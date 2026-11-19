November 19-től már Nyíregyházán is elérhető a Budapesten és öt vidéki nagyvárosban működő, alkalmazásalapú taxiszolgáltatás. Az indulást különleges kedvezményekkel ünneplik, november 26. és 29. között pedig kuponkóddal akár ingyen is utazhatnak az utasok.

Újabb városban elérhető az Uber, november 19-től Nyíregyházán is igénybe vehetik a szolgáltatást az utasok. A vállalat 2024 júniusában tért vissza a magyar piacra, az azóta eltelt alig több mint két évben pedig folyamatosan erősítette jelenlétét a hazai taxipiacon. Az Uber budapesti jelenléte rövid idő alatt számottevően bővült, miközben a platform vidéki terjeszkedése is újabb mérföldkőhöz érkezett, így Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Kecskemét után most Nyíregyháza is csatlakozik az Uber magyarországi városainak sorához.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szívében fekvő Nyíregyháza pezsgő kulturális életével, folyamatos fejlődésével és népszerű turisztikai látványosságaival a régió egyik meghatározó központja. Legyen szó egy belvárosi találkozóról, egy színházi estéről vagy egy Sóstón töltött napról, az Uber megjelenésével a helyiek és a városba látogatók számára egyaránt új, kényelmes és digitálisan elérhető közlekedési alternatíva nyílik meg.

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy az Uber szolgáltatása immár Nyíregyházán is elérhető. Egy olyan folyamatosan fejlődő, élettel teli és sokszínű városba érkeztünk, ahol meggyőződésünk, hogy komoly igény mutatkozik a modern, digitális mobilitási megoldásokra. Az elmúlt két év sikerei és a vidéki városokban tapasztalt pozitív fogadtatás egyaránt megerősítenek bennünket abban, hogy jó úton járunk. Hiszünk benne, hogy az Uber hamarosan a nyíregyháziak mindennapjainak is természetes részévé válik” – mondta Reich Ádám, az Uber hivatalos magyarországi partnerének, az F Mobilitás Kft.-nek ügyvezetője.

Meglepetésekkel és akár ingyenes utazási lehetőséggel ünneplik a nyíregyházi indulást

Az Uber nem érkezik üres kézzel Nyíregyházára. A november 19-i indulás alkalmából érdemes lesz figyelemmel követni Zsozéatya közösségimédia-felületeit, hiszen a népszerű tartalomgyártó különleges utazási kedvezménnyel készül a helyiek számára.

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A meglepetések azonban itt még nem érnek véget! Az indulást követő héten újabb árengedmény érkezik, 2026. november 26. és 29. között a HELLONYIREGY kuponkóddal az utasok két alkalommal, akár 6000 forint értékig utazhatnak díjmentesen. A lehetőséggel az a vállalat célja, hogy minél többen próbálhassák ki az újonnan elérhető szolgáltatást, és személyesen is megtapasztalhassák az alkalmazás által nyújtott kényelmet az utazás során.

Az Uber használatához mindössze az alkalmazás letöltésére és néhány egyszerű lépésre van szükség. Az utasok az applikációban adhatják meg úti céljukat, majd előre tájékozódhatnak az utazás várható díjáról, valamint nyomon követhetik az érkező járművet, és az utazás végén értékelhetik is a szolgáltatást.