Nem ússzuk meg szárazon a napot: többfelé jöhetnek zivatarok, a szél pedig viharossá is fokozódhat.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 18.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. november 18., szerda.
Névnap
Jenő
Friss hírek
- Éveket várhatnak a magyar betegek arra a kezelésre, amire most lenne szükségük: halálos ára lehet a késlekedésnek
- A diploma már a múlté: ez a dolog most a legfontosabb, aranyat ér a munkaerőpiacon
- Súlyos árat fizethetnek a magyar gazdák és a települések: sorsdöntő tárgyalások zajlanak a nemzetközi csúcson
- A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
- Könnyen csapdába kerülhet, aki most nagyot bukik a tőzsdén: sokan nem is sejtik, mekkora bajban vannak
- Már a mustnál eldőlhet a bor jövője: ez hozhatja el a várva várt fordulatot a bajban lévő magyar borászatoknak is
Deviza árfolyam
EUR: 366.97 Ft
CHF: 397.24 Ft
GBP: 440.84 Ft
USD: 334.23 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 40810 Ft
MOL: 4936 Ft
RICHTER: 13600 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.11.19: Éjszakára csökken, majd hajnaltól nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, így döntően erősen felhős vagy borult idő valószínű. A hajnali órákra foltokban párásság, köd képződhet. Délutántól sokfelé számíthatunk esőre, záporra. A nyugatiról átmenetileg északnyugatira forduló szél időnként megélénkül, főképp az ország északnyugati felén olykor megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.
2026.11.20: Nyugat felől csökken a felhőzet, így változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb felszakadozásokkal a felhőzetben. A kiterjedt csapadékzóna reggelre kelet felé elhagyja hazánkat, majd napközben már csak elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor. A nyugati, északnyugati szelet időnként élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 2, 7, délután 10, 16 fok valószínű.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség a változékony időjárás hatására kedvezően alakul. (2026.11.18. szerda éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás, ezért sokaknál lehet fejfájás, vérnyomás-ingadozás. (2026.11.18)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Újabb fontos lépés történt a budapesti kisföldalatti felújításában és meghosszabbításában.
A Mars, a Jupiter és az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a Regulus szabad szemmel is jól látható háromszöget formáz majd az égbolton.
Elég lehet néhány mondat egy személyre szabott repülős utazás megtervezéséhez, késés vagy járattörlés esetén pedig a mesterséges intelligencia gyorsíthatja fel az ügyintézést.
Tragikus baleset történt Szerbiában, ahol kedden reggel lezuhant a hadsereg egyik MiG–29-es vadászgépe.
Súlyos vasúti baleset történt kedden reggel Prágában, ahol két személyvonat frontálisan összeütközött a főpályaudvar közelében.
Milliárdok folynak el a fővárosi parkolásban: óriási átalakítás közeleg, ez már nem mehet így tovább
A kerületi polgármesterek élesen kritizálják a központosítást, elsősorban a forráskieséstől tartva.
A Pénzcentrum 2026. november 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden borult, szeles időre kell készülni Magyarországon, a délutáni és esti óráktól pedig egyre többfelé ered el az eső.
Vége lehet a bosszantó késéseknek: most közölte Vitézy Dávid, teljes újjáépítés vár erre a vasútvonalra
Első lépésként azt mérik fel, hogy a pályának pontosan mely szakaszain van szükség beavatkozásra.
Történelmi esély előtt Magyarország: ez lehet a vidék nagy kitörési potenciálja a következő 5-10 évben
Egy friss európai turisztikai térkép szerint a kontinens vendégéjszakáinak fele mindössze 102 régióban koncentrálódik: de mit jelent mindez Magyarország számára?
Bejelentette Vitézy Dávid: végleg eltűnhetnek a "mikuláscsomagok" a magyar autókról – ez jöhet helyettük
A tervezet másik kiemelt célkitűzése a fővárosi és az agglomerációs közösségi közlekedés integrációja.
Komoly balesettel indult a hét Budapesten: autóval koccant a HÉV – ezen a vonalon módosult a közlekedés
A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a kimaradt szakaszon a HÉV helyett pótló autóbusszal lehet utazni.
A Pénzcentrum 2026. november 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.