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Betelt a pohár, nem tűrnek tovább a helyiek: Pirtó környékén megállították a külföldi cég munkagépeit, környezeti katasztrófától tartanak
Komoly lakossági ellenállásba ütköztek a Kiskunhalas és Pirtó térségébe tervezett szénhidrogén-kutatások, miután a helyiek megakadályozták a kanadai CanCambria vállalat munkagépeinek felvonulását. Míg a lakosság és a környezetvédők a vízbázist fenyegető, környezetkárosító rétegrepesztéses technológiától (fracking) tartanak, a cég állítása szerint jelenleg csupán ártalmatlan szeizmikus méréseket végeznek, a tömeges repesztéses gázkitermelés pedig egyáltalán nincs napirenden.
A konfliktus a napokban csúcsosodott ki Pirtón, ahol a helyiek feltartóztatták a CanCambria járműveit - adta hírül a Telex. Bár a cég rendőrt hívott, a hatósági közvetítés után a polgármester felfüggesztette a munkálatokat, a munkagépek pedig levonultak a helyszínről. A feszültség gyökere 2025-re nyúlik vissza, amikor a magyar kormány koncessziókat osztott ki a hazai földgáz- és kőolaj-kitermelésre, a kiskunhalasi térség kutatási jogát pedig ez a kanadai hátterű vállalat nyerte el. A beruházás ellen mára több mint 14 ezren írtak alá petíciót, moratóriumot követelve a kutatásokra. A tiltakozókat helyi politikusok és az ellenzék is támogatja, hangsúlyozva a lakókörnyezet védelmének fontosságát.
Mi történik Pirtó térségében?
A kandai CanCambria földgáz- és kőolajkitermelő vállalat szeizmológiai méréseit hiúsították meg helyiek, és más tiltakozók. Pirtó térségében a környékbeli lakosok nem engedték a helyszínre a cég munkagépeit, a mérések elvégzését a pirtói polgármester felfüggesztette, így a munkagépek levonultak a helyszínről.
A Homokhátság Őrzőinek Szövetsége közösségi média bejegyzése szerint az előző napokban "a lakosság olyan szintű rezgést és hanghatást tapasztalt az ingatlanokban, hogy megelégelték a dolgot, és a politikusok helyett saját kezükbe vették a szeizmikus mérések megállítását". A poszt szerint volt olyan tanya, amelynek a szomszédságában 26 órán keresztül mértek. "A lakók beszámolói szerint falak repedtek meg, és többmilliós kár keletkezett. Ez Soltvadkert-Selymes térségében történt, ahonnan már több kártérítési igényt is jeleztek a helyi lakosok" - írták.
Nem csak önmagában a mérések okozta rezgéssel, zajjal van gondja a helyieknek: azt írták, hogy a mérést végző cég alkalmazottai több esetben pontos időpont megadása nélkül léptek be magánterületekre. "Az ott jogosan tartózkodó, őket kérdőre vonó tulajdonosok beszámolói szerint a dolgozók több alkalommal arrogánsan, lekezelően viselkedtek velük szemben" - írják. Ezenkívül a CanCambria Energy közleményei alapján a beruházás nagyságának növeléséről is szó lehet, az előzetes tervekhez képest.
Miért kutat egy kanadai cég földgáz után a Homokhátságon és mi ezzel a baj?
Az Orbán-kormány még 2025-ben osztott ki hat koncessziót magyarországi földgázkitermelésre, a Kiskunhalas környékére vonatkozó szerződést pedig a kanadai CanCambria nevű cég kapta. Ők most szeizmológiai mérésekkel és úgynevezett sekély olajelőfúrásokkal igyekeznek megtudni, van-e kőolaj és földgáz a Kiskunhalas alatti földrétegben.
A szeizmikus mérések a talaj rengetésével járnak, amit a cég „zajterhelésnek” nevez, a helyiek egy része szerint azonban a házaikban is érezhető rezgéssel jár. A tiltakozók ezt megakadályozandó vonultak szerdán az aznapra tervezett pirtói mérés helyszínére.
A helyiek közül sokan attól is tartanak, hogy a rétegrepesztés miatt hosszú távon ihatatlan lesz a környéken a talajvíz és a tájat olajkutak sokasága lepi majd el. A helyiek petíciót is indítottak, amelyben azt kérik a magyar kormánytól, hogy rendeljen el moratóriumot a kiskunhalasi és balotaszállási területek feltárására. A petíciót mostanra több mint 14 ezren aláírták.
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A lakosság és a zöldszervezetek aggodalma elsősorban a hidraulikus rétegrepesztés esetleges alkalmazására irányul. Egy nemrég megtartott kiskunhalasi lakossági fórumon Tóth Máté energiajogász arra figyelmeztetett, hogy ez a technológia rendkívül vízigényes, ami végzetes lehet az amúgy is súlyos aszállyal küzdő Homokhátság számára - írta a BAON. A felszín alá nagy nyomással besajtolt, vegyszerekkel kevert víz ráadásul veszélyeztetheti az ivóvízbázist és mikroföldrengéseket idézhet elő, miközben a kitermelés haszna külföldi cégeknél csapódik le a szakértő szerint.
A Greenpeace korábbi állásfoglalása is alátámasztja ezeket a félelmeket. A szervezet a technológia hazai betiltását követeli, rámutatva, hogy a rétegrepesztés nemcsak a talajt és a vizeket szennyezi, hanem a jelentős metánszivárgás miatt a klímaválságot is súlyosbítja.
A CanCambria ugyanakkor igyekszik hűteni a kedélyeket, és úgy véli, hogy a lakosság félretájékoztatás áldozata lett. Közleményük szerint, melyet a Halasmédia tett közzé, a november közepén indult háromdimenziós szeizmikus mérések nem járnak fúrással vagy repesztéssel, csupán a felszínről gyűjtenek adatokat apró, műszeres rezgésekkel, ami sem vízfelhasználással, sem talajszennyezéssel nem jár. A vállalat hangsúlyozza, hogy a mostani mérésekkel sekély kőolaj-előfordulásokat vizsgálnak, az elrettentő amerikai palagázkitermelési példák pedig a hazai geológiai viszonyok között nem relevánsak.
Azt ugyanakkor elismerik, hogy egy másik, a koncessziótól független balotaszállási bányatelkükön terveznek egy mélyfúrású gázkutat létesíteni 2027-ben. Állításuk szerint azonban az ott esetlegesen alkalmazott eljárás nagyságrendekkel kevesebb vizet és szinte kizárólag természetes anyagokat, vagyis homokot és vizet igényelne, szigorú hatósági felügyelet mellett.
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