaromet #északi-középhegység

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:33
12:01
11:30
11:15
11:06
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 13. 11:15 Óriási fúzióra készülhet Elon Musk, botrány robbant ki az Nvidiánál: mi történik a tőzsdéken?
november 13. 06:30 Küszöbön a következő nagy befektetési áttörés? Komoly lehetőséget szalaszthat el, aki lemarad a forradalomról
november 12. 17:24 Lemondott a technológiai óriás cégvezére: azonnal megremegtek a nemzetközi tőzsdék
november 12. 13:49 Hirtelen fordulat a piacon: magához tért a forint a dollár másfél éves csúcsa után
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
700 ezres fizetéssel csábít hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. november 13.
700 ezres fizetéssel csábít hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. november 12.
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 13.
Megszólalt a Sziget a repohár-rendszerről: megvalósítható a poharak pénzre váltása, de ennek megvan az ára
2026. november 12.
10 szakértői tipp, amivel már most csökkenthetjük a rezsit: nem csak a termosztáton múlik a megtakarítás
2026. november 12.
Összeszedtük a történelem legmeghökkentőbb lottóbotrányait: elképesztő, mi mindenre voltak képesek ezeken a sorsolásokon
NAPTÁR
Tovább
2026. november 13. péntek
Szilvia
46. hét
November 13.
A kedvesség világnapja
November 13.
A magyar nyelv napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
2
6 napja
Most közölte a HungaroMet: élvezd ki a hétvégi napsütést, mert, ami jövő héten jön, abban nem lesz sok köszönet
3
2 hete
Ekkor érkezhet meg az első hó Magyarországra 2026-ban: kiderült, mikor válthatja fel a havazás az őszi időjárást
4
5 napja
Megvan a dátum, mikor nyit a Városligeti Műjégpálya: nem lesz olcsó mulatság, ha hétvégén korcsoláyzni akar menni a család
5
1 napja
Kiadós esővel és viharos széllel érkezik a hidegfront: ezekben a megyékben várható a legtöbb csapadék
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államadósság
tágabb értelemben az államkincstár által igénybe vett és még vissza nem fizetett hitelek, szűkebb értelemben az államkölcsönök összege.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 13. 11:30
Egy budapesti panellakás áráért kastélyt vehetsz a Rábaközben: 69 millióért kínálják ezt a 11 szobás épületet, nem akármilyen múltja van
Pénzcentrum  |  2026. november 13. 10:03
Megszólalt a Sziget a repohár-rendszerről: megvalósítható a poharak pénzre váltása, de ennek megvan az ára
Agrárszektor  |  2026. november 13. 11:29
Veszélyben a kifizetések? Miből rendezik a szerződéseket a gazdák?