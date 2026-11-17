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Súlyos baleset: lezuhant egy vadászgép, veterán katona vesztette életét a Vajdaságban
Tragikus baleset történt Szerbiában, ahol kedden reggel lezuhant a hadsereg egyik MiG–29-es vadászgépe. A szerencsétlenségben életét vesztette a gépet vezető Goran Bulajić őrnagy. Az N1 beszámolója szerint a repülő Stara Pazova közelében zuhant le, a szerb védelmi minisztérium pedig már vizsgálóbizottságokat állított fel a tragédia körülményeinek és okainak feltárására.
A baleset november 17-én, kedden reggel, körülbelül háromnegyed kilenckor történt Stara Pazova közelében, Belgrádtól mintegy 50 kilométerre. A szerb hadsereg 204. repülődandárjához tartozó MiG–29-es vadászgép egy mezőre zuhant. A szerb védelmi minisztérium megerősítette, hogy a balesetben életét vesztette a pilóta, Goran Bulajić őrnagy. A férfi 1973. március 25-én született Belgrádban, és 1996 óta szolgált a szerb hadseregben.
A helyszínre katonai rendőrök érkeztek, a hatóságok pedig értesítették az illetékes ügyészt. A szerb sajtóban megjelent felvételeken a lezuhant repülőgép roncsai és a baleset helyszínén dolgozó mentőegységek is láthatók.
Két bizottság vizsgálja a tragédia körülményeit
A szerb védelmi minisztérium két külön vizsgálóbizottságot állított fel. Az egyik a baleset körülményeit és a katonai szervezet esetleges felelősségét vizsgálja, míg a légierő szakértőiből álló testület kifejezetten a repülőgép lezuhanásának műszaki és egyéb okait próbálja feltárni.
A baleset pontos okáról egyelőre nem közöltek hivatalos információkat. A hatóságok így még nem tudták megállapítani, hogy műszaki meghibásodás, emberi mulasztás vagy más körülmény vezetett-e a tragédiához. Bratislav Gašić szerb védelmi miniszter és Tiosav Janković altábornagy részvétét fejezte ki az elhunyt pilóta családjának. Janković, aki a légierő és a légvédelem parancsnoka, személyesen is a baleset helyszínére indult.
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A szerb légierő egyik fontos harci repülőgépe zuhant le
A MiG–29-es a szovjet fejlesztésű, negyedik generációs vadászgépek közé tartozik. A típust eredetileg elsősorban légi fölény kivívására fejlesztették ki, később azonban többcélú feladatokra is alkalmassá tették. Szerbia légerejének egyik meghatározó harci repülőgépe, amely a 204. repülődandár kötelékében, a batajnicai katonai repülőtéren állomásozik.
A mostani tragédia után a szerb katonai vezetésnek nemcsak a baleset pontos okát kell feltárnia, hanem azt is, hogy szükség van-e további biztonsági intézkedésekre a repülőgépek üzemeltetésénél. A vizsgálatok eredményére egyelőre várni kell, a szerb védelmi minisztérium nem közölt időpontot arra vonatkozóan, mikor hozhatják nyilvánosságra a végleges megállapításokat.
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