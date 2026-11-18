Egyre több utas tölti szívesen az idejét a repülőtereken egy friss iparági jelentés szerint. Noha a válaszadók több mint háromnegyede pozitív élményekkel távozik a légikikötőkből, a zökkenőmentes áthaladás és a fennakadásokról szóló időbeni tájékoztatás továbbra is alapvető elvárás a részükről - írta meg az euronews.

A Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI World) a Potloc kutatócéggel közösen készítette el legújabb, 2027-es globális utasfelmérését. A kutatás során 30 országból összesen 4125 olyan utazót kérdeztek meg a tapasztalataikról, akik 2026 augusztusát megelőzően legalább egyszer repültek az elmúlt egy évben. A válaszadók 77 százaléka számolt be arról, hogy jó érzésekkel hagyta el a repülőteret, ami folyamatos javulást mutat a 2025-ben mért 73, illetve a 2024-es 69 százalékhoz képest. Emellett a megkérdezettek kétharmada kifejezetten kényelmes és pihentető helyként jellemezte a terminálokat.

Justin Erbacci, az ACI World főigazgatója szerint az eredmények azt mutatják, hogy a repülőterek a mindennapokban valóban az utasok igényeit helyezik előtérbe. Bár az idei évet számos légtérzár és hőhullám nehezítette a globális légi közlekedésben, az összkép a nehézségek ellenére is kedvező. A főigazgató hangsúlyozta, hogy az utazók tisztában vannak a fennakadások lehetőségével, ám ha ezek bekövetkeznek, a megfelelő tájékoztatás alapvetően határozza meg a közérzetüket.

A felmérésből kiderül, hogy a tervek változásakor a válaszadók mindenekelőtt naprakész információkat várnak. A személyre szabott szolgáltatások közül a legtöbben, az utasok 48 százaléka a várható fennakadásokról szóló korai értesítéseket értékelik a legtöbbre. Ha az információ még a probléma kialakulása előtt célba ér, az utazók úgy érzik, a kezükben tarthatják az irányítást.

Szintén kiemelt elvárás az egyszerűség és a gördülékeny áthaladás, amit a válaszadók 64 százaléka már most is tapasztal. A zökkenőmentes utazást az utasok nem a háttérben működő technológiával, hanem a rövidebb várakozási idővel, a könnyű tájékozódással és a kiszámítható folyamatokkal azonosítják.

A biztonsági ellenőrzés és a beszállás közötti időszakban a nyugalom a legfontosabb számukra, a gördülékeny ügyintézésnek köszönhetően felszabaduló időt ugyanis szívesen töltik el az éttermekben és üzletekben.

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Tízből kilenc utazó szerint a repülőtéri vásárlás kifejezetten javítja az utazási élményt. A kedvező tapasztalatok fenntartása érdekében az ACI World azt szorgalmazza, hogy a repülőterek, a légitársaságok és a kormányzatok egységes rendszerként működjenek együtt.

Justin Erbacci rámutatott, hogy bár az egyes szereplők a folyamatnak csak bizonyos részeiért felelnek, az utas mindebből egyetlen összefüggő utazást érzékel. Ha mindez olajozottan működik, a repülőterek puszta átszállóhelyekből kellemes célpontokká válnak.