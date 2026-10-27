Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 27.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. október 27.

Névnap

Szabina

Friss hírek

Deviza árfolyam

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GBP: 438.52 Ft

USD: 328.93 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 40870 Ft

MOL: 4932 Ft

RICHTER: 13440 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.28: A pára és ködfoltok feloszlása után napos idő várható, de a Dunántúlon megnövekszik, északnyugaton meg is vastagszik a fátyolfelhőzet. Csapadék nem valószínű. Nagyrészt mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és 7 fok között, a fagyzugos helyeken kevéssel fagypont alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű.

2026.10.29: A pára- és ködfoltok feloszlása után változóan felhős idő várható általában többórás napsütéssel. Elvétve zápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 1, 9, délután 13, 17 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Többnyire kedvezően alakul a levegőminőség. (2026.10.27. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.10.27)

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