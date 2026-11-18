Esős, záporokkal és helyenként zivatarokkal tarkított időjárásra kell készülni. A HungaroMet 15 megyére adott ki citromsárga figyelmeztetést zivatarveszély miatt, az ország jelentős részén számítani lehet csapadékra. A délnyugati, nyugati szél időnként megerősödik, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 12 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.

Nem sokáig marad száraz az idő, többfelé esővel, záporokkal és helyenként zivatarokkal kell számolni. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, reggel és délelőtt még csak időszakosan, délutántól azonban már nagyobb területen és határozottabban csökkenhet a felhőzet.

Az átmeneti csapadékszünetet követően ismét többfelé alakulhat ki időszakos eső, zápor, néhol pedig zivatar is. A meteorológiai szolgálat emiatt elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki 15 megyére: Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére.

A szél sem marad teljesen nyugodt: a délnyugati, nyugati légmozgás időnként megerősödik, a zivatarok és intenzív záporok környezetében pedig átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.

A nappali csúcshőmérséklet többnyire 12 és 17 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében azonban néhol 12 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Késő estére 5 és 10 fok közé hűl le a levegő.