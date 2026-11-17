Kedden folytatódik a 2027-es költségvetési törvényjavaslat általános vitája az Országgyűlésben, a képviselők ezúttal 12 órás időkeretben tárgyalhatják a jövő évi büdzsét.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 17.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. november 17.
Névnap
Hortenzia, Gergő
Friss hírek
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Országos középtávú előrejelzés
2026.11.18: Többnyire erősen felhős lesz az ég, de egyre többfelé felszakadozhat a felhőzet. Eleinte főképp a keleti, délkeleti megyékben, majd ismét többfelé várható eső, zápor, de délnyugaton akár az ég is megdörrenhet. Nagy területen kísérik élénk, erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3, 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12, 17 fok között várható, de az Északi-középhegységben néhol pár fokkal hidegebb is lehet.
2026.11.19: Éjszakára csökken, majd hajnaltól nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, így döntően erősen felhős vagy borult idő valószínű. A hajnali órákra foltokban párásság, köd képződhet. Délutántól többfelé számíthatunk esőre, záporra. A nyugatiról átmenetileg északnyugatira forduló szél időnként megélénkül, olykor megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2026.11.17. kedd éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A keddi időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (orr-, gyomor-, agyvérzés), és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. (2026.11.17)
Akciók
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