Megvan a dátum, mikor nyit a Városligeti Műjégpálya: nem lesz olcsó mulatság, ha hétvégén korcsoláyzni akar menni a család

November 20-án nyit a Városligeti Műjégpálya. A szezonnyitó a jég gépesítésének 100. évfordulóját ünnepli. Az idei jegyárakat még nem tették közzé, a tavalyi tarifák alapján viszont már most számolhat a család.

A Városligeti Műjégpálya a közösségi oldalain jelentette be, hogy két hét múlva indul a korcsolyaszezon. A pálya hivatalos honlapja szerint a 2026/27-es szezon november 20-án, pénteken 17 órakor nyit. A dátum az időjárás miatt még változhat. Az esetleges módosításról a pálya hivatalos csatornáin tájékoztatnak. A mostani szezon különleges lesz.

A szezonnyitó rendezvény a műjégpálya gépesítésének 100. évfordulóját köszönti. Maga a jégpálya ennél is régebbi: a honlap szerint 1870. január 29-én nyitott meg először. A nyitóünnepség november 20-án 17 és 21 óra között tart. A szervezők látványos jégsportbemutatókat, zenét és minden korosztálynak szóló programokat ígérnek. A részletes programot később teszik közzé.

A jegyvásárlásról is később adnak tájékoztatást. A honlap szerint a jegyek az időponthoz közeledve lesznek elérhetők online, a jegy.mujegpalya.hu oldalon. A heti nyitvatartási táblázat jelenleg még minden napra zárva állapotot mutat. A szezon hossza az időjárástól függ. Tavaly az enyhe tél ellenére is március 1-ig tartott a korcsolyaszezon. A tavalyi szezonban vásárolt jegyek és bérletek legfeljebb 2026. március 1-ig voltak érvényesek, így azokat idén már nem lehet felhasználni.

Mennyibe kerülhet a korcsolyázás? Itt vannak a tavalyi árak

Az idei, 2026/27-es szezon jegyárait a pálya még nem jelentette be. A hivatalos jegyárak-oldalon jelenleg is a 2025/26-os szezon tarifái szerepelnek. Ezek jó viszonyítási alapot adnak. Fontos azonban, hogy a végleges idei árak ettől eltérhetnek.

A pálya tavaly két ársávval dolgozott. A normál időszak hétköznap délelőtt, valamint hétfőtől csütörtökig este érvényes. A kiemelt időszak a péntek estét és a hétvégét jelenti. Normál időszakban a felnőtt belépő 3500 forintba került. A diák- és nyugdíjasjegy 2500 forint volt. Kiemelt időszakban mindkettő 1000 forinttal drágább volt: a felnőttek 4500, a diákok és nyugdíjasok 3500 forintot fizettek.

A családoknak kedvezményes jegyet kínáltak 14 éven aluli gyerekekkel. A háromfős családi jegy normál időszakban 7500, kiemelt időszakban 10 000 forint volt. Legalább egy gyereknek kellett lennie a csoportban. A négyfős jegy legalább két gyerekkel 9500, illetve 12 500 forintba került. Az ötfős jegy legalább három gyerekkel 11 500, illetve 15 000 forint volt. A harmadik utáni minden további gyerek jegye 1500, kiemelt időszakban 2000 forint volt.

A tavalyi szezonban már emelkedtek az árak. A 2024/25-ös szezonban a felnőtt belépő normál időszakban még 3000, kiemelt időszakban 4000 forint volt. A diák- és nyugdíjasjegy 2000, illetve 3000 forintba került. Egy év alatt tehát minden kategóriában 500 forinttal nőtt a jegyár. Ez a felnőtt jegynél 12,5–16,7 százalékos, a normál diákjegynél 25 százalékos drágulást jelentett.

Aki rendszeresen járna, annak a bérlet lehet kifizetődőbb. Tavaly a 10 alkalmas felnőttbérlet 31 500 forintba került. Ez alkalmanként 3150 forint. Ez a normál felnőtt jegynél 350, a hétvégi jegynél 1350 forinttal kevesebb. A bérlet minden nap délelőtt és délután is érvényes volt.

A 10 alkalmas diákbérlet 22 500 forint volt, vagyis alkalmanként 2250 forint. A nyugdíjasoknak szezonbérletet is kínáltak 12 000 forintért. Ez csak délelőtti belépésre szólt. A kedvezményes bérletekhez jogosultságot kellett igazolni.

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Iskolai csoportoknak külön ajánlat volt. A 2 órás csoportos diákjegy fejenként 1500 forintba került. Ez tanítási napokon, délelőtt, legalább 10 fős csoportoknak járt. Előzetes regisztráció kellett, enélkül teljes árat fizetett a csoport.

A pénztár a zárás előtt 60 perccel bezár. A jégfelület 10 perccel az épület zárása előtt zár.

A kölcsönzéssel duplázódhat a számla

A belépő csak az egyik tétel. Akinek nincs saját korcsolyája, annak a kölcsönzéssel is számolnia kell. Tavaly a korcsolya alkalmanként 3500 forintba került. Ehhez páronként 2000 forint kaució is járt.

A bukósisak darabja 1500 forintba került, 5000 forintos kaucióval. A kisebb gyerekeknek fókát is lehetett bérelni, ez fél óránként 1000 forint volt. Erre is 5000 forint kauciót kellett fizetni. A korcsolyaoktatás fejenként 1500 forintba került. Jelentkezni az oktatási irodában lehetett.

Egy négytagú család így könnyen 20 ezer forint fölé jut. Két felnőtt és két gyerek a tavalyi árakon hétvégén 12 500 forintért léphetett be. Ha mind a négyen korcsolyát is bérelnek, az további 14 ezer forint. Egy hétvégi délután így 26 500 forintba került. Normál időszakban ugyanez 23 500 forint volt. A kauciót a kölcsönzéskor kell kifizetni, és a felszerelés leadásakor kapják vissza.

Erre figyeljen, aki gyerekkel menne

A 6 év alatti gyerekek ingyen léphetnek be. A 12 év alattiak csak szülővel vagy felnőtt kísérővel korcsolyázhatnak. A 12–14 éveseknek írásos szülői engedély kell. A nyomtatványt a pálya honlapjáról lehet letölteni. Külön kísérőjegy nincs, a kísérő felnőttnek is belépőt kell váltania.