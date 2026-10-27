Teljesen megőrül az időjárás Magyarországon: nem semmi, ami a fagyos reggelek után jön

Az előttünk álló napokban folytatódik a nagy napi hőingás. A derült éjszakák miatt fagyos, ködös reggelekre ébredünk, amelyeket kifejezetten enyhe, többnyire száraz és napos délutánok követnek.

A hétvégi óraátállítás miatt már korábban sötétedik, a derült éjszakák pedig jelentősen lehűtik a levegőt. Kora reggelre a fagyzugos vidékeken fagypont alá süllyed a hőmérséklet, de máshol is mindössze mínusz 2 és plusz 7 fok közötti értékeket mérhetünk. A reggeli csúcsforgalomban közlekedőknek érdemes fokozott óvatossággal autózniuk, ugyanis a hideg mellett a sűrű köd- és párafoltok miatt hirtelen és drasztikusan lecsökkenhet a látótávolság.

Az Időkép szerint a csípős hajnalokat azonban kellemes őszi idő követi. Kedden túlnyomórészt száraz, napos idő várható, a délutáni órákra pedig 13 és 18 fok közé melegszik fel a levegő, ami jelentős napi hőingást eredményez. Az északi-északnyugati szél ekkor még többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

A hét folytatásában átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, így a napos és borúsabb időszakok váltják majd egymást. Bár az időjárás továbbra is alapvetően száraz marad, elszórtan előfordulhat kisebb eső vagy egy-egy futózápor. Csütörtökre megváltozik a légmozgás is, a Dunántúlon és az északkeleti tájakon sokfelé megélénkül, helyenként pedig erős lökések is kísérhetik az északi-északnyugati szelet, de a délutáni csúcshőmérséklet ekkor is 13 és 18 fok körül alakul.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA