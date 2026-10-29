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Szörnyű hír: megjelent a baromfipestis az egyik magyar megyében, 27 ezer pulykát és csirkét érint a járvány – erre kell készülni
Két Vas megyei baromfitelepen is kimutatták a baromfipestis vírusát, miután a szokásosnál több állat pusztult el. Jákfa és Rábapaty külterületén összesen mintegy 27 ezer pulykát és brojlercsirkét tartanak az érintett gazdaságokban. A hatóság elrendelte az állományok felszámolását, és több településre is kiterjedő járványügyi korlátozásokat vezetett be.
Két Vas vármegyei baromfitelepen igazolta a baromfipestis jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A Newcastle-betegségként is ismert vírus egy Jákfa külterületén működő hízópulykatelepen, valamint egy Rábapaty külterületén található brojlercsirke-állományban jelent meg. A laboratóriumi vizsgálatok október 26-án erősítették meg a fertőzést.
A jákfai telepen mintegy 17 ezer hízópulykát, a rábapatyi gazdaságban pedig 10 ezer brojlercsirkét tartanak. Mindkét helyen a megnövekedett állatelhullás miatt merült fel a fertőzés gyanúja. Nemes Imre országos főállatorvos elrendelte az érintett állományok felszámolását, valamint a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását. A gazdaságok körül három kilométeres sugarú védőkörzetet és tíz kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki. Az állományok felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van.
A megfigyelési körzet Jákfa és Rábapaty mellett többek között Sárvárra, Répcelakra, Hegyfalu, Uraiújfalu és Ikervár térségére is kiterjed. A Nébih a baromfitartókat a járványvédelmi előírások betartására és a vakcinázás szabályos végrehajtására figyelmezteti.
27 ezres szárnyal állományt kell felszámolni!
A hatóság tájékoztatása szerint a mostani esetekkel együtt 2026-ban már öt baromfiállományban mutatták ki a baromfipestis vírusát Magyarországon. A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, a gazdasági célú baromfiállományok vakcinázása pedig kötelező.
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