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Viharos széllökések és zivatarok érkeznek: jelentős fordulatot vesz az időjárás Magyarországon
Kedden borult, szeles időre kell készülni Magyarországon, a délutáni és esti óráktól pedig egyre többfelé ered el az eső. A déli, délnyugati szél több helyen megerősödik, nyugaton és délnyugaton akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet többnyire 11 és 17 fok között alakul, szerdán pedig újabb csapadékhullám érkezik, délnyugaton akár zivatarokkal.
Kedden többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, csupán délen és nyugaton szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. A reggeli és délelőtti órákban elsősorban az északi országrészben fordulhat elő kisebb eső, késő délutántól és estétől azonban egyre kiterjedtebb csapadékra kell számítani - közölte a HungaroMet.
A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, az ország déli felén meg is erősödik, nyugaton és délnyugaton pedig egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul, északkeleten és az északnyugati határvidék egyes részein azonban ennél hűvösebb lehet.
Kedd este és éjszaka továbbra is borult idő várható, az éjszaka első felében sokfelé esővel. Hajnalra a csapadék fokozatosan visszaszorul a déli országrészre, miközben a szél is mérséklődik. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 6–11 fok között alakul, de a kevésbé felhős területeken 3–5 fokig is lehűlhet a levegő.
Szerdán átmenetileg többfelé felszakadozhat a felhőzet, de ismét több helyen várható eső, zápor. Eleinte főként keleten és délkeleten lehet csapadék, később azonban másutt is eleredhet az eső, délnyugaton pedig akár az ég is megdörrenhet. A nyugati, délnyugati szelet nagy területen élénk, erős lökések kísérhetik, a délutáni csúcshőmérséklet pedig általában 12 és 17 fok között alakul.
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