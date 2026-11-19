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Újabb budapesti kerületben vezetnek be tiltást: rengeteg kiadó lakást érint az új rendelet
Elfogadta a rövid távú lakáskiadás szabályozásáról szóló rendeletét az I. kerületi önkormányzat képviselő-testülete csütörtökön, így a budai Várban 2028. január elsejétől teljes tiltás lesz.
A rendelet differenciált szabályozást vezet be. A Várnegyed területén a december 31-ig nyilvántartásba vett magán- és egyéb szálláshelyek 2027. december 31-ig még folytathatják tevékenységüket. Az átmeneti időszak után teljes tilalom lép életbe.
A Várnegyeden kívüli területeken a rendelet különbséget tesz a társasház jellegű és az azokon kívüli szálláshelyek között. A társasház jellegű épületek esetében a rendelet ugyancsak átmeneti időszakot biztosít a december 31-ig nyilvántartásba vett szálláshelyek számára, a szolgáltatás 2027. december 31-ig társasházi hozzájárulás igazolása nélkül is folytatható. Ezt követően, 2028. január elsejétől társasházi hozzájárulásra lesz szükség.
A szabályozás nem kizárólag a társasházakra, hanem a lakásszövetkezeti házakra, valamint a társasházzá nem alakított, legalább három lakást magában foglaló, közös tulajdonban álló lakóépületekre is kiterjed. A nem társasház jellegű épületekben található szálláshelyek esetében a rendelet lehetővé teszi a szálláshely-szolgáltatási tevékenység egész éven át történő folytatását.
Az előírások betartását a jegyző ellenőrzi, szabályszegés esetén bírságot szabhat ki és elrendelheti a szálláshely 45 napos ideiglenes bezárását is. A bírság legmagasabb összegét magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében 200 ezer forintban, jogi személyek és egyéb szervezetek esetében 2 millió forintban állapítja meg a rendelet. A kerületben 420 nyilvántartott magán- és egyéb szálláshely működik, ebből 19 a Várnegyedben - olvasható az előzetes hatásvizsgálatban. A rendelet 2027. január elsején lép hatályba.
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