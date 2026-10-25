Ekkor indulhat el a Budapest–Belgrád vasútvonalon a személyszállítás: napi nyolc járatot terveznek

A szerb fél szerint december 13-án indulhat el a közvetlen vasúti közlekedés Belgrád, Budapest és Bécs között. A tervek szerint naponta nyolc járat indul majd Belgrádból, amelyek közül hat Budapestig, kettő pedig Bécsig közlekedik. A menetjegyek várhatóan 35, illetve 43 euróba kerülnek majd.

A szerb fél már tudhatja mikor indul el a Budapest-Belgrád vasútvonal. A Szabad Magyar Szó értesülései szerint idén december 13-án, az új vasúti menetrend életbe lépésével indul majd el hivatalosan a közvetlen gyorsvonat-közlekedés Belgrád, Budapest és Bécs között.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter október elején arról számolt be, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal utolsó vizsgálatainak dokumentációját október közepére várják. Amennyiben az eredmények megfelelőek, a magyarországi szakaszon már október végén megindulhat a vasúti közlekedés, míg a nemzetközi járatok elindítását decemberre tervezik.

Ljubiša Pejičić, a Srbija Voz megbízott igazgatója megerősítette, hogy a vasútvonal magyarországi szakaszán is befejeződtek a próbajáratok. Bár a szerb vasúttársaság már korábban készen állt az indulásra, a magyar fél további ellenőrzéseket kért a hazai szakaszon található több mint kilencven vasúti átjáró miatt.

A tervek szerint naponta összesen nyolc járat indul Belgrádból, amelyek közül hat Budapestig, kettő pedig egészen Bécsig közlekedik.

A Srbija Voz szerelvényei és a kínai gyártmányú vonatok Budapestig járnak majd, míg a magyar szerelvények a teljes Belgrád–Bécs viszonylatot kiszolgálják. A szerbiai szakaszon a vonatok óránként akár 200 kilométeres sebességgel is haladhatnak, Magyarországon viszont 160 km/h lesz a megengedett legnagyobb sebesség.

A hivatalos jegyértékesítés még nem kezdődött meg, de a vasúttársaságok között folytatott egyeztetések már a végső szakaszukhoz értek. A Belgrádból Budapestre szóló menetjegy várhatóan 35, a bécsi pedig 43 euróba kerül majd.

A határellenőrzést úgy szervezték meg, hogy az a lehető legkevesebb várakozással járjon. A nap első és utolsó járatának utasait már a belgrádi központi vasútállomáson (Prokop) ellenőrzik, míg a többi vonat esetében Kelebián tartanak közös szerb–magyar határ- és vámvizsgálatot.