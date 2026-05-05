Most érkezett: ég a Westend mögötti vasúti terület Budapesten, keményen dolgoznak a tűzoltók

Négy vízsugárral oltják a lángokat a tűzoltók, de egyáltalán nem könnyű a dolguk, leginkább az erős szél miatt - jelentette a Blikk.

Kigyulladt egy fás-bokros terület és a felhalmozott lom a Nyugati pályaudvar közelében kedd délután. Az erős szél miatt a lángok egy közeli társasház erkélyére is átterjedtek. A tűzoltók nagy erőkkel dolgoznak a tűz megfékezésén

A lángok a Szabolcs utca mögötti, MÁV-hoz tartozó területen csaptak fel, ahol az aljnövényzet és a felhalmozott hulladék is ég. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a tűzoltók négy vízsugárral oltanak, munkájukat azonban jelentősen megnehezíti az élénk szél.

A légmozgás messzire viszi a pernyét és a parazsat. Ennek következtében egy közeli, négyszintes lakóépület egyik erkélye is kigyulladt. Ezt a tüzet a tűzoltóknak sikerült gyorsan eloltaniuk.

Ma ráadásul nem ez az egyetlen, vasutat érintő incidens. A Mávinform közlése szerint Kőbánya-Kispest és Pestszentlőrinc között felsővezetéki zárlat, valamint avartűz akadályozza a forgalmat. Emiatt a vonatok ezen a szakaszon csak egy vágányon közlekednek.