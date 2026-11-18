Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. november 18., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.11.19: Éjszakára csökken, majd hajnaltól nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, így döntően erősen felhős vagy borult idő valószínű. A hajnali órákra foltokban párásság, köd képződhet. Délutántól sokfelé számíthatunk esőre, záporra. A nyugatiról átmenetileg északnyugatira forduló szél időnként megélénkül, főképp az ország északnyugati felén olykor megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.

2026.11.20: Nyugat felől csökken a felhőzet, így változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb felszakadozásokkal a felhőzetben. A kiterjedt csapadékzóna reggelre kelet felé elhagyja hazánkat, majd napközben már csak elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor. A nyugati, északnyugati szelet időnként élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 2, 7, délután 10, 16 fok valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség a változékony időjárás hatására kedvezően alakul. (2026.11.18. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás, ezért sokaknál lehet fejfájás, vérnyomás-ingadozás. (2026.11.18)

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