Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 9.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. november 9., hétfő.

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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. november 5.

A Hatoslottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 8, 17, 19, 32, 35

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 13 db

4-es találat: 971 db

3-as találat: 15317 db



OTP: 41240 Ft

MOL: 4816 Ft

RICHTER: 12870 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.10: Nyugat felől beborul az ég, csak este szakadozhat északnyugaton, nyugaton a felhőzet. Többfelé valószínű számottevő eső, záporeső, a Nyugat-Dunántúlon a legkisebb a csapadék esélye. A délies, délutántól az északnyugatira, északira forduló szelet kísérhetik élénk lökések. Hajnalban -5 és +5 fok valószínű, kora délután pedig 4 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, délnyugaton lesz a legenyhébb az idő.

2026.11.11: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, elsősorban északkeleten lehetnek naposabb időszakok. Hajnalra párássá válhat a levegő, köd is képződhet. Napközben helyenként gyenge eső, zápor előfordulhat, majd estétől megnövekszik a záporok számossága. A szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban -2 és +7, kora délután 5 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, az Északi-középhegység, illetve a főváros térségében lesz hidegebb az idő.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A PM10 napi átlagkoncentrációja az egészségügyi határérték közelében alakulhat. (2026.11.09. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli a frontérzékenyek szervezetét. (2026.11.09)

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