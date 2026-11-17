A budapesti fizetős parkolási rendszer jelenleg rendkívül alacsony, a nyugat-európai átlagtól jócskán elmaradó hatékonysággal működik, mivel a beszedett díjak többségét maguknak a rendszereknek a fenntartása emészti fel. A 2027-re tervezett központosítás ellen a kerületek hevesen tiltakoznak, holott az egységesítéssel és az európai sztenderdek elérésével a főváros évente akár 10-13 milliárd forintos többletbevételt is realizálhatna - írja a G7.

A 2024-es önkormányzati beszámolók rávilágítanak a jelenlegi szétaprózott fővárosi parkolási rendszer pazarló működésére. Bár a beszedett parkolási díjak egy év alatt 25 milliárdról 34 milliárd forintra ugrottak, a kiadások is drasztikusan nőttek. A rendszerek üzemeltetése 20,6 milliárd forintot vitt el, így a tiszta nyereség mindössze 13,3 milliárd forint maradt. Ez azt jelenti, hogy a befizetett díjak 61 százaléka ment el magára a fenntartásra, és ezen az arányon az utcai automaták megszüntetése sem változtatott érdemben.

A jelenlegi felállás szerint a parkolóhelyeket a kerületek üzemeltetik, azonban a kormány és a főváros megállapodása értelmében ez jövőre megváltozik. A parkolási rendszer fenntartása és az abból származó bevételek is a Fővárosi Önkormányzathoz kerülnek, aminek jogi feltételeit 2027. március végéig kell megteremteni.

A kerületi polgármesterek élesen kritizálják a központosítást, elsősorban a forráskieséstől tartva. A számok alapján azonban a parkolásból származó profit a kerületi bevételek mindössze átlagosan három százalékát tette ki. Az elvonás leginkább az olyan belső kerületeket érinti érzékenyen, mint a Belváros vagy Budavár, ahol ez az arány meghaladta a hat százalékot. A külső kerületek ugyanakkor még jól is járhatnak az átalakítással, mivel a nyereséget a jövőben is a közutakra – köztük a kerületi tulajdonúakra – kell fordítani. Így paradox módon épp azok a kerületek veszíthetik a legtöbbet, amelyek eddig hatékonyan és visszaélésektől mentesen működtették a saját területüket.

A hazai adatok elemzését jelentősen nehezíti, hogy nincs egységes elszámolási gyakorlat az önkormányzatok között. Szinte lehetetlen pontosan összehasonlítani, mit is tekintenek üzemeltetési költségnek, ugyanis az útburkolati jelek festését vagy a parkolók felújítását egyes helyeken a parkoláshoz, máshol útfejlesztéshez sorolják. Ez a módszertani káosz az oka annak is, hogy a kerületek által kimutatott haszonkulcsok óriási szórást mutatnak.

Európai összevetésben különösen szembetűnő a budapesti rendszer alacsony eredményessége. Míg itthon a vidéki városok is csupán 40 százalék körüli haszonkulccsal dolgoznak, addig az uniós példák – mint Bécs, Krakkó vagy Gent – azt mutatják, hogy egy jól működő hálózat 70-80 százalékos profitrátával is üzemeltethető. Bécsben például a budapesti bevétel közel dupláját szedik be, miközben az arányos üzemeltetési költségeik a miénknek csupán a töredékét teszik ki.

Ha a Fővárosi Önkormányzat a központosítás és az egységesítés révén képes lesz megközelíteni ezeket az európai sztenderdeket, azzal 10-13 milliárd forinttal növelhetné a parkolásból származó nettó eredményt. A gyakorlatban, a jövőre induló új rendszerben fog kiderülni, mennyire felkészült a városvezetés ennek a hatékonyságnak az elérésére.