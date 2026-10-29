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Új emelési rendszert javasol a szakértő: így zárkózhatnak fel a magyar kisnyugdíjak
A magyar nyugdíjrendszerben egyre nagyobb hangsúlyt kap a szolidaritás elve, ami elengedhetetlen a régebben megállapított, az infláció miatt elértéktelenedett kisnyugdíjak felzárkóztatásához. Farkas András nyugdíjszakértő szerint a tartós megoldást egy olyan új, sávos emelési rendszer jelentené, amely a béremelkedéseket is figyelembe veszi. A szakértő jelezte, hogy a 2027-ben nyugdíjba vonulók kifejezetten kedvező, várhatóan 9 százalékos valorizációs szorzóval számolhatnak jövőre - írta az Infostart.
Farkas András az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta, hogy az új nyugdíjrendszerben kiemelt szerepet kap a szolidaritás, amit rendkívül fontos előrelépésnek tart. Rámutatott, hogy a hazai kisnyugdíjasok túlnyomó többsége azért kap alacsony összegű ellátást, mert a régebben megállapított nyugdíjak évről évre veszítenek az értékükből. Ezt a jelenséget "relatív elszegényedési csúszdának" nevezte. Ennek oka, hogy az ellátásokat kizárólag az infláció mértékével emelik, miközben az átlagkeresetek az elmúlt tizenöt évben jóval gyorsabb ütemben nőttek, így a régebbi és az újabb nyugdíjak közötti szakadék folyamatosan mélyül.
Bár a kisnyugdíjasokat célzó legújabb intézkedések közvetve és közvetlenül közel félmillió embert érintenek, ez még mindig az ellátottak kevesebb mint negyedét jelenti. A mélyszegénységben élők megsegítése és az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében a szakértő szerint elkerülhetetlen egy új, sávos nyugdíjemelési rendszer kidolgozása. Példaként Csehországot, Szlovákiát és Lengyelországot említette, ahol a nyugdíjasok az inflációkövető emelésen felül a reálkereset-növekedés egy részét is megkapják, ami lassítja a jövedelmi olló nyílását.
Egy ilyen vegyes indexálás bevezetése ugyanakkor jelentős többletköltséggel járna. A szakértő számításai szerint jövőre egy százalékpontnyi emelés mintegy 60 milliárd forintot jelent. Ha a jövő januári, 3 százalékosra becsült inflációs emelést kiegészítenék az idei, nagyjából 6 százalékos reálkereset-növekedés felével, az további 180 milliárd forintos kiadást jelentene az államkasszának.
A jövőre nyugdíjba készülők számára ugyanakkor kifejezetten jó hír, hogy a 2027-ben alkalmazott valorizációs szorzó várhatóan 9 százalék körül alakul majd, ami nagyon kedvező feltételeket teremt az érintetteknek. A nyugdíjszakértő a nőknek azt javasolta, hogy amennyiben lehetőségük van rá, a munka mellett is vegyék igénybe a "Nők 40" kedvezményes öregségi nyugdíjat, mivel anyagilag ezzel a megoldással járnak a legjobban.
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