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Leszakadt az ég Magyarországon: egyetlen nap alatt hullott le a teljes havi esőmennyiség
Kiadós csapadékhoz jutottak a földek: több mérőállomáson egyetlen nap alatt lehullott a teljes novemberi átlagos csapadékmennyiség, Kékestetőn 59,9 milliméter esett - derül ki a HungaroMet Zrt. pénteki Facebook-bejegyzéséből.
Azt írták, novemberben a legtöbb eső az elmúlt 24 órában hullott: nagy területen 30 millimétert meghaladó, északon helyenként pedig 50 milliméter feletti csapadékösszegeket mértek.
Ennek eredményeként több mérőállomáson mindössze egyetlen nap alatt lehullott a teljes novemberi átlagos csapadékmennyiség, ami 48,6 milliméter.
A bejegyzéshez készített infografika szerint az elmúlt 24 órában Kékestetőn esett a legtöbb eső, 59,9 milliméter, és egyaránt 55,9 millimétert mértek a Gerecsén és Balassagyarmaton.
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