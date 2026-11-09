A hét eleji időjárás meglehetősen változatosan alakul.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 9.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. november 9., hétfő.
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Deviza árfolyam
EUR: 362.88 Ft
CHF: 396.68 Ft
GBP: 435.11 Ft
USD: 325.09 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 41240 Ft
MOL: 4816 Ft
RICHTER: 12870 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.11.10: Nyugat felől beborul az ég, csak este szakadozhat északnyugaton, nyugaton a felhőzet. Többfelé valószínű számottevő eső, záporeső, a Nyugat-Dunántúlon a legkisebb a csapadék esélye. A délies, délutántól az északnyugatira, északira forduló szelet kísérhetik élénk lökések. Hajnalban -5 és +5 fok valószínű, kora délután pedig 4 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, délnyugaton lesz a legenyhébb az idő.
2026.11.11: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, elsősorban északkeleten lehetnek naposabb időszakok. Hajnalra párássá válhat a levegő, köd is képződhet. Napközben helyenként gyenge eső, zápor előfordulhat, majd estétől megnövekszik a záporok számossága. A szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban -2 és +7, kora délután 5 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, az Északi-középhegység, illetve a főváros térségében lesz hidegebb az idő.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A PM10 napi átlagkoncentrációja az egészségügyi határérték közelében alakulhat. (2026.11.09. hétfő éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli a frontérzékenyek szervezetét. (2026.11.09)
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